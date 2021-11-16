Geleceğimizin Teminatı Olan Sevgili Evlatlarımızın Elimizden Çalınmasına, Hayatlarının Karartılmasına Müsaade Etmeyeceğiz

KOCAELİ (Habermetre) - Madde bağımlılığını önlemek, halkımızı bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilimize gelen Bağımlılıkla Mücadele Narko Tırı'nı ziyaret eden Vali Seddar Yavuz, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. İzmit ilçesi Anıtpark'ta kurulan ve ilimizde 2 gün kalacak olan Bağımlılıkla Mücadele Narko Tırı ziyaretlerinde Vali Seddar Yavuz'a, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Arslan eşlik etti. İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü stantlarını gezerek, yetkililerden bilgi alan Vali Seddar Yavuz ziyarette yaptığı konuşmalarında; "Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Denetimli Serbestlik altında bulunan özellikle daha önce madde kullanımı ile tanışmış olan kardeşlerimize yönelik olarak, onları madde kullanımından uzaklaştırmak amacıyla hazırlanan bu güzel tırımızı bugün Kocaeli ile buluşturmuş bulunuyoruz. Bu vesileyle çok kıymetli Cumhuriyet Başsavcımıza ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu tırda sadece denetimli serbestlik görenler değil, diğer kardeşlerimizde istifade edeceklerdir. Türkiye; Madde Kullanımı Konusunda Daha Önce Transit Bir Ülke İken Giderek Hedef Ülke Haline Gelmiştir Ülke genelinde ve ilimizde çok başarılı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirten Vali Yavuz; "Hepinizin bildiği gibi Türkiye madde kullanımı konusunda daha önce transit bir ülke iken giderek hedef ülke haline gelmiştir. Özellikle genç nesillerimizi çalan, onların geleceklerini yok eden, zehirleyen bir durumla karşı karşıyayız. Bununla ilgili Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planımız var. İllerde de buna bağlı olarak planlarımız var ve bunları uyguluyoruz. Emniyet ve Jandarma birimlerimiz özellikle madde arzını ve talebini ortadan kaldırmak için diğer kurum ve kuruluşlarımızla birlikte önemli çalışmalar yürütüyorlar. Eğitim kurumları ve diğer bütün kurumlarda eğitim amaçlı faaliyetler yürütüyoruz. Gerçekten çok başarılı operasyonlar yapıyoruz. Nihayetinde bu tek taraflı bir çalışma değildir. İlk olarak maddeye olan talebi ortadan kaldırmamız gerekiyor. Diğer taraftan arzı da yani satışları da tamamen ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu komplike ve zor bir çalışma. Dolayısıyla toplumun tüm kesimlerinin iş birliği ile ancak başarılabilecek bir husustur. UYUMA Uygulaması Önemli Destekler Sağlıyor

İçişleri Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan bir "UYUMA" uygulamamız var. Bütün telefonlara indirilebiliyor. Bu uygulama sayesinde madde ile ilgili herhangi bir tespit söz konusu olduğunda güvenlik birimlerimize anlık ulaşım sağlanıyor. Ailelerin özellikle çocuklarındaki davranış değişikliklerini takip etmeleri, yapılan bu mücadelede büyük önem arz etmektedir. Yine bu amaç doğrultusunda geliştirdiğimiz "En İyi Narkotik Polis Anne" projesi kapsamında annelerimizi eğitiyoruz. Eğer bir anne, baba çocuğundaki değişikliği fark edemiyorsa korkarım ki çocuğu tehlikede olabilir. Bu nedenle annelerimizi, öğretmenlerimizi bu konularda daha fazla eğitmeye ihtiyaç var. Çünkü madde kullanan veya kullanmaya başlayan insanlarda belirgin davranış değişiklikleri ortaya çıkıyor. Uykusuz kalma, gece uyuyamama, kilo verme, konsantrasyon eksikliği, derste uyuma dahil olmak üzere birçok farklı davranış ortaya çıkıyor. Evde kaybolan eşyalar, harçlık yetiştirememe, arkadaşlarından fazla miktarda borç almak gibi bir takım davranış değişiklikleri söz konusu oluyor. Düne göre farklı bir davranış kalıbını benimsemeye başlıyor. O nedenle toplumun tüm kesimlerini eğitmeye ihtiyacımız var. Özellikle Kocaeli'de bulunan basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda hassasiyetle yanımızda duruyorlar ve halkımızın bilinçlendirilmesi noktasında önemli bir kamu hizmeti görevi icra ediyorlar. Tüm basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep Birlikte Başaracağız Evlatlarımızın hayatlarının karartılmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Vali Yavuz; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen, özellikle madde kullanımını azaltmaya yönelik faaliyetler kapsamında başta adli teşkilatımız, diğer taraftan Emniyet ve Jandarma birimlerimiz ve Gümrük teşkilatımız yoğun bir çaba sarf ediyor. Kısacası hep beraber birlikte başaracağız diyoruz. Geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarımızın elimizden çalınmasına, hayatlarının karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. İnanıyorum ki bunu da hep beraber başaracağız. " diyen Vali Yavuz herkese teşekkür etti. Bağımlılıkla Mücadele Narko Tırı'nı ve kurulan stantları gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Seddar Yavuz, ziyaretlerinin ardından protokol üyeleri ile günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

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