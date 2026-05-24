Söz kesildi! Beşiktaş'ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba

Yeni sezon için çalışmalara başlayan Beşiktaş, Real Madrid kariyeri son bulan David Alaba için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Alaba'nın menajeriyle ilk iletişimi gerçekleştirdi ve önümüzdeki günlerde resmi pazarlıklara başlamak üzere söz kesti.

Yeni sezon öncesinde sol bek ve sol stoper pozisyonunu dünya çapında bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer piyasasını sarsacak bir hamleye imza attı. 

BEŞİKTAŞ'TAN ALABA HAMLESİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Siyah-beyazlılar, Real Madrid ile yollarını ayıran Avusturyalı süper yıldız David Alaba'yı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

GÖRÜŞME İÇİN SÖZ KESİLDİ

Savunma hattına lider bir isim monte etmek isteyen Beşiktaş yönetimi, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun menajeriyle ilk iletişimi gerçekleştirdi. Yapılan ön görüşmede olumlu sinyaller alınırken, tarafların önümüzdeki günlerde resmi pazarlıklara başlamak üzere söz kestiği belirtildi. 

REAL MADRID KARİYERİ

Kariyerinde Bayern Münih ve Real Madrid gibi dünya devlerinin formasını terleten David Alaba, İspanyol deviyle çıktığı 132 resmi karşılaşmada 5 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

Cemre Yıldız
