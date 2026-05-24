Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
Malatya, merkez üssü Battalgazi olan, dört gün önce meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 12.76 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti. Sarsıntı Malatya ile birlikte Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa ve Tunceli'de hissedildi.
MALATYA'DA 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM YAŞANMIŞTI
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde20 Mayıs'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde bazı kişler hastaneye kaldırılırken, eğitim öğretime 1 gün ara verilmişti.