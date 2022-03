The Witcher 4: A New Saga Begins hakkında bilinen tüm detaylar

The Witcher'ın resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda The Witcher'ın yeni oyunu resmen duyuruldu. CDPR'ın yaptığı açıklama ile The Witcher A New Saga Begins adlı bir oyun duyurulacak. Oyunun duyurulan görselinde The Witcher serilerinde bulunan okullardan kedi okulu amblemi bulunuyor. Bu detay ise sadece bir başlangıç…

Witcher 4 resmi olarak onaylandı ve oldukça heyecanlı olmamıza rağmen, pek de şaşırmadık. CD Projekt Red'in başka bir Witcher oyunu hakkında söylentilerde herhangi bir eksiklik olmadı ve stüdyo, bu olasılık hakkında birçok kez yorum yaptı. The Witcher 3: Wild Hunt, tüm zamanların en çok sevilen RPG'lerinden biri olarak kabul ediliyor, bu yüzden bir sonraki The Witcher oyunu hakkında emin olduğumuz her şeyi, hangi karakterlerin yer alacağını ve ne tür bir hikâye ile karşılaşacağımızı sizler için topladık.

CDPR İKİ OYUNU BİRDEN GELİŞTİRECEK

CD Projekt Red'in en son piyasaya sürdüğü RPG oyunu Cyberpunk 2077, bir süredir piyasada ve stüdyonun dikkatini çekiyor gibi görünüyor. Zorlu lansmanından bu yana birçok hatalarla boğuştu ancak, geliştirici ekip CDPR bu hataları birer birer düzeltti ve oyunu daha iyi bir hale getirdi. Şirket ayrıca Cyberpunk 2077 için DLC'ler üzerinde yeni çalışmalara da devam ediyor.

Tüm bunlarla birlikte CD Projekt Red, şu anda kesinlikle yeni bir Witcher oyunu geliştirdiği biliniyor. Geliştirici ekip bir yandan Cyberpunk üzerinde çalışırken diğer yandan Witcher 4'ü geliştirmeye devam edecek. Peki, Witcher 4 ne zaman çıkacak? The Witcher 4'ün çıkış tarihi nedir?

THE WITCHER 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

The Witcher 4 için henüz bir çıkış tarihi verilmedi, hatta hangi yılda çıkacağı da bilinmiyor. Muhtemelen bir süre çıkış yapmayacak. İlk olarak Mart 2022'de duyurulan The Witcher 4 için geliştirici ekip CD Projekt Red yaptığı duyuruda, "Bu noktada oyunla ilgili geliştire süresi veya çıkış tarihi gibi başka bir ayrıntı yok." sözlerine yer verdi.

THE WITCHER 4 EPIC GAMES'E ÖZEL Mİ OLACAK?

The Witcher 4'ün Epic Games'in sahip olduğu oyun motoru Unreal Engine 5 ile geliştirileceği de biliniyor. Bu nedenle The Witcher 4'ün sadece Epic Games'e özel çıkacağına dair bilgiler paylaşıldı ancak, The Witcher, resmi Twitter hesabında bunun hakkında açıklama yaptı, "Oyunu tek bir mağazaya özel hale getirmeyi planlamadığını" söyledi.

THE WITCHER 4 HAKKINDA MERAK EDİLEN HER ŞEY

Şimdiye kadar, bir sonraki Witcher oyunu için ilk görüntü yayınlandı. Paylaşılan görselde kedi okulu kolyesi paylaşıldı. Ancak kedi okulundan çok The Witcher fanon wiki' de yer alan Vaşak okulu (School of the Lynx) simgesine benzediğine dair iddialar yönlendiriliyor.

Bunun yanı sıra, çoğunlukla teaser'daki cadı kolyesinin Geralt'ın parçası olduğu kurt okulu için olmadığından eminiz. The Witcher 3'ün piyasaya sürülmesinden bu yana CD Projekt Red, Geralt'ın serinin bir sonraki kahramanı olarak geri dönmeyeceği konusunda açıktı. CDPR'ın CEO'su Marcin Iwinski 2013 yılında yaptığı bir açıklamada, "Üçüncü taksitle, bunu tamamlamalı ve birçok konuyu sonuçlandırmalıyız." dedi. "Dünyayı öldürüp ondan uzaklaşmıyoruz, ama kesinlikle bu oyuna büyük bir şekilde final yapacağız."

Aynı röportajda, başyapımcı John Mamais, Geralt'ın daha küçük bir rol veya bir cameo olarak geri dönebileceğini ima etmişti. "Geralt'ı potansiyel olarak daha sonraki oyunlara bile dâhil edebiliriz." dedi. "Sadece bunun hakkında konuşmalıyız ve bundan sonra ne yapacağımızı bulmalıyız." Geralt bu nedenle çok esnek bir karakterdir. Uzun ömrü CDPR'ın üçlemesinin olaylarından çok önce veya sonra anlatılan hikâyelerde ortaya çıkabileceği anlamına da gelir.

CİRİ THE WITCHER 4'TE YER ALACAK MI?

Hangi The Witcher 3'ün sonunu seçtiğinize dayanarak, Ciri'nin hikayesine devam etmek için olasılıklar bulunuyor. Oyunun en iyi sonu olarak kabul edilen oyunda Ciri ve Geralt, Geralt'ın kendisine gümüş bir kılıç hediye etmesinden sonra Witcher yolunda birlikte zaman geçirirler.

Ayrıca CD Projekt Red, geçtiğimiz senelerde yaptığı bir açıklamada Ciri'nin, "belki de gelecekte tekrar ziyaret edebileceğimiz bir şeydir" şeklinde açıklamada bulundu.

YENİ OYUNUN ADI THE WITCHER 4 OLMAYABİLİR

Bir sonraki Witcher oyununun adının The Witcher 4 olmayacağı hakkında da bilgiler paylaşıldı. CDPR'ın kurucu ortağı Marcin Iwinski, stüdyonun ilk üç oyunu bağımsız bir üçleme olarak gördüğünü açıkça belirtmişti. 2017 yatırımcı çağrısında, "The Witcher bir üçleme olarak tasarlandı ve üçlemenin dördüncü bir oyunu olmaz, değil mi?" dedi. Bu nedenle yeni oyunun isminin The Witcher 4 olmayacağı hakkında net bilgiler de paylaşılmış oldu.

WITCHER 4'TE GERALT OLACAK MI?

Witcher 3'ü hangi sonla bitirirseniz bitirin, aslında hepsi aynı paydada birleşiyor. İster iyi sonlardan birini, ister Ciri'nin burnunu çektiği kötü sonla karşılaşsanız bile, Geralt'ın hikayesi onu gün batımına doğru yola çıkarırken, kaderine son günlerine kadar bir Witcher olarak topraklarda dolaşmak, Triss ile Kovir'de emekli olmak ya da onunla birlikte yola çıkmak olarak geçiyor.

Kıdemli yazar Jakub Szamalek'in 2015 yılında yaptığı röportajda, "Bence iyi hikâyelerin bir sonu olmalı" dedi ve "Onları sonsuza kadar uzatmazsınız ve Geralt'ın inanılmaz bir macera yaşadığını ve destanının zaten o kadar uzun ve karmaşık olduğunu hissettik ki, bu hikaye için uygun bir final düşünmek için iyi bir nokta gibi görünüyordu."

Bu nedenle Witcher 4'te Geralt olacak mı sorusuna karşın en iyi cevap, yeni oyunda yaşlı kurt Geralt of Rivia'nın büyük ihtimal ile olmayacağıdır.