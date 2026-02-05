Haberler

İçişleri Bakanlığı 10 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı beklenen 10 il için 'sarı' kodla meteorolojik uyarıda bulundu. İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Muğla, Burdur, Isparta ve Antalya çevrelerinde etkili yağışlar bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı beklenen 10 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda 10 ilin "sarı" kodla işaretlendiği Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, bugün İzmir, Manisa, Aydın ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı, Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli, kıyı ilçelerde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Burdur ve Isparta'nın güney ilçeleri ile Antalya çevrelerinde cuma günü gece saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
