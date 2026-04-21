Final maçında görülmemiş olay! Hakem oyunu durdurup çalan telefona cevap verdi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Hollandalı Hakem Danny Makkelie, AZ Alkmaar- NEC Nijmegen kupa finalinde dünya futbolunda görülmemiş bir olaya imza attı. Deneyimli hakem, maçın oynandığı esnada çalan telefona cevap vermek için oyunu durdurdu. Görüşmenin perde arkasındaki detay ise maçtan saatler sonra ortaya çıktı.

  • Hollanda Kupası finalinde AZ Alkmaar, NEC Nijmegen'i 5-1 mağlup ederek kupayı kazandı.
  • Hakem Danny Makkelie, maçı durdurup saha kenarına giderek telefon görüşmesi yaptı.
  • Hakemin telefon görüşmesi, tribünlerden atılan havai fişekler ve güvenlik tedbirleri nedeniyle Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileriyle yapıldı.

Hollanda Kupası finalinde AZ Alkmaar ile NEC Nijmegen karşı karşıya geldi. AZ Alkmaar, mücadeleden 5-1 galip ayrılarak kupaya uzanırken, karşılaşmaya Hollandalı Hakem Danny Makkelie'nin yaptığı telefon görüşmesi damga vurdu.

AZ ALKMAAR'DAN RAKİBİNE DEV FARK 

Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada de Wit, 67. dakikada Mijnans, 73. dakikada Koopmeiners, 90+1. dakikada Smit ve 90+5. dakikada Parrott kaydetti. NEC Nijmegen'in tek golü ise 78. dakikada Ogawa'dan geldi. Bu sonuçla birlikte AZ Alkmaar, Hollanda Kupası'nın sahibi oldu.

HAKEM MAÇI DURDURUP TELEFONLA KONUŞTU

Mücadelenin hakemi Danny Makkelie'nin, karşılaşma oynandığı bir esnada maçı durdurup saha kenarına geldi. Deneyimli hakemin çalan telefona cevap verdiği görülürken, mücadeleyi hem tribünde hem de ekran karşısında izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI 

Bu olayın perde arkası ise maçtan saatler sonra ortaya çıktı. Hakemin, tribünlerden oyun alanına atılan havai fişekler ve güvenlik tedbirleri sebebiyle Hollanda Futbol Federasyonu'ndan bazı yetkililerle görüşme gerçekleştirdiği açıklandı. 

Ece Güneş
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Trump 'O kadar vaktimiz yok' dedi, İran'dan 'Yeni kart' resti geldi

Ateşkesin bitmesine saatler kala tansiyon bir anda yükseldi

Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Büyük bahis oynayan para babası aramıştır. Maçın skoru değişsin gibi :)

Haber YorumlarıYorumsuz:

Tam 50 yerde perde arkası sonradan çıktı... Yapacağınız habere...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı

Önce silah sesleri duyuldu sonrası korkunç
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var

İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı

Önce silah