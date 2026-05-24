Meclis'e doğru yürüyüşe geçen Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı
CHP Genel Merkezi'nden ayrılıp TBMM'ye yürüyüşe geçen Özgür Özel, yol üstündeki bir polis TOMA'sına çıktı. TOMA'dan, "Direne direne kazanacağız" diye slogan atan Özel, "Makam odasını meraklısına bıraktık. Bir diğer makam odamız TBMM'dir. Bundan sonra yeni makam odamız TBMM'deki grup odamızdır." dedi.
ÖZGÜR ÖZEL TBMM'YE YÜRÜYOR
CHP Genel Merkezi'ndeki polis müdahalesinin ardından Özgür Özel TBMM'ye yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında arbedeler yaşanırken ilginç görüntüler de kaydedildi.
TOMA'NIN ÜZERİNE ÇIKTI
Özgür Özel, yürüyüş sırasında bir polis TOMA'sının üzerine çıktı. Sürücü kapısının olduğu bölüme çıkan Özel, "Direne direne kazanacağız." şeklinde slogan attı. Özel'in kendisini desteklediği vatandaşlarla sohbet ettiği görüldü.
"MAKAM ODASINI MERAKLISINA BIRAKTIK"
Özel, yürüyüş esnasında yaptığı açıklamada, "Makam odasını meraklısına bıraktık. Bir diğer makam odamız TBMM'dir. Bundan sonra yeni makam odamız TBMM'deki grup odamızdır." dedi.