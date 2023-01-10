Valorant tüm silah skinleri 2023! Valorant tüm silahlar
Gamegar Haberleri
FPS oyunlarında olmazsa olmazlar arasında yer alan silah skinleri (kaplamaları) silahın göze daha hoş görünmesini ve oyun oynarken daha iyi vuruş hissiyatı vermektedir. Valorant oyuncuları tarafından oyunda yer alan tüm silah skinleri araştırılıyor. Peki, Valorant tüm silah skinleri neler? Valorant tüm silahlar neler? Valorant Phantom skinleri! Valorant Vandal skinleri! İşte Valorant tüm silah skinleri 2023…
Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant'ta yer alan tabanca, hafif makineli tüfek, av tüfeği, makinalı tüfek, tüfek, keskin nişancı tüfeği ve yakın mesafe silahları yer almaktadır. Bu silah kategorilerinin içerisinde yer alan silahların ise kendilerine has skinleri (kaplamaları) bulunmaktadır. Peki, Valorant tüm silah skinleri neler? Valorant Phantom skinleri! Valorant Vandal skinleri! Valorant tüm silahlar neler? İşte Valorant tüm silah skinleri 2023…
- Ares
- Bucky
- Bulldog
- Classic
- Frenzy
- Ghost
- Guardian
- Judge
- Marshal
- Odin
- Operator
- Phantom
- Sheriff
- Shorty
- Spectre
- Stinger
- Tactical Knife
- Vandal
- 9 Canlı
- Altın Kanat
- Altşehir
- Asil
- Buzul
- Büyük Çarpışma
- Delipop
- Elektro
- Flaş
- Galeri
- Hücum
- Kar Diyarı
- Kingdom
- Kırmızı Alarm
- Kohaku ve Matsuba
- Radyant Krizi 001
- RGX 11Z Pro
- Robo/Tabanca
- Sakura
- Sarmal
- Simli
- Soğuk Çelik
- Son Yolculuk
- Sonsuz
- Spectrum
- Şakıyançelik
- Valorant GO! 2. Cilt
- Yerçekimsel Uranyum Nöroateşleyici
- Yitik
- Zarafet
- Prizma III
- Minnak Tabanca
- Altın Afet
- Başlangıç
- Dahi Çocuk
- Havalı
- Hızlı ve Ölümcül
- Hükümdar
- Kaosun Başlangıcı
- Kaplan
- Karabasan
- Karikatürize
- Kaşif
- Kolektif
- Neptün
- Oni
- Prizma II
- Rün Cevheri
- Viran
- Zehirdiş
- Alaca
- Yıldız Belası
- Koalisyon: Kobra
- 809. Özel Kuvvet
- Akıncı
- Asil//2.0
- Ateş Püsküren
- Blastx
- Delipop
- Demirdiken
- Ebruli
- Ejder Ateşi
- Elektrik Akımı
- Havai
- Hız Tutkunu
- Hükümdar
- Işık Dalgası
- İyon
- Keskin Kanat
- Köken
- Ragnarok
- RGX 11Z Pro
- Semavi
- Sermet
- Şenlik
- Takımın Ası
- Uçan Domuzcuk
- Ufuk
- Unutulmaz
- Uzaylı Avcısı
- Özel Tasarım
- .Exe
- Ruh Susturucu
- Afet
- Altın Kanat
- Artizan
- Ateş Püsküren
- Aztek Güneş Taşı
- Çarpışık Alemler
- Ego
- Fatih
- Gaia'nın İntikamı
- Galaksilerarası
- Gösterişli
- Gümüş Avcı
- Kan Davası
- Karakol
- Kış Harikası
- Muharebe
- Özel Harekat
- Prizma
- Ruh Azabı
- Sessiz
- Sihirpunk
- Sualtı
- Sonik Patlama
- Ufkun Sınırı
- Vakur
- Valorant GO! 1. Cilt
- Yağmacı
- Yapboz
- Yıldız Serüveni
- Süvari
- Ahşap
- Anomali
- Arcane
- Aristokrat
- Barışçıl
- Derin Sular
- Ebedi
- Elektro
- Gözetici
- Işık Dalgası
- Işık Muhafızları
- İridyum Kesiği
- İyon
- K/TAK
- Kızıl Müsibet
- Konveks
- Kübik Tilki
- Kübik Kurbağa
- Minima
- Nebula
- Oyun Bitti
- Prizma II
- Protokol 781-A
- Sakura
- Seyyah
- Silvanus
- Sihirpunk
