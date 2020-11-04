Gamze, ölmeden önce 4 kez çığlık atmış
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Gamze, ölmeden önce 4 kez çığlık atmış

04.11.2020 17:40 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:45
Gamze, ölmeden önce 4 kez çığlık atmış

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için buluştuğu kişilerle gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek ölmesiyle ilgili soruşturmada, genç kız ile odada ilişkiye girdiğini itiraf eden R.D.

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için buluştuğu kişilerle gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek ölmesiyle ilgili soruşturmada, genç kız ile odada ilişkiye girdiğini itiraf eden R.D.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi, 'cinsel saldırı' ve 'kasten öldürme' suçundun tutuklandı. R.D. ifadesinde, Gamze Açar'ın intihar ettiğini ileri sürerken, ifade veren bir tanık, olaydan kısa süre önce 4 kez çağlık sesi duyduğunu söyledi.

Ankara'da babaannesiyle yaşayan ve özel kolejde eğitim gören Gamze Açar, internette gördüğü iş ilanı için buluştuğu 3 kişi ile iş görüşmesi için buluştuktan sonra Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele götürüldü. Açar, geçen cumartesi günü sabaha karşı kaldığı odanın penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Gamze Açar'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Antalya'ya götürülerek toprağa verildi.  

3 KİŞİ TUTUKLANDI?Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Açar'ın otelde görüşmeye gittiği sözde devre mülk şirketi çalışanları R.D., M.D., M.E.D., H.G. ve E.E. gözaltına alındı. Şüphelilerden olay sırasında odada bulunduğu belirlenen R.D., M.E.D. ile ifadesinde gece bir ara odaya uğradığını söyleyen M.D., 'cinsel saldırı' ve 'kasten öldürme' suçundan nöbetçi mahkemece tutuklandı. H.G. ve E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ODADAKİ TELEVİZYON KIRILMIŞSavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Odada yapılan incelemede yerde kırık içki şişeleri, kırık tabaklar bulundu. Dağınık olan odada duvara sabitli olan televizyonun da kırık olduğu saptandı. Gamze Açar'ın, el çantasının yanında kıyafetlerini koyduğu başka bir çantasının daha olduğu, iki çantanın da otel odasında bulunduğu tespit edildi. Atladığı anda kıyafetlerinin üzerinde olduğu ve ayakkabılarının cesedine 2 metre mesafede aynı yerde bulunduğu tespit edildi.İLK RAPOR:  YÜKSEKTEN DÜŞMEYE BAĞLI KIRIKLARÖlümünün ardından yapılan incelemeye ilişkin hazırlanan ilk raporda ise genç kızın yüksekten düşmeye bağlı vücudunda kırıklar, dirseğinde kesik, kulaklarında kanama, çene altında çizikler ve yüzünde sıyırıklar tespit edildiği belirtildi. Elde edilen deliller, Adli Tıp Kurumu'na gönderililerken, şüpheliler ile genç kıza ait cep telefonu da incelenmek üzere Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Öte yandan otele ait güvenlik kameralarının bozuk olduğu ve olay gününe ait kamera kaydının olmadığı tespit edildi. Otel görevlilerinin, güvenlik kamerası kayıtlarını isteyen polise, güvenlik kameralarının bozuk olduğu ve olay gününe ait kayıt almadığını söylediği belirtildi. İNTİHAR ETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜTutuklanan şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. Gamze Açar'ın iş görüşmesi için irtibat kurduğu ve otel odasında cinsel ilişkiye girdiklerini söyleyen R.D., genç kızın intihar ettiğini ileri sürdü. R.D., cuma günü iş görüşmesi için buluştuklarını belirterek, "Bana kendisini gece yarısı gibi Keçiören ilçesinde verdiği adresten almamı istedi. Saat 02.30 sıralarında otele geldik. İçki kullanıp kullanmadığını sordum. Kullandığını söyledi. Odada Gamze Açar, ben ve M.E.D. vardı. İçki içtikten sonra kendi isteğiyle birlikte olduk. Bir ara 'bana eroin bul' dedi. Sanki uyuşturucu krizine girmiş gibi hareketler yaptı. Ben önce önemsemedim. Sonra yine birlikte olurken, aynı hareketlerini sürdürdü. Birden ilişkiye ara vererek, kıyafetlerini giydi. Oda iki gözlüydü. Ben öbür tarafa girdiğimde, balkonun kapasının açılma sesini duydum. Sonra çığlık sesi geldi. Balkona çıktığımda atladığını gördüm" dedi. Diğer tutuklanan şüpheli M.E.D.'nin ise ifadesinde içki içtikten sonra sızdığını, olup bitenleri görmediğini söylediği belirtildi. GÖRGÜ TANIĞI: 4 ÇIĞLIK SESİ DUYDUMSoruşturma kapsamında ifade veren bir görgü tanığının ise, "Olaydan kısa süre önce 4 kez belli aralıklarla çığlık sesi duydum. Çığlıklardan 5 dakika sonra 'pat' diye bir ses duydum" dediği öğrenildi.İKİNCİ ŞULE ÇET VAKASI

Öte yandan, adliye ve emniyette olayın ikinci bir Şule Çet olayı olarak değerlendirildiği, 'cinsel saldırı' ve 'kasten öldürme' suçlarından başlatılan soruşturmanın Adli Tıp Kurumu'ndan alınacak detaylı otopsi raporundan sonra şekilleneceği ifade edildi.  


Gamze, ölmeden önce 4 kez çığlık atmış
Gamze, ölmeden önce 4 kez çığlık atmış
Gamze, ölmeden önce 4 kez çığlık atmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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