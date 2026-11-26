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Almanya'da sinagoga saldırı planladıkları şüphesiyle İran yanlısı bir terör örgütünün üyesi oldukları değerlendirilen iki Irak vatandaşı gözaltına alındı. Federal Başsavcılık, örgütün emriyle kimliği belirlenemeyen kişilerin Mart 2026'nın sonlarında iki gece üst üste, büyük olasılıkla patlayıcıyla, Köln'deki ve başka bir Avrupa kentindeki sinagoglara doğru yola çıktığını açıkladı, DW'nin haberine göre.

Savcılığa göre plan, nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple son aşamada uygulanmadı.

HEIDELBERG VE KÖLN'DE YAKALANDILAR

Savcılık, şüphelileri Mostafa Al-R. ve Ameer J. olarak tanıttı. Federal Kriminal Polis Dairesi (BKA) ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüphelilerden biri güneybatıdaki Baden-Württemberg eyaletinin Heidelberg kentinde, diğeri Köln'de yakalandı.

Operasyon kapsamında üç eyalette toplam 17 adreste arama yapıldı. Operasyona farklı birimlerden 250'den fazla polis katıldı. Soruşturmada bir kişi daha aranıyor.

ABD'DEKİ ÖRGÜT LİDERİYLE BAĞLANTI

Savcılığın açıklamasına göre Mostafa Al-R., ABD'de bulunan ve HAYI kısaltmasıyla bilinen bir grubu kurmakla suçlanan Mohammad Al-Saadi'nin yakın çevresinden. Bu grubun, ABD ile İran arasındaki savaşın başlamasının ardından Mart 2026'dan itibaren Avrupa'da ABD, İsrail ve Yahudi kurumlarına yönelik bir dizi saldırıdan sorumlu olduğu düşünülüyor.

Savcılık, iki ismin 2025'in sonunda Almanya ve Avrupa'da yeni saldırılar hazırlamak için ayrı bir örgüt kurduğunu öne sürüyor. Ameer J.'nin de bu yapıya katılarak para topladığı ve patlayıcı saldırıları gerçekleştirmek için dışarıdan birkaç kişiyi devşirdiği iddia ediliyor.

İSTİHBARAT İZİ SÜRDÜ

Gözaltıların, Almanya'nın iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Federal Dairesi'nin (BfV) bilgilerine dayandığı belirtildi. İki şüphelinin tutuklanıp tutuklanmayacağına aynı gün hakim karar verecek.

Kaynak: DW

Kaynak: Deutsche Welle