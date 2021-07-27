Gaziantep'teki bir depoda yangın çıktı! Çevredeki evler boşaltıldı, yangına müdahale ediliyor
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Gaziantep'teki bir depoda yangın çıktı! Çevredeki evler boşaltıldı, yangına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te, tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangına müdahale edildi. Bölgedeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Gaziantep'te, tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Merkez Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'ndeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler güvenlik çevresi oluşturan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Olası bir yaralanmaya karşı sağlık çalışanları da hazır da bekliyor.

Gaziantep'teki bir depoda yangın çıktı! Çevredeki evler boşaltıldı, yangına müdahale ediliyor

EVLER TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, depoda zaman zaman patlama sesi de duyuldu. Bu arada bölgede bulunan bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.

Gaziantep'teki bir depoda yangın çıktı! Çevredeki evler boşaltıldı, yangına müdahale ediliyor
Gaziantep'teki bir depoda yangın çıktı! Çevredeki evler boşaltıldı, yangına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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