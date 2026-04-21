Fenerbahçe'nin ilk 11'i çocukların kaleminden geçti

Fenerbahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu yeşil sahalara taşıyan anlamlı bir paylaşıma imza attı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, maçın ilk 11’ini çocukların hayal gücüyle harmanlanmış özel bir tasarımla duyurdu.

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN FENERBAHÇE İLK 11'İ

Geleneksel kadro paylaşımlarının dışına çıkan Fenerbahçe, bu kez profesyonel grafikler yerine çocukların ellerinden çıkan resimleri kullandı. 23 Nisan’a özel olarak hazırlanan bu görselde, futbolcuların her biri minik taraftarların saf ve samimi çizimleriyle hayat buldu. Paylaşılan görselde kaleci Ederson'dan golcü Kerem'e kadar sahaya çıkacak olan yıldız isimlerin, çocuksu bir neşeyle çizilmiş portreleri yer aldı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Bu anlamlı hareket sosyal medyada büyük ilgi gördü. Taraftarlar, kulübün çocuk bayramına verdiği bu değeri takdirle karşılarken, paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim aldı.