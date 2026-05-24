Haberler

Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici

Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa döndüğü CHP'deki kurultay tartışmalarına ilişkin çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Birinci, "Bak net bilgiyi veriyorum. Sonra şaşırmayın: Sayın Kılıçdaroğlu, Kurultay olmadan seçimi görecek. Tüzük müsait. Cumhurbaşkanı adayı da Sayın İlhan Kesici olacak." dedi.

Eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa döndüğü CHP’deki kurultay tartışmalarına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.

"KILIÇDAROĞLU CHP'Yİ KURULTAYSIZ SEÇİME GÖTÜRECEK" İDDİASI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Birinci, Kılıçdaroğlu'nun parti tüzüğünün verdiği yetkiyle yeni bir kurultay yapmadan partiyi doğrudan seçime götüreceğini öne sürdü.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI DA İLHAN KESİCİ"

Siyaset kulislerini hareketlendiren asıl iddia ise cumhurbaşkanı adaylığı konusunda geldi. Mücahit Birinci, CHP’nin yeni dönemdeki cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş değil, İlhan Kesici olacağını iddia etti.

Birinci şunları söyledi: "Bak net bilgiyi veriyorum. Sonra şaşırmayın: Sayın Kılıçdaroğlu, Kurultay olmadan seçimi görecek. Tüzük müsait. Cumhurbaşkanı adayı da Sayın İlhan Kesici olacak."

Kaynak: Haberler.com
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

Özel'e bir kötü haber daha! TBMM yürüyüşüyle ilgili harekete geçildi
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu

Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhammed Salah veda etti! Liverpool sezonu tatsız kapattı

Efsanesi olduğu yere böyle veda etti
Özgür Özel'in TBMM'deki odasına 'CHP Genel Başkanı' tabelası asıldı

Özgür Özel inadından vazgeçmiyor! Tabela makam odasına çakıldı

'Geliyor Kılıçdaroğlu' şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti

"Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapmıştı! Tarafını belli etti
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

Bruno Fernandes Premier Lig tarihine geçti

Bu adamı kimse durduramadı! Yıllarca kırılamayacak rekor artık onun
Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu! Aston Villa, Manchester City'i geriden gelip yıktı

Manchester City - Aston Villa maçında neler oldu neler
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür'ü ara sana anlatsın

Genel merkezde birbirine girdiler: Özgür'ü ara sana anlatsın