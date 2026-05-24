Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çifti Roma'da hayatlarını birleştirdi

Sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Fenerbahçe'nin millî futbolcusu Cengiz Ünder, bir süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz Nisan ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, muradına erdi.

AŞKLARINI ROMA'DA TAÇLANDIRDILAR

Ünlü çift, evlilik törenleri için İtalya'nın tarihi başkenti Roma'yı tercih etti. Bugün Roma'da gerçekleştirilen romantik bir organizasyonla birbirlerine "evet" diyen Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül, hayatlarının en mutlu gününü geride bıraktı.

SOSYAL MEDYADA MUTLULUK PAYLAŞIMLARI

Çiçeği burnunda evliler, bu özel günü sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak bir paylaşımla hayranlarına ve takipçilerine duyurdu. Nikahtan ilk karelerin yer aldığı paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri ve yakın dostları, ünlü çiftin fotoğraflarını beğeni ve tebrik mesajlarıyla yağmuruna tuttu.