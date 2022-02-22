Güldür Güldür Show'un yıldızı Onur Buldu'nun eşi, güzelliğiyle görenleri kendisine büyüledi

Ekranların en sevilen programları arasında yer alan Güldür Güldür'ün oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin özel hayatları da hayli merak ediliyor. Güldür Güldür Show'un sevilen isimlerinden biri olan Onur Buldu'nun eşi de güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı.

BABA OLACAĞI İDDİA EDİLİYOR

Tiplemeleriyle sıkça adından söz ettiren Onur Buldu, geçtiğimiz yıl önce Duygu Koz ile dünyaevine girdi. Babalık heyecanı yaşadığı iddia edilen Onur Buldu gözlerden uzak tuttuğu eşiyle bir pozunu paylaştı.

EŞİ, GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun öğretmen eşi ise güzelliğiyle büyüledi. Onur Buldu eşiyle karesini paylaştığı fotoğrafa bir de not düştü. Yeni yaşını kutlayan Duygu Koz için Onur Buldu, şu ifadeleri kullandı: "İyi ki doğdun be sarı fırtınam..."

İşte Buldu'nun eşi Duygu Kozoğlu:

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