Gelibolu İlçesinde İncelemelerde Bulunduk

Vali İlhami AKTAŞ, bir dizi incelemelerde bulunmak için Gelibolu ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Güneyli Köyü'nü ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, Güneyli Köyü Muhtarı Cahit KAYIŞOĞLU ile bir araya gelerek köyün genel durumu ve sorunları hakkında bilgi aldı.

Gelibolu Kaymakamı Bekir ABACI ile AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad SÜRÜCÜ'nün de bulunduğu Güneyli Köyü ziyaretinde köy sakinleri ile de bir süre sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyet dile getiren Güneyli Köyü sakinleri Vali İlhami AKTAŞ'a köylerinin sorun ve taleplerine dinleyip gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ettiler.

Güneyli Köyü'ndeki incelemelerin ardından Vali İlhami Aktaş Evreşe Belediyesi'ni ziyaret etti.

Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil SOYUAK tarafından karşılanan Vali İlhami AKTAŞ, Başkan Ali Kamil SOYUAK ile bir süre görüşerek sohbet etti ve Evreşe Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Evreşe Belediyesi ziyaretinin ardından Evreşe Belediyesi Konuk Evi'nde incelemelerde bulunan Vali İlhami AKTAŞ, yetkililerden bilgi alarak vatandaşların kaliteli hizmet alabilmesi için titizlikle çalışılması gerektiğini belirtti.

Ardından Gelibolu Evreşe İlkokulu'nu ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, müdür v. Aslı Nurtop DEMİRASLAN ile bir süre görüşerek koronavirüs ile mücadele kapsamında devam eden yüz yüze eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Adilhan Köyü'nü ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, köy muhtarı Kemalettin KARA ve köy sakinleri tarafından karşılandı.

Gelibolu Kaymakamı Bekir ABACI, AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad SÜRÜCÜ ve Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil SOYUAK'ın da bulunduğu ziyarette; Adilhan Köyü Muhtarı Kemalettin KARA'dan köyün genel durumu ve sorunları hakkında bilgi alan Vali İlhami AKTAŞ, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Adilhan Köyü sakinleri Vali İlhami AKTAŞ'ın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek sorun ve taleplerine gösterdikleri ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ettiler.

Adilhan Köyü ziyaretinden sonra Vali İlhami AKTAŞ, Gelibolu Bölge Trafik Uygulama noktasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Jandarma ve bölge trafik personelleri tarafından yapılan kontrol çalışmaları hakkında bilgi alan Vali İlhami AKTAŞ, yol kontrol noktasında görev yapan jandarma ve polis ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Gelibolu ziyareti kapsamında Selahattin Kemerli Konserveleri ve Selahattin Balık Konserveleri iş yerlerini ziyaret ederek firma sahibi Aygül KEMERLİ'den bilgi aldı.

Firma sahibi Aygül KEMERLİ'ye çalışmalarında başarılar dileyen Vali İlhami AKTAŞ, bol kazançlar temennisinde bulundu.

Gelibolu ilçesinde faaliyet gösteren işletme ziyaretlerinin ardından Vali İlhami AKTAŞ'ın ilçe ziyaretleri sona erdi.

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