Valorant'ın bir sonraki ajanı hakkında lokumlu ve Türk kahveli fotoğraf paylaşıldı! İşte Türk ajan hakkında tüm bildiklerimiz

Riot Games'in oynaması ücretsiz olarak yayınladığı taktiksel nişancı oyunu dünya çapında büyük bir gişeye sahip oldu. Lansmanından bu yana oyuncular tarafından sevilerek oynanan Valorant'a gelecek yeni ajanın Türk olacağı biliniyor.

VALORANT TÜRK AJAN GÜNCELLEMESİ

Riot Games'in dün yayınladığı "Ajanların Durumu – Mart 2022" blog yazısında Valorant'a gelecek sıradaki ajan hakkında bahsetti. Bir ajanın geliştirilmesi yaklaşık olarak 12-15 ay sürüyor ve bu süreçte birçok detaya bakılıyor.

"Sıradaki ajan, avlamak üzere düşmanların peşine düşme heyecanını daha yoğun bir şekilde hissetmenizi sağlayacak. Tabii ajan için belirlediğimiz bir tema da var fakat çok fazla ayrıntı paylaşmaktan çekindiğim için şimdilik oraya girmiyorum."

TÜRK KAHVELİ VE LOKUMLU GÖRSEL

Valorant'ın paylaştığı görsele ilk baktığımızda karşımıza Türk kahvesi çıkıyor. Ardından arka planlara doğru kaydığımızda bir laptop ve laptopta Sova'ya ait bilgiler yer alıyor. Hemen onun arkasında ise mantar panoya asılmış bir diğer ajan Cypher'ı görüyoruz. Tabii görsel bununla bitmiyor. Türk kahvesi olur da lokum olmaz mı diyerekten Türk kahvesinin hemen sağında üç adet lokum gözüküyor. Zaten fotoğrafı kaydetmek istediğiniz zaman da hali hazırda Lokum.jpg olarak kaydediyor. Biraz daha küçük detaylara ineceğimiz zaman Türk kahvesinin sol altında nazar boncuklu bir yüzük görünüyor.

Valorant'a gelecek yeni ajanın Türk olacağı konusunda bu fotoğraf ile daha emin olmuş olduk. Karakter yapımcısı John Goscickis, paylaştığı yazıda son olarak ise "Herkesin bir korkusu var" sözlerine değinerek duyurusunu tamamladı.

HARİTADA TÜM OKLAR TÜRKİYE'Yİ GÖSTERİYOR

Ayrıca Valorant'a gelecek olan yeni ajanın önceki bilgilerine dayanarak poligona gelen güncellemelerde yeni Valorant ajanının bir "şantajcı" olduğu biliniyor. Poligonda bulunan bir haritada tüm okların Türkiye'yi gösterdiği bir tahta bulunurken Sova, Breach, Kay/o, Chamber, Neon ve Cypher'ın içinde bulunduğu bir ekip, şantajcıyı bulmak için işe koyuluyor.

CYHPER'DAN TÜRK AJANA OPERASYON

Bunun yanı sıra poligonda Brimstone'un karargahında bulunan bir diğer ipucunda ise masaüstünde duran bilgisayara tıklandığı zaman Cypher'dan bir mesaj geldiğini görüyoruz. Mesajda ise şu sözlere yer veriliyor:

"Sevgili şantajcımızdan gelen şifreli mesajlarla bir şeyler atılım yaptım. Kesin çıkış noktası hala bilinmiyor. Ama Türkiye'de bir yerden geldi. Bundan eminim. Şimdi sorumu cevaplamalısınız: bu kişiyi bulduğumuz zaman ne yapacaksınız? Vicdanınız idam için fazla zahmetli. Ama ne alternatifler var bilmiyorum"

BRIMSTONE'A SESLİ MESAJ

Cypher bu mesaja yer verirken aynı odada bir ses kaydı da bulunuyor. Kayıt edilen sesli mesajda, "Komutanım şu şantajcıyı ele geçirmek için oluşturulacak ekip için tavsiyemi istemiştin. Benim dışımda Cyhper'da kesinlikle gitmeli. Bütün bir şehri gözetleme işini başka kimse yapamaz. Chamber uygun bir noktadan ateş desteği sağlar. Breach'in de tahliye konusunda bir geçmişi var. Bunu kullanmamak olmaz. Neon'da sahada hızlı hareket ediyor, bir de Killjoy'dan biraz uzaklaşsa iyi olur. İkisinin o laboratuvarda çürüdüğü yeter. Kay/o'da akbabanın pilotluğunu yapacak. Yerde beş kişi, havada bir. Bu iyi bir düzen. Bu tehdidi adalete teslim edeceğiz Brimstone, sana söz veriyorum" sözlerine yer veriliyor.