Benzin istasyonunda twerk faciası: Aracın üstünden yere çakıldı

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bir akaryakıt istasyonunda hareket halindeki cipin tavanına çıkarak dans eden iki genç kadından biri, dengesini kaybederek sert bir şekilde yere kapaklandı.

ARACIN TAVANINDA DANS ETTİLER

Gece saatlerinde bir benzin istasyonunda kaydedilen görüntülerde, iki genç kadının seyir halindeki bir SUV aracın tavanına çıktığı görüldü. Çevredeki araçların ve insanların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen kadınlar, yüksek sesli müzik eşliğinde twerk yapmaya başladı. O esnada istasyondaki bazı kişilerin o anları cep telefonlarıyla kaydetmesi ve kadınlara tezahürat yapması dikkat çekti.

EĞLENCE HASTANEDE BİTTİ

Aracın yavaşça hareket ettiği esnada dansını sürdüren kadınlardan biri, bir anlık dikkatsizlik ve aracın sarsılmasıyla dengesini kaybetti. Tutunacak bir yer bulamayan talihsiz kadın, aracın tavanından sırtüstü beton zemine çakıldı.

Korkunç düşüşün ardından istasyondaki eğlence havası yerini bir anda paniğe bıraktı. Çevredekiler ve araç sürücüsü hemen yaralanan kadının yardımına koştu.