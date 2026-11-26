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İtalya'da okullarda öğrencilerin burka ve nikap gibi yüzü tamamen kapatan örtülerle derse girmesini yasaklayan, İtalyanca'yı yeterince bilmeyen yabancı öğrencilerin bir sınıftaki oranını da yüzde 30 ile sınırlayan düzenleme yasalaştı. AA'nın aktardığına göre Temsilciler Meclisi'ndeki son oylamada düzenleme, 112 "hayır" oyuna karşı 142 "evet" oyuyla kabul edildi.

Al Jazeera'nın haberine göre okullardaki yüz örtüsü yasağına uymayanlara 1.000 euroya kadar para cezası verilecek. Parlamentonun üst kanadı Senato, düzenlemeyi 19 Kasım'da onaylamıştı.

EBEVEYNLERE DE İTALYANCA ZORUNLULUĞU

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin eylülde gündeme getirdiği yasa yalnız öğrencileri değil aileleri de kapsıyor: yabancı öğrencilerin ebeveynlerine İtalyanca öğrenme zorunluluğu getiriliyor.

Paket ayrıca engelli öğrencilere destek, siber zorbalıkla mücadele ve çocukların okulu erken bırakmasını önlemeye yönelik tedbirler içeriyor. Al Jazeera'nın aktardığı Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2022-23 öğretim yılında İtalya'daki öğrencilerin yüzde 11,2'si yabancı uyrukluydu.

"İTALYAN AİLELERE SOMUT ÇÖZÜM"

Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, "Bu düzenlemeyle İtalyan ailelere somut çözümler sunuyor ve her öğrencinin eğitimde başarıya ulaşma hakkını güçlendiriyoruz" dedi.

MUHALEFET KOTAYA KARŞI ÇIKTI

Ana muhalefetteki merkez sol Demokratik Parti'nin lideri Elly Schlein ise yabancı çocuklara yönelik kotaya karşı çıktı. Schlein, hükümetin yabancı çocukları dışarıda tutmaya yönelik kotalar yerine altyapısı çöken okullara ve eğitim personeline yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Al Jazeera'ya göre eleştirmenler, hükümetin bu adımla eski general Roberto Vannacci liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Gelecek partisinin yükselişine karşı koymaya çalıştığını öne sürüyor. İtalya'da öğrenciler son dönemde okulların bakımsızlığı ve eğitime ayrılan kaynakların azlığı nedeniyle hükümeti protesto etmek için sokaklara çıkıyor.