Gazi Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gazi taban puanları kaçtır? Gazi Üni bölümleri puanları!
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Gazi Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gazi taban puanları kaçtır? Gazi Üni bölümleri puanları!

Gazi Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gazi taban puanları kaçtır? Gazi Üni bölümleri puanları!
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YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Gazi Üniversitesi oldu. Peki, Gazi Üniversitesi taban puanları kaçtır? Gazi Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Gazi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre Gazi Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Gazi Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Gazi Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Gazi Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gazi taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Gazi Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği FakültesiSAY130130489,77175496,37613
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık FakültesiSAY110110470,93756506,44565
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/BiyolojiSAY6062277,46606312,56175
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/FizikSAY3031272,58774293,49373
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/İstatistikSAY8082272,91395399,81341
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/KimyaSAY6062282,38894302,75094
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/MatematikSAY9090322,29313425,60610
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik (Uzaktan Öğretim)SAY5052266,77098388,19484
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Almanca ÖğretmenliğiDİL5052362,29747431,09739
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)DİL11388,66483388,66483
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Arapça ÖğretmenliğiDİL6060371,34089453,86449
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSAY2018284,78248373,26273
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Biyoloji ÖğretmenliğiSAY2021313,25528333,79857
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Coğrafya ÖğretmenliğiSÖZ2020381,60305404,15796
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Felsefe Grubu ÖğretmenliğiEA2021309,94020376,43048
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSAY6060352,98062397,40097
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Fizik ÖğretmenliğiSAY2021311,40018373,87747
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Fransızca ÖğretmenliğiDİL4041345,54540372,43602
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY7070454,58573469,31604
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/İngilizce ÖğretmenliğiDİL130130435,10467456,36386
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Kimya ÖğretmenliğiSAY2021319,30031343,92562
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Matematik ÖğretmenliğiSAY2020454,93087473,20960
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ9090404,27095441,37920
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ100100411,73805462,88093
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA8080396,11947406,56486
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Sınıf ÖğretmenliğiEA8080382,74046452,04081
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSÖZ7070369,07507403,93850
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Tarih ÖğretmenliğiSÖZ2021387,59658406,18377
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiSÖZ2020400,07875440,64809
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ8080405,86946437,89111
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Endüstriyel TasarımSAY9091321,25455392,05185
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/MimarlıkSAY110110437,47172472,06928
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge PlanlamaSAY9093285,95351345,26694
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu)SAY11217,13971217,13971
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar MühendisliğiSAY9090465,93379498,99134
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY8080461,24469481,68494
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY5050485,91052504,12017
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri MühendisliğiSAY9090450,18511467,89839
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce)SAY4040469,13557478,95510
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat MühendisliğiSAY9090383,69587426,97836
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce)SAY4041410,55413423,30732
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya MühendisliğiSAY9090373,77335409,15997
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce)SAY6060410,30589461,29573
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine MühendisliğiSAY9090443,36661465,66904
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce)SAY5050465,79039479,41148
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve DiyetetikSAY100100416,54982448,01131
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY100100411,09497434,19082
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/HemşirelikSAY220220398,51752457,13343
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal HizmetEA7070328,52321374,24588
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/RekreasyonEA6062265,61833319,16213
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor YöneticiliğiEA5050297,59758387,21584
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Ağaç İşleri Endüstri MühendisliğiSAY2526265,61287296,41296
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar MühendisliğiSAY6464454,42197465,83471
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)SAY1616355,53419416,79300
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY7272442,23481460,47104
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)SAY1818337,29571408,28257
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Endüstriyel Tasarım MühendisliğiSAY5657327,95557417,13049
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.)SAY1410284,48502321,02638
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY4850350,04832413,07764
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)SAY20------
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)SAY1213283,37716345,69297
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/İmalat MühendisliğiSAY7072293,62386355,27804
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/İnşaat MühendisliğiSAY6466356,45552394,82329
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.)SAY1617283,38447345,47790
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY6971346,79447402,58826
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)SAY1714283,76301326,88564
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv MühendisliğiSAY6464377,69505432,11329
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)SAY1617283,54881376,89136
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp FakültesiSAY290290523,54399532,34046
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)SAY11499,12935499,12935
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce)SAY100100522,22021529,86636

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Gazi Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gazi taban puanları kaçtır? Gazi Üni bölümleri puanları! - Haberler
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