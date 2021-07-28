Gazi Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gazi taban puanları kaçtır? Gazi Üni bölümleri puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Gazi Üniversitesi oldu. Peki, Gazi Üniversitesi taban puanları kaçtır? Gazi Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Gazi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre Gazi Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Gazi Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Gazi Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Gazi Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gazi taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Gazi Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi SAY 130 130 489,77175 496,37613 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi SAY 110 110 470,93756 506,44565 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 60 62 277,46606 312,56175 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik SAY 30 31 272,58774 293,49373 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/İstatistik SAY 80 82 272,91395 399,81341 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya SAY 60 62 282,38894 302,75094 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik SAY 90 90 322,29313 425,60610 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik (Uzaktan Öğretim) SAY 50 52 266,77098 388,19484 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Almanca Öğretmenliği DİL 50 52 362,29747 431,09739 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) DİL 1 1 388,66483 388,66483 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Arapça Öğretmenliği DİL 60 60 371,34089 453,86449 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20 18 284,78248 373,26273 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Biyoloji Öğretmenliği SAY 20 21 313,25528 333,79857 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20 20 381,60305 404,15796 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Felsefe Grubu Öğretmenliği EA 20 21 309,94020 376,43048 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60 60 352,98062 397,40097 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Fizik Öğretmenliği SAY 20 21 311,40018 373,87747 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Fransızca Öğretmenliği DİL 40 41 345,54540 372,43602 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 70 70 454,58573 469,31604 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği DİL 130 130 435,10467 456,36386 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Kimya Öğretmenliği SAY 20 21 319,30031 343,92562 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Matematik Öğretmenliği SAY 20 20 454,93087 473,20960 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 90 90 404,27095 441,37920 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 100 100 411,73805 462,88093 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80 80 396,11947 406,56486 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 80 80 382,74046 452,04081 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 70 70 369,07507 403,93850 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Tarih Öğretmenliği SÖZ 20 21 387,59658 406,18377 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20 20 400,07875 440,64809 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80 80 405,86946 437,89111 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Endüstriyel Tasarım SAY 90 91 321,25455 392,05185 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık SAY 110 110 437,47172 472,06928 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama SAY 90 93 285,95351 345,26694 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 217,13971 217,13971 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 90 90 465,93379 498,99134 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 80 461,24469 481,68494 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 50 485,91052 504,12017 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği SAY 90 90 450,18511 467,89839 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 40 40 469,13557 478,95510 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 90 90 383,69587 426,97836 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 40 41 410,55413 423,30732 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği SAY 90 90 373,77335 409,15997 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 410,30589 461,29573 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 90 90 443,36661 465,66904 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 50 465,79039 479,41148 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik SAY 100 100 416,54982 448,01131 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 100 100 411,09497 434,19082 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 220 220 398,51752 457,13343 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet EA 70 70 328,52321 374,24588 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Rekreasyon EA 60 62 265,61833 319,16213 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği EA 50 50 297,59758 387,21584 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY 25 26 265,61287 296,41296 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 64 64 454,42197 465,83471 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 16 16 355,53419 416,79300 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 72 72 442,23481 460,47104 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 18 18 337,29571 408,28257 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY 56 57 327,95557 417,13049 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 10 284,48502 321,02638 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 48 50 350,04832 413,07764 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 2 0 --- --- GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12 13 283,37716 345,69297 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/İmalat Mühendisliği SAY 70 72 293,62386 355,27804 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 64 66 356,45552 394,82329 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 16 17 283,38447 345,47790 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 69 71 346,79447 402,58826 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 17 14 283,76301 326,88564 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği SAY 64 64 377,69505 432,11329 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 16 17 283,54881 376,89136 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 290 290 523,54399 532,34046 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 499,12935 499,12935 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) SAY 100 100 522,22021 529,86636

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