- Son Dilek
- Şematik
- Viran
- Yağmacı
- Zamanın Ötesi
- .SYS
- Ahşap
- Aristokrat
- Ebedi
- Ego
- Elektro
- Fatih
- Gümüş Avcı
- Kaosun Başlangıcı
- Karikatürize
- Kırmızı Alarm
- Prizma II
- RGX 11Z Pro
- Sakura
- Silvanus
- Simli
- Sualtı
- Sonik Patlama
- Şematik
- Şenlik
- Özel Tasarım
- Süvari
- .SYS
- 809. Özel Kuvvet
- Afet
- Anomali
- Asil
- Alaca
- BlastX
- Buzul
- Derin Sular
- Gösterişli
- Havai
- Hızlı ve Ölümcül
- Hız Tutkunu
- Hücum
- İyon
- Kaplan
- Kolektif
- Konveks
- Kübik Kurbağa
- Kingdom
- Minima
- Muharebe
- Neptün
- Özel Harekat
- Prizma
- Protokol 781-A
- Radyant Krizi 001
- RGX 11Z Pro
- Ruh Azabı
- Sarmal
- Sermet
- Sihirpunk
- Sonsuz
- Ufuk
- Vakur
- Valorant GO! 1. Cilt
- Viran
- Yağmacı
- Yerçekimsel Uranyum Nöroateşleyici
- Yıldız Serüveni
- Yitik
- Süvari
- Artizan
- Asil//2.0
- Aztek Güneş Taşı
- Başlangıç
- Demirdiken
- Ebruli
- Elektro
- Galeri
- Havalı
- Hükümdar
- Işık Dalgası
- İridyum Kesiği
- İyon
- Kırmızı Alarm
- Köken
- Oni
- Prizma II
- Radyant Krizi 001
- Sihirpunk
- Ufuk
- Uzaylı Avcısı
- Yerçekimsel Uranyum Nöroateşleyici
- .SYS
- Kingdom
- .Exe
- Ahşap
- Akıncı
- Altın Kanat
- Altşehir
- Aztek Güneş Taşı
- Delipop
- Ebruli
- Ejder Ateşi
- Flaş
- Gösterişli
- İridyum Kesiği
- Kar Diyarı
- Karakol
- Kızıl Müsibet
- Kohaku ve Matsuba
- Konveks
- Koalisyon: Kobra
- Kübik Tilki
- Prizma III
- Semavi
- Simli
- Sonik Patlama
- Şenlik
- Takımın Ası
- Uçan Domuzcuk
- Vakur
- Yapboz
- Zamanın Ötesinde
- Alaca
- Ahşap
- Akıncı
- Altşehir
- Aristokrat
- Başlangıç
- Büyük Çarpışma
- Delipop
- Hızlı ve Ölümcül
- Hücum
- K/TAK
- Konveks
- Kübik Tilki
- Protokol 781-A
- Rün Cevheri
- Simli
- Soğuk Çelik
- Sonsuz
- Sonik Patlama
- Spectrum
- Sualtı
- Ufkun Sınırı
- Ufuk
- Unutulmaz
- Özel Tasarım
- Yıldız Belası
- 9 Canlı
- Afet
- Altın Afet
- Asil
- Ateş Püsküren
- Çapraşık Alemler
- Derin Sular
- Ebedi
- Ebruli
- Ego
- Fatih
- Gaia'nın İntikamı
- Galeri
- Havai
- Kübik Tilki
- Muharebe
- Nebula
- Neptün
- Nitro
- Oni
- Özel Harekat
- RGX 11Z Pro
- Ruh Azabı
- Sihirpunk
- Sonsuz
- Spectrum
- Şakıyançelik
- Valorant GO! 1. Cilt
- Yağmacı
- Yapboz
- Yıldız Serüveni
- 809. Özel Kuvvet
- 9 Canlı
- Alaca
- Afet
- Akıncı
- Altşehir
- Anomali
- Artizan
- Asil//2.0
- Aztek Güneş Taşı
- BlastX
- Buzul
- Champions 2022
- Delipop
- Derin Sular
- Flaş
- Galeri
- Havai
- Hızlı ve Ölümcül
- Işık Dalgası
- İyon
- Kaplan
- Kar Diyarı
- Karikatürize
- Kış Harikası
- Kohaku ve Matsuba
- Minima
- Nebula
- Oni
- Özel Harekat
- Prizma
- Protokol 781-A
- Radyant Krizi 001
- RGX 11Z Pro
- Ruh Azabı
- Sarmal
- Semavi
- Sermet
- Silvanus
- Sonsuz
- Spectrum
- Takımın Ası
- Uzaylı Avcısı
- Vakur
- Valorant GO! 1. Cilt
- Yağmacı
- Zamanın Ötesi
- Kingdom
- .Exe
- .SYS
- Altın Afet
- Aristokrat
- Asil
- Buzul
- Champions 2021
- Çapraşık Alemler
- Delipop
- Demirdiken
- Ebedi
- Ego
- Ejder Ateşi
- Gaia'nın İntikamı
- Gösterişli
- Gümüş Avcı
- Hız Tutkunu
- Işık Muhafızları
- İyon
- K/TAK
- Kaosun Başlangıcı
- Kış Harikası
