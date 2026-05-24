Kılıçdaroğlu’nun ihraç edeceği milletvekili listesinde 10 isim var iddiası ses getirdi

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası genel merkezi devralan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, parti içinde geniş çaplı bir tasfiye operasyonuna hazırlandığı ileri sürüldü. Gazeteci Sinan Burhan’ın paylaştığı kulis bilgisine göre; aralarında Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu, adı usulsüzlük iddialarına karışan ve genel merkeze yönelik sert söylemleriyle bilinen 10 milletvekilinden oluşan bir "disiplin ve ihraç listesi" hazırlandı.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, parti içinde geniş çaplı bir "tasfiye ve ihraç" operasyonu için düğmeye bastığı iddia edildi. Gazeteci Sinan Burhan, TV100 canlı yayınında kulisleri sallayacak bir bilgiyi paylaşarak, Kılıçdaroğlu’nun disipline sevk edilmesini ve partiden ihraç edilmesini istediği 10 kişilik milletvekili listesinin hazır olduğunu açıkladı.

"YOLSUZLUK, USULSÜZLÜK VE HAKARET İDDİALARI VAR" 

CHP’deki "mutlak butlan" tartışmalarını ve genel merkezdeki sıcak gelişmeleri değerlendiren Sinan Burhan, aldığı çok konuşulacak kulis bilgisini şu sözlerle aktardı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi partiden ihraç edilecek ve disipline verilecek milletvekillerinin listesini hazırlamış. Farklı bir tartışma olacağını düşünüyorum. Adı yolsuzluk, usulsüzlük, hakaret ve küfür ile anılan milletvekilleri olacak. Benim aldığım kulis bilgisi bu yönde."

İŞTE İHRACI İSTENEN O İSİMLER 

Kılıçdaroğlu yönetiminin, kendisine yönelik ağır eleştirilerde ve hakaretlerde bulunan, ayrıca adı çeşitli usulsüzlük iddialarına karışan isimleri partiden tamamen uzaklaştırmayı hedeflediği belirtildi. Sinan Burhan’ın canlı yayında açıkladığı ve CHP kulislerine bomba gibi düşen 10 kişilik listede şu isimler yer alıyor:

Ali Mahir Başarır (CHP Grup Başkanvekili)

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

Ankara Milletvekilleri Umut Akdoğan ve Adnan Beker

İstanbul Milletvekilleri Taşkın Özer,   Özgür Karabat, Gökan Zeybek  ve Cemal Enginyurt 

ÜMİT DİKBAYIR'I DA EKLEDİ 

Daha sonra listeye İYİ Parti'den CHP'ye geçen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ı da ekleyen Burhan, "Kaynağımdan aldığım bilgiye göre Adnan Beker akşam üzeri bir tweet atmıştı. ‘Sana oy vermediğimi söylemiştim. Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim. Sen Söğütözü’nden izle, biz iktidara yürüyoruz’ demişti. Bunu Ümit Dikbayır da paylaşmış. Ümit Dikbayır’ın disipline verileceği bilgisi geldi." dedi. 

Elif Yeşil
