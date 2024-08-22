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Düğününe 15 gün kala nişanlısının kucağında son nefesini verdi

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Hatay'ın Antakya ilçesinde düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek ölen İdal Şahin'in vefatı ailesinin içini parçaladı. Acılı baba, "Kızım 19 yaşındaydı. Oturduğu yerde Hakk'ın rahmetine kavuştu, nişanlısının kucağında öldü. Kalp masajı yapmamıza rağmen geri döndüremedik" dedi.

Antakya'nın Günyazı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Şahin ile Himeme Şahin çiftinin 19 yaşındaki kızı olan İdal Şahin, düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Depremden önce Sergen Küçük ile nişanlamak için gün sayan İdal Şahin'in ninesi öldüğü için nişanı olmadı. Depremden sonra nişanlanan Şahin, 14 Temmuz'da evlenmek için gün sayarken bu kez dayısı vefat ettiği için düğün ertelendi. 40 gün sonra evlilik hazırlığı yapan Şahin, 3-4 Eylül tarihinde gerçekleşecek düğününe gün sayarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçiren 19 yaşındaki gelinin ölümü yürekleri dağladı

"OTURDUĞU YERDE HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU"

Acılı baba Mehmet Şahin, yüreğinin yandığını ifade ederek, "2 oğlum 1 kızım var. Kızım 19 yaşındaydı. Oturduğu yerde Hakk'ın rahmetine kavuştu, nişanlısının kucağında öldü. Kalp masajı yapmamıza rağmen geri döndüremedik. Depremden önce nişan takacağımız günde nenesi öldü, takamadık. 40 gün sonra nişan taktık. Düğünü 1 yıl sonraya erteledik. Düğünü 14 Temmuz'da yapacaktık ama dayısı ölünce tekrardan erteledik. Düğünü yapamadık. Bu sefer 4 Eylül'de olsun dedik ama düğününe 15 gün kala kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. O kadar büyük bir acım var ki yaşayan sadece bilir. Ateş düştüğü yere yakar. Yüreğimiz ve kalbimiz çok yanıyor. Nereye baksak onun yüzünü görüyorum. Onsuz geleceği nasıl geçireceğimizi bilmiyoruz. Yaşar mıyız, yaşamayız onsuz. Onu da bilmiyoruz" dedi.

Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçiren 19 yaşındaki gelinin ölümü yürekleri dağladı

"GELİNLİK GİYECEĞİNE KEFEN GİYDİ"

Kızının gelinlik giyeceğine kefen giydiğini ifade eden acılı baba Şahin, kızının gelinlik provalarında kullandığı çiçeği mezarına bıraktıklarını ifade ederek, "'Baba benim bir tane kızım olacak' dedi. Kızımın daha kızı olmadan ona elbise almıştı. Bana 'Erkek olursa baba hemen senin adını koyacağım, ismi Mehmet olacak' dedi. Nişanlısına 'Senin babanın adını koymayacağım' dedi. 'Baba senin adını ve seni çok seviyorum.' Ben de 'Seni çok sevdiğimi çok iyi bilirsin. Benim ruhum senin ruhundur kızım' dedim. O kadar bağlıyız ki sadece biz biliriz. Kimse bizim acımızı bilemez ve paylaşamaz. Acımız çok taze ve çok büyük. Bu çiçekler prova döneminde gelinlik giyip prova yapıyordu. Oradaki hanımlar provada her şeyini hazırladılar. Gelinlik giyeceğine kefen giydi. Arkadaşlar geldi. Mezarın başında gördüğünüz gibi buraya taktılar. Kafasına takacağına mezarın başına taktılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Mehmet Şahin Kalp Krizi Antakya Hatay Baba Genel Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (14)

Murat Kuş:

19 mu kadın 40 gibi duruyor

12
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Yusuf ODEMIS:

Allah rahmet eylesin.

113
2
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Mehmet Salih Serhan:

KORONA AŞİLARİ TEK SEBEBİ

51
14
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Mülayim sert:

Kader gülmedimi gülmüyor esasen bu dünya kötülerin iki yüzlülerin acımasızların dünyası olmuş iyiye iyiliğe yer yok bu dünyada

62
1
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SUNSET null:

tabi ki aşı semptomlarının yol açtığı talihsiz vakalardan biri.

26
7
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Sedat Macit:

Allah rahmet eylesin

33
0
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ARSLANOĞLU Hakan:

Hayatının baharında ölümle tanışmış. Mekanı cennet olsun inşallah.

24
0
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Goethegitme:

Murat koym tur at

18
2
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murat:

19 yaşında oturdugu yerde ölüyorsa vardır birşeyler artık aşılarmı bilmiyorum

8
3
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Abdullah Atik:

Allah gani gani rahmet eylesin ..Rabbim ailesine sabır versin..

11
0
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Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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