- Kızıl Musibet
- Kolektif
- Köken
- Neptün
- Nitro
- Prizma II
- RGX 11Z Pro
- Sakura
- Sermet
- Silvanus
- Soğuk Çelik
- Sualtı
- Süvari
- Şematik
- Şenlik
- Takımın Ası
- Ufkun Sınırı
- Ufuk
- Unutulmaz
- Valorant GO! 2. Cilt
- Viran
- Yağmacı
- Yıldız Serüveni
- Yıldız Belası
- Yitik
- Zamanın Ötesi
- 809. Özel Kuvvet
- Altın Afet
- Artizan
- Buzul
- Büyük Çarpışma
- Fatih
- Gaia'nın İntikamı
- Galeri
- Hükümdar
- Hız Tutkunu
- Karikatürize
- Kış Harikası
- Kızıl Musibet
- Koalisyon: Kobra
- Kübik Kurbağa
- Rün Cevheri
- Sihirpunk
- Şakıyançelik
- Uçan Domuzcuk
- Viran
- Özel Tasarım
- Ateş Püsküren
- Başlangıç
- Çapraşık Alemler
- Delipop
- Ejder Ateşi
- Gösterişli
- Havalı
- Hücum
- Işık Muhafızları
- İridyum Kesiği
- İyon
- K/TAK
- Kaosun Balangıcı
- Kaplan
- Kırmızı Alarm
- Kohaku ve Matsuba
- Konveks
- Köken
- Minima
- Kuharebe
- Nitro
- Prizma
- RGX 11Z Pro
- Sarmal
- Silvanus
- Sihirpunk
- Soğuk Çelik
- Süvari
- Takımın Ası
- Ufkun Sınırı
- Valorant GO! 2. Cilt
- Yağmacı
- Yerçekimsel Uranyum Nöroateşleyici
- Yitik
- Yıldız Belası
- 9 Canlı
- Akıncı
- Altın Kanat
- Anomali
- Aristokrat
- Ateş Püsküren
- Büyük Çarpışma
- Demirdiken
- Işık Muhafızları
- İyon
- Kar Diyarı
- Karakol
- Karikatürize
- Kolektif
- Minima
- Muharebe
- Nebula
- Prizma
- Sakura
- Semavi
- Sihirpunk
- Uçan Domuzcuk
- Ufkun Sınırı
- Unutulmaz
- Valorant GO! 2. Cilt
- Yapboz
- Kübik Kurbağa
- .Exe
- Asil//2.0
- BlastX
- Delipop
- Flaş
- Gümüş Avcı
- Havalı
- Işık Dalgası
- Nitro
- Koalisyon: Kobra
- Prizma III
- Rün Cevheri
- Şematik
- Şenlik
- Uzaylı Avcısı
- Yağmacı
- .SYS Yakın Dövüş
- 809. Özel Kuvvet Bıçak
- Altın Afet Hançer
- Anomali Bıçak
- Artizan Flöre
- Asil Balta
- Asil//2.0 Karambit
- Başlangıç Muşta
- Bıçkın
- Bireysel İdari Yakın Dövüş Birimi
- BlastX Polimer Knifetech Kaplamalı Bıçak
- Gatrina
- Champions 2021 Karambit
- Champions 2022 Kelebek Bıçak
- Delipop Balta
- Delipop Hançer
- Demirdiken Topuz
- Denge
- Ego Bıçak
- Ejder Ateşi Hançer
- Fatih Kılıç
- Flaş Bıçak
- Gaia'nın Hiddeti
- Gösterişli Bıçak
- Hız Tutkunu Bıçak
- Hızlı ve Ölümcül Karambit
- Hücum Bıçağı
- Işık Muhafızı Yadigarı
- İridyum Bıçağı
- İyon Enerji Kılıcı
- İyon Karambit
- K/TAK Bıçağı
- Kaosun Kılıcı
- Kaplan Dişi
- Kar Diyarı Asası
- Karakol Yakın Dövüş
- Kingdom Bıçak
- Kış Harikası Baston Şeker
- Kızıl Musibet Çekiç
- Kolektif Kılıç
- Köken Hilal Bıçak
- Mahvolmuş Kralın Kırık Kılıcı
- Nebula Bıçak
- Neptün Çapa
- Obsidiyen
- Oni Pençe
- Özel Harekat Kelebek
- Prizma Bıçak
- Prizma III Balta
- Radyant Krizi 001 Beyzbol Sopası
- Refah
- RGX 11Z Pro Bıçak
- RGX 11Z Pro Kelebek
- Ruh Azabı Tırpan
- Sarmal Hançer
- Semavi Yelpaze
- Serkent'in Bıçağı
- Sihirpunk Elektrobıçak
- Sihirpunk Şok Eldiveni
- Soğuk Çekiç
- Şakıyançelik
- Uzaylı Avcısı Bıçağı
- Valorant GO! 1. Cilt
- Vurgun
- Waveform
- Yağmacı Bıçak
- Yağmacı Karambit
- Yerçekimsel Uranyum Nöroateşleyici Sopa
- Yitik Ritüel Bıçağı
- Yoru'nun Janti Kelebek Tarağı
- Zamanın Kökeni
- Yıldızbiçen