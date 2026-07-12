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Vikinglerin kabusu Jude Bellingham! İngiltere 120 dakika sonunda turladı

Vikinglerin kabusu Jude Bellingham! İngiltere 120 dakika sonunda turladı
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FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren mücadelede Norveç'i Jude Bellingham'ın golleriyle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. İngiltere, yarı finalde Arjantin-İsviçre maçının galibiyle karşılaşacak.

  • İngiltere, Norveç'i 2-1 yenerek 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükseldi.
  • Jude Bellingham, 45+2 ve 93. dakikalarda iki gol atarak İngiltere'yi galibiyete taşıdı.
  • Norveç, Dünya Kupası tarihinde ilk kez çeyrek final oynadı ve bu aşamada elendi.

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Norveç ile İngiltere karşı karşıya geldi. Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere, 2-1 kazandı.

NORVEÇ ÖNE GEÇTİ, İNGİLTERE YAKALADI

Mücadelenin 36. dakikasında Norveç, Andreas Schjelderup'un orta şut karışımı vuruşundan harika bir golle öne geçti. İlk yarının sonlarında rakip kaleye hücumlarını sıklaştıran İngiltere, 45+2'de Jude Bellingham ile beraberliği yakaladı. 

90 DAKİKADA EŞİTLİK BOZULMADI

Karşılaşmanın normal süresinde her iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanarak uzatmalara gidildi. 

BELLINGHAM'DAN BİR GOL DAHA

Uzatma devresine hızlı başlayan İngilizler, Jude Bellingham'ın 93. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Uzatma devresinin geri kalan bölümünde kalesini koruyan Thomas Tuchel'in ekibi mücadeleyi 2-1 kazandı. 

İNGİLTERE YARI FİNALDE

Bu sonuçla birlikte İngiltere, yarı finale yükseldi. Thomas Tuchel'in öğrencileri, yarı finalde Arjantin ile İsviçre eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

NORVEÇ'TEN VEDA

İskandinav ülkesi Norveç, Dünya Kupası'nda ilk kez çeyrek final aşamasında mücadele etti. İlk kez katıldıkları 1938 Dünya Kupası'nda ve 1998'de son 16 turuna gören Norveç, iki turnuvaya da bu aşamada veda etmişti. Son olarak Brezilya'yı evine gönderen Vikingler, Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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