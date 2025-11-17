CHP'li Vekiller TBMM'de Güvenlik ve Bütçe Tartıştı

(TBMM) - CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Mattia Ahmet Minguzzi ve Rojin Kabaiş cinayetlerini hatırlatarak, "Sedat Peker'in avukatı önce Minguzzi ailesini, şimdi Kabaiş ailesini de temsil edecekmiş. Devlete mi, yetkililere mi yoksa Peker'e mi bir şey diyelim" dedi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise trafik kanunu hazırlık sürecinin yanlış komisyonda görüşüldüğünü ifade etti. CHP Şanlılurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya son bir yıldaki biber gazı, gaz fişeği ve plastik mermi alımlarına ilişkin çeşitli sorular sordu.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabı görüşülüyor.

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, bütçede yaptığı konuşmada, devletin hem "cemal" (şefkat) hem de "celal" (caydırıcılık) yüzünde ciddi zafiyetler yaşandığını aktardı. Uzun, mülki idare amirlerinin devletin yüzü olduğunu belirterek vatandaşın bugün devletten umudunu kestiğini, sosyal medyada yardım aramak zorunda kaldığını vurguladı. Evsiz kalan ailelerden ameliyat parası isteyen yurttaşlara, SMA'lı çocuklara kadar birçok kişinin sosyal medya üzerinden hayırseverleri etiketleyerek çözüm aradığını söyledi.

"Çocuk yaşta küçücük çete üyelerini bile engelleyemeyecek kadar devletin başına ne iş geldi?"

Devletin caydırıcı yönünde de büyük zafiyetler yaşandığını belirten Uzun, çete ve mafya yapılanmalarının toplumda korku yarattığını ifade etti. Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ve ailesinin tehdit edildiğini hatırlatan Uzun, şöyle konuştu:

"İşte pırıl pırıl bir çocuğumuz… Sokak ortasında, pazar yerinde Ahmet Minguzzi olayı yaşandı. Çocuğu katlettiler. Katlettikleri yetmediği gibi uzun süre ailesi tehdit edildi. Kim tarafından? Çocuk yaştaki çete üyeleri tarafından. Uzun süre tehdit edildi. Devlet bu çocuk yaştaki çete üyelerini caydıramadı, korkutamadı.

Sonuç olarak, Sedat Peker'in avukatı ailenin avukatlığını üstlendi de aile tehdit edilmekten kurtuldu. Şimdi yeni bir olay daha var. Rojin Kabaiş diye bir kızımızın cinayetini aylardır konuşuyoruz. Babası feryat ediyor, isyan ediyor, bütün yetkililere yalvarıyor; sonuç alamıyor. Şimdi yeni bir haber okuduk ki Sedat Peker'in avukatı bu ailenin de avukatlığını üstlenecekmiş. Şimdi Sedat Peker'e mi bir şey diyelim, devlete mi, ya da devletin yetkilerini kullanan sizlere mi?

Gerçekten durumumuz budur. Devlet acze düşmüş; devleti acze düşürmüşsünüz. Sedat Peker devreye giriyor. Durum budur. Bundan mutlu olduğumuz için söylemiyoruz ama mesele budur. Hani bir söz var ya: 'Kanun var, nizam var' diye… Nizam, yani düzen, birlik yoksa devlet yok. Devletin asli görevi budur; o yoksa devlet yok. Devletimiz niye bu halde? Nasıl oldu da devlet bu hale geldi? Devletin celal yüzüne ne oldu? Devletin caydırıcı yüzüne ne oldu? Yani çocuk yaşta küçücük çete üyelerini bile engelleyemeyecek kadar devletin başına ne iş geldi?"

"Trafik kanunu neden Adalet Komisyonu'na geliyor?"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, trafik kanunu hazırlık sürecinin yanlış komisyonda görüşüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Trafik kanunu… Trafik kanunu kim hazırlamalı? Adalet Bakanlığı mı? Yoksa Adalet Komisyonu'na mı gelmeli? İçişleri Komisyonu'na gelmemeli mi bu? Trafiğe bakın; Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasına girin, trafik idari para cezalarıyla ilgili bölümler var. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü mü bakacak trafik kazalarına? Bu alana Emniyet Genel Müdürlüğü yani İçişleri Bakanlığı bakmalı. Peki bir kanun teklifi hazırlanıyorsa, nerede hazırlanmalı? Meclis'te. Hangi bürokratlar orada olmalı? İçişleri bürokratları olmalı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bürokratları olmalı. Peki nereye geliyor? Adalet Komisyonu'na. Neden Adalet Komisyonu'na geliyor? Bunu merak ediyorum, İçişleri Komisyonu üyesi bir milletvekili olarak. Yoksa İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu olduğu için mi böyle oluyor? Maalesef böyle bir durum yaşanıyor."

Öztunç, konuşmasının devamında, "Yine sunumunuzda polislerle ilgili olarak üzülerek söylüyorum; özlük haklarına ilişkin herhangi bir şey okuyamadık, göremedik, söylemediniz. Polis intiharlarına ilişkin bilgi de verilmedi. ve en önemlisi, 552 suç örgütünün narkotik operasyonlarıyla çökertildiğini söylediniz. Eğer bir yılda 552 suç örgütü çökertildiyse, bu çok büyük bir rakam demektir. Yani Türkiye, bu konunun üstünü sizin döneminizde gelmiş demektir" ifadelerini kullandı.

"Bu ifadeler mafya jargonu, çete literatürüdür"

CHP Şanlılurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bakanlığın bütçe sunum kitapçığında yer alan "Vatandaşa kimse şekil yapamaz" ve "Nefes aldırmayacağız" ifadelerini eleştirdi. Bu söylemlerin devlet kurumlarına yakışmadığını vurgulayan Tanal, "Bu bir devlet dili değildir. Bu ifadeler mafya jargonu, çete literatürüdür. Hukuk devletinde 'şekil yapmak, nefes aldırmamak' diye bir kavram olmaz. Devlet tehdit etmez, devlet adalet sağlar" dedi.

Tanal, "Ülkeyi yöneten cumhurbaşkanının torunu Amerika vatandaşı olacak, bakanın çocukları Belçika'da eğitim görecek. Kendi yönettiği ülkeye güvenmeyen bir yönetim varsa gariban vatandaş nasıl size güvensin" sözleriyle iktidara yüklendi.

Biber gazı, plastik mermi ve TOMA alımlarına ilişkin detaylı bilgi talebi

Tanal, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya son bir yıldaki biber gazı, gaz fişeği ve plastik mermi alımlarına ilişkin ayrıntılı sorular yöneltti:

"Kaç ton biber gazı ithal edildi veya üretildi? Bu alımların maliyeti ve ayrılan ödenek miktarı nedir? Kaç adet gaz fişeği satın alındı? Plastik mermi alımlarına ne kadar bütçe ayrıldı? Bu kimyasallar kimlerden alındı, ihalelerde rekabet sağlandı mı? 19 Mart sonrası toplam gaz kullanımı nedir, şehir bazlı dağılımı nasıldır? Gazdan etkilenen yaş grupları kimlerdir? Kapalı alanda gaz kullanımının hukuki dayanağı nedir? 19 Mart sonrası plastik mermiyle yaralanan gençlerin sayısı kaçtır? Şanlıurfa'da çiftçiye neden gaz sıkıldı? İstanbul ve Ankara'daki protestolarda gaz kullanım talimatını kim verdi? Polis hakkında kaç işkence soruşturması açıldı, kaçı sonuçlandı? Polis kameralarının çalıştırılmadığı olay sayısı nedir? Gaz görüntülerini çeken vatandaşlara yapılan işlem sayısı kaçtır? 19 Mart sonrasında verilen talimat zinciri kimlerden oluşmaktadır? TOMA'ların illere dağılımı ve alım ödeneği nedir?"