Gayrimenkul zengini yaşlı kadın özel bakım evinden kayıp

BODRUM, MUĞLA (DHA) - İZMİR'de özel bir bakım evinde kalan gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu (86), 19 Kasım'da kayboldu. Enbiyaoğlu'nun kızı Hanzade Altıparmak (59) ve torunu mimar Bige Altıparmak (36), kayıp başvurusunda bulundu. Bige Altıparmak, anneannesinin varlıklı bir kadın olduğunu, eski bakıcısı M.N.A. (62) adlı erkek tarafından kaçırıldığını ileri sürdü.

Kentte özel bir bakım evinde kalan gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, 19 Kasım'da ortadan kayboldu. İsviçreliler ve Türkler arasında sosyal kültürel ekonomik Bilimsel ilişkileri geliştirmek amacı ile kurulan dostluk derneği Assocıatıon Suısse- Turquıe'nin kurucuları arasında yer alan ve bir süre önce hayatını kaybeden Nezih Enbiyağoğlu'nun eşi olan Tülin Enbiyaoğlu'ndan haber alamayan Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan kızı Hanzade Altıparmak ve torunu mimar Bige Altıparmak, kayıp başvurusunda bulundu.

Ailenin avukatı Hasan Ozan Orpak ise Tülin Enbiyaoğlu'nun kayıp olduğunu ve kandırıldığını düşündüklerini belirterek, "Biz eski bakıcısı tarafından kaçırıldığını düşünüyoruz. Bu kişinin elinde bizim bildiğimiz sadece 200 bin liralık senet var. Başka senetler olup olmadığını bilmiyoruz. Bunlar hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Kendisinden haber alamıyoruz. Bakıcının Enbiyaoğlu ile gönül bağı kurduğunu, bunu da parası için yaptığını düşünüyoruz. Çünkü arada yaş farkı var. Maddi anlamda da büyük uçurum var. Can güvenliğinden endişe ediyoruz. Hukuksal olarak Enbiyaoğlu'nun kısıtlanması için her türlü yola başvuracağız" diye konuştu.