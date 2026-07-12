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Yaşlı adam saksıya tuvaletini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Yaşlı adam saksıya tuvaletini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı
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Singapur'da yaşlı bir adamın topluluk bahçesindeki saksıya tuvaletini yaptığı anların yer aldığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olay bazı kullanıcıların tepkisini çekerken, bazıları ise yaşlı kişinin sağlık sorunu yaşayabileceğini belirterek daha anlayışlı olunması çağrısında bulundu. Yetkililer, kamuya açık alanda tuvalet ihtiyacını gidermenin suç olduğunu ve para cezası uygulanabileceğini hatırlattı.

Singapur'da yaşlı bir kişinin topluluk bahçesinde bir saksıya tuvaletini yaptığı anların yer aldığı kısa video, sosyal medyada tartışma yarattı.

9 Temmuz'da Facebook'taki "Complaint Singapore" grubunda paylaşılan 9 saniyelik görüntülerde, kırmızı üst giyen yaşlı bir kişinin bahçedeki ekim alanının üzerine çömeldiği ve tuvaletini yaptıktan sonra temizlik için kullandığı peçeteyi yere attığı görüldü.

Videoyu paylaşan kişi, "Bu öğleden sonra gördüğüm manzara beni gerçekten iğrendirdi. Yakındaki kahvehanenin tuvaleti bu kadar yakınken neden?" ifadelerini kullandı.

Paylaşımı yapan kullanıcı, olayı OneService uygulaması üzerinden yetkililere bildirdiğini ve Ulusal Çevre Ajansı'nın (NEA) bölgeyi temizlemek üzere ekip göndereceğini de belirtti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntüler kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Bazı kullanıcılar yaşanan olaya sert tepki gösterirken, bazıları ise yaşlı kişinin idrar ya da dışkı kaçırma (inkontinans) gibi sağlık sorunları yaşayabileceğini belirterek daha anlayışlı olunması çağrısında bulundu.

Yorumlarda, "Toplumdaki yaşlı ve savunmasız bireylere karşı biraz daha merhametli olun. Bir gün hepimiz yaşlanabilir ve benzer sağlık sorunları yaşayabiliriz." ifadeleri de yer aldı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Singapur Ulusal Çevre Ajansı (NEA), kamuya açık alanlarda tuvalet ihtiyacını gidermenin Çevre Halk Sağlığı Düzenlemeleri kapsamında suç olduğunu hatırlattı.

Ajans, ilk kez suç işleyen kişilerin 1.000 Singapur dolarına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirterek, bu tür hijyen kurallarını ihlal eden ve toplum sağlığını tehlikeye atan davranışlara karşı gerekli işlemlerin uygulanacağını açıkladı.

NEA ayrıca, benzer olaylara tanık olan vatandaşların resmi çevrim içi ihbar sistemi veya myENV mobil uygulaması üzerinden bildirimde bulunabileceklerini duyurdu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMete Halıcı :

Yahu bize ne singapurdaki adamın saksıya yapmasından

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