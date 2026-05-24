Haberler

Özgür Özel: "Bayramda burada odada durmak yerine sahada oluruz. Esas olarak meydandayız, sokaktayız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, TBMM'ye gelerek açıklamalarda bulundu. Kurultay ve bayram programına ilişkin konuşan Özel, 'Esas olarak meydandayız, sokaktayız' dedi.

Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, TBMM'ye geldi. Özel, "CHP bayramda burada odada durmak yerine sahada oluruz. Esas olarak meydandayız, sokaktayız" dedi.

Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, TBMM yanında bulunan Meclis Parkı'nda CHP'lilere seslendikten sonra TBMM'ye geldi. Çankaya Kapısı'ndan Meclise giriş yapan Özel, "Yarın burada bir türbülans olmaması için dün seçim yaparak, grup başkanı seçildim. CHP'nin 40 gün içinde kurultay yapması konusunda hem grupta hem toplumda talep var. Delegeler aynı delegeler. Beni tam oyla yetkilendirdiler. Burada toplumsal tansiyon var. Darbelere itiraz ediyor. 15 Temmuz'da demokrasi tarafında yer almıştım. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu hedef alındığında milletin yanında duruyorum" ifadelerini kullandı.

"Kurultay yapılmazsa ne yapacaksınız?" sorusuna Özel, "Siyasi Partiler Kanunu, tüzüğün bize verdiği yetkiler var. İmza toplayacağız, Parti Meclisi olağanüstü, karar kuvvetinde yapabileceğimiz ne varsa yapacağız" şeklinde konuştu.

"Bayramda ne yapacaksınız?" sorusu üzerine ise Özel, "Bayramda burada odada durmak yerine sahada oluruz. Esas olarak meydandayız, sokaktayız" dedi.

Özel, daha sonra CHP Grubu'ndaki genel başkanlık makamına geçti. Burada 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel' isminin yer aldığı görüldü.

Özgür Özel, parti il başkanları ve milletvekilleri ile toplantı yapacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

Özel'e bir kötü haber daha! TBMM yürüyüşüyle ilgili harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın isteği İngiltere'yi salladı: Ben bu şekilde yapamam

Acun Ilıcalı'nın isteği İngiltere'yi salladı: Ben bu şekilde yapamam
Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli'ye veda etti

Beklenen açıklamayı yaptı!
Yomra Belediye Başkanı Bıyık: Kılıçdaroğlu'na yalnızca hain demek yeterli değil

"Kılıçdaroğlu'na yalnızca hain demek yeterli değil"
CHP'deki savaş dijital ortama da taşındı: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı

CHP'deki savaş dijital ortama taşındı: Takibi de bıraktı

İnanılmaz! 2. Lig ekibi Torreense, Sporting'i yenerek kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti

2. Lig ekibi, dünya devini yenip kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kesin ihraç' talebi

CHP'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek başvuru
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı