Gso-Mem Uygulamalı Eğitimlerle Sanayiye Nitelikli İş Gücü Kazandırıyor

GSO-MEM Uygulamalı eğitimlerle sanayiye nitelikli iş gücü kazandırıyor

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi:

-"Mesleki eğitimlerimizin yanı sıra çalışanlara kişisel gelişim eğitimleri de veriyoruz"

GAZİANTEP - Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 2017 yılında mesleki eğitimlere başlayan GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde sanayiye ve işgücüne istihdam kazandırdıklarını söyledi.

Ünverdi, GSO-MEM'de meslek edindirme eğitimleri, meslek geliştirme eğitimleri, kurumsal eğitimler ve kişisel gelişim eğitimleri verildiğini belirten Ünverdi, "Mesleki eğitimlerimizin yanı sıra çalışanların kişisel gelişimine yönelik eğitimler de veriyoruz" dedi.

Merkezde şuana kadar geçtiğimiz yıl yaklaşık bin 500 kişinin eğitimlere katıldığını ifade eden Ünverdi, "Eğitim verdiğimiz kursiyerleri işverenlere yönlendirerek nitelikli eleman ihtiyaçlarını da karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çeşitli kurum kuruluşlarla beraber ortaklaşa uluslararası projeler yürüttüklerini aktaran Ünverdi, "Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Alman İşbirliği Kuruluşu (GIZ), Dünya Gıda Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü ile yapmış olduğumuz projeler de var. Projelerimizde meslek edindirme kurslarını hem Türklere, hem de Suriyelilere yönelik olarak veriyoruz" şeklinde konuştu.

"GSO-MEM'de birçok sektöre yönelik eğitimler veriyoruz"

GSO-MEM hakkında da bilgiler veren ve burada birçok sektöre yönelik eğimler verildiğini söyleyen Ünverdi, "İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nde 11 bin 500 metrekare kapalı alanda kurulan merkezimizde 20 atölye, 28 sınıf bulunuyor. Tekstil sektöründen mobilya sektörüne, kaynaktan makine metale, PVC kapı, pencere, plastik sektörüne, üç boyutlu yazıcı atölyelerine kadar çok geniş bir alanda eğitim altyapımız söz konusu. Uluslararası kuruluşlarla yapmış olduğumuz projelerde atölyelerimizi kullanarak hem Türk, hem de Suriyelilere yönelik mesleki eğitimler düzenliyoruz. Kurs programını tamamlayanlara MEB ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylı sertifika veriyoruz" dedi.

"Kursiyerlere kişisel gelişim eğitimleri de veriyoruz"

Eğitimler başlamadan önce bütün kursiyerlere iş sağlığı güvenliği, hijyen, iletişim becerisi, meslek etiği, iş etiği ve çalışma mevzuatı gibi temel kişisel gelişim eğitimleri de verdiklerini ifade eden Ünverdi, "Meslek edindirme eğitimlerinin yanı sıra bütün kursiyerlere iş sağlığı güvenliği, hijyen, iletişim becerisi, meslek etiği, iş etiği, çalışma mevzuatı gibi temel kişisel gelişim eğitimleri de veriyoruz. Bunlara ek olarak yangın eğitimi, forklift eğitimi, ilk yardım eğitimi, İSO 9000 eğitimi, ticari istihbarat eğitimi gibi firmaların kurumsal gelişiminin arttırılmasına yönelik farklı eğitimler de düzenliyoruz. Kursiyerlerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra iş bulmalarına yardımcı oluyoruz. Bunun için de ayrıca bir ekibimiz var. Bu ekibimiz firmalarla görüşerek kursiyerlerimizin işe yerleştirilmelerini sağlıyor.

Ayrıca Suriyelilerin ve diğer ülkelerden gelenlerin çalışma izin müracaatlarını firmalar adına gerçekleştiriyoruz. Çalışma izin müracaatlarının ve sigortalarının yapılmasında firmalara önderlik ediyor, yol gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Ünverdi, bundan sonraki süreçte de sanayicilerden gelecek taleplere göre mesleki eğitimlerin devam edeceğini kaydederek, sanayicilerin GSO-MEM'i görmeleri ve burayı aktif olarak kullanmaları tavsiyesinde de bulundu.

"Kursiyerlere önce teorik, sonra pratik eğitim veriyoruz"

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde PVC kapı, pencere doğrama ve imalatı eğitim veren Eğitmen Mecit Yılmaz ise, "PVC eğitimini verirken öncelikle öğrencilerimize teorik dersleri öğretiyoruz. Daha sonra ise burada pratik uygulamaya geçerek pratik dersler veriyoruz. Sonuçta burada yetişen öğrencilerimizi yine Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi vasıtasıyla fabrikalara yönlendiriyoruz ve orada bu arkadaşlarımızın istihdam edilmesini sağlıyoruz" dedi.

"Merkezde önce Türkçe kursu aldım, sonra da PVC meslek kursuna başladım"

GSO-MEM'de eğitim gören ve Suriye'den Gaziantep'e göçmen olarak geldiği için işsiz kaldığını belirten kursiyer Muhammed Veysel de, "GSO-MEM'in eğitimleri ile iş imkanı elde edildiğini duydum ve gelip kayıt yaptırdım. Merkezde önce Türkçe kursu aldım, sonra da PVC meslek kursuna başladım. Hiçbir mesleğim yokken bu merkezdeki eğitimler sayesinde meslek öğrendim. Bize bu imkanları sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti'ne, Gaziantep Sanayi Odası'na ve uluslararası çalışma kuruluşlarına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Suriyeli arkadaşlarla beraber iyi bir meslek eğitimi alıyoruz"

İşsiz olduğunu ve sosyal medyada GSO-MEM'de açılan PVC kursunu görerek kursa geldiğini anlatan Mehmet Emre isimli kursiyer ise, "Buraya gelip başvurumu yaptım. Beni PVC kursuna yönlendirdiler. 25 gündür buradayım. Suriyeli arkadaşlarla beraber eğitim alıyoruz. Hocalarım sayesinde çok iyi bir kurs süreci geçiriyoruz. Kurs bitiminde bize iş imkanı da sağlayacaklar. Burası çok güzel bir yer. Mesleki eğitimimizi alırken servis imkanı ve yemek verilmesi ayrı bir kolaylık. Bize bu imkanları sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.