İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı

TMSF'nin kayyum olarak atandığı Can Holding'in sahibi olduğu Bilgi Üniversitesi'nin geçtiğimiz günlerde kapatılması kararından geri dönüldü. Öğrencilerin eğitime devam edeceği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde birçok bölümün olmaması nedeniyle günlerdir yaşanan protestoların ardından Bilgi Üniversitesi Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı.

TMSF’nin kayyum olarak atandığı Can Holding’e ait İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kapatılması kararından resmi olarak geri dönüldü. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan karar doğrultusunda üniversitenin kapatılması ve öğrencilerin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne (MSGSÜ) devredilmesi planlanmıştı.

Ancak MSGSÜ’de birçok bölümün ve laboratuvar altyapısının bulunmaması nedeniyle günlerdir süren kitlesel protestolar ve yoğun tepkiler sonuç verdi.

Öğrencilerin protestolarının ardından karardan dönüldü. Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmen yeniden açıldı. 

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi: "Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına dair 21/5/2026 tarihli ve 11384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

Turan Yiğittekin
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

MUZ AMPUL FLORASAN . ELEKTRIK OLMADAN BISEYE YARAMAZ

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

