Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Çorum FK, Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Süper Lig'e yükselen diğer takımlar Erzurumspor ve Amedspor olmuştu.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakayı Çorum FK, 2-0 kazandı.

ÇORUM FK YILDIZLARIYLA GÜLDÜ

Maça çok iyi başlayan Çorum FK, 36. dakikada Serdar Gürler'in golüyle öne geçti ve devreyi üstün tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Uğur Uçar'ın öğrencileri, 52. dakikada kazanılan duran topta Mame Thiam'ın kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkarttı. Esenler Erokspor'da Guelor Kanga, 90+3'ncü dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı.

ÇORUM FK TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE

Bu sonuçla birlikte Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Çorum FK dışında Süper Lig'e yükselen diğer takımlar Erzurumspor ve Amedspor olmuştu.

Cemre Yıldız
