19 İlde Sarı Meteorolojik Uyarı Yapıldı

19 İlde Sarı Meteorolojik Uyarı Yapıldı
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İçişleri Bakanlığı, Sivas, Kayseri, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir gibi illerde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı, 19 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün, Sivas, Kayseri, Yozgat'ın doğusu, Kırşehir ve Nevşehir'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sağanak, İç Ege'de Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli ile Muğla'nın iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Kütahya'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında Eskişehir'in güney ve doğu, Konya'nın kuzey ve Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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