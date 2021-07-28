Gazi Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gazi taban puanları kaçtır? Gazi Üni bölümleri puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Gazi Üniversitesi oldu. Peki, Gazi Üniversitesi taban puanları kaçtır? Gazi Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Gazi puanları sizlerle...
Geçen seneye göre Gazi Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Gazi Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Gazi Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Gazi Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gazi taban puanları kaçtır?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
Gazi Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi
|SAY
|130
|130
|489,77175
|496,37613
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi
|SAY
|110
|110
|470,93756
|506,44565
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoloji
|SAY
|60
|62
|277,46606
|312,56175
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik
|SAY
|30
|31
|272,58774
|293,49373
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/İstatistik
|SAY
|80
|82
|272,91395
|399,81341
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya
|SAY
|60
|62
|282,38894
|302,75094
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik
|SAY
|90
|90
|322,29313
|425,60610
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik (Uzaktan Öğretim)
|SAY
|50
|52
|266,77098
|388,19484
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Almanca Öğretmenliği
|DİL
|50
|52
|362,29747
|431,09739
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
|DİL
|1
|1
|388,66483
|388,66483
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Arapça Öğretmenliği
|DİL
|60
|60
|371,34089
|453,86449
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAY
|20
|18
|284,78248
|373,26273
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Biyoloji Öğretmenliği
|SAY
|20
|21
|313,25528
|333,79857
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|20
|20
|381,60305
|404,15796
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Felsefe Grubu Öğretmenliği
|EA
|20
|21
|309,94020
|376,43048
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|60
|60
|352,98062
|397,40097
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Fizik Öğretmenliği
|SAY
|20
|21
|311,40018
|373,87747
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Fransızca Öğretmenliği
|DİL
|40
|41
|345,54540
|372,43602
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|70
|70
|454,58573
|469,31604
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|130
|130
|435,10467
|456,36386
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Kimya Öğretmenliği
|SAY
|20
|21
|319,30031
|343,92562
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Matematik Öğretmenliği
|SAY
|20
|20
|454,93087
|473,20960
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|90
|90
|404,27095
|441,37920
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|100
|100
|411,73805
|462,88093
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80
|80
|396,11947
|406,56486
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|80
|80
|382,74046
|452,04081
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|70
|70
|369,07507
|403,93850
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20
|21
|387,59658
|406,18377
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|SÖZ
|20
|20
|400,07875
|440,64809
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|80
|80
|405,86946
|437,89111
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Endüstriyel Tasarım
|SAY
|90
|91
|321,25455
|392,05185
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık
|SAY
|110
|110
|437,47172
|472,06928
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|90
|93
|285,95351
|345,26694
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|1
|217,13971
|217,13971
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|90
|90
|465,93379
|498,99134
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80
|80
|461,24469
|481,68494
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|50
|50
|485,91052
|504,12017
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği
|SAY
|90
|90
|450,18511
|467,89839
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|40
|40
|469,13557
|478,95510
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|90
|90
|383,69587
|426,97836
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|40
|41
|410,55413
|423,30732
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği
|SAY
|90
|90
|373,77335
|409,15997
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|410,30589
|461,29573
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|90
|90
|443,36661
|465,66904
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|50
|50
|465,79039
|479,41148
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik
|SAY
|100
|100
|416,54982
|448,01131
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|SAY
|100
|100
|411,09497
|434,19082
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|220
|220
|398,51752
|457,13343
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet
|EA
|70
|70
|328,52321
|374,24588
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Rekreasyon
|EA
|60
|62
|265,61833
|319,16213
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği
|EA
|50
|50
|297,59758
|387,21584
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
|SAY
|25
|26
|265,61287
|296,41296
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|64
|64
|454,42197
|465,83471
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|16
|16
|355,53419
|416,79300
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|72
|72
|442,23481
|460,47104
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|18
|18
|337,29571
|408,28257
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
|SAY
|56
|57
|327,95557
|417,13049
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14
|10
|284,48502
|321,02638
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği
|SAY
|48
|50
|350,04832
|413,07764
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2
|0
|---
|---
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|12
|13
|283,37716
|345,69297
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/İmalat Mühendisliği
|SAY
|70
|72
|293,62386
|355,27804
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|64
|66
|356,45552
|394,82329
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|16
|17
|283,38447
|345,47790
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|69
|71
|346,79447
|402,58826
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|17
|14
|283,76301
|326,88564
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği
|SAY
|64
|64
|377,69505
|432,11329
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|16
|17
|283,54881
|376,89136
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi
|SAY
|290
|290
|523,54399
|532,34046
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|1
|499,12935
|499,12935
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce)
|SAY
|100
|100
|522,22021
|529,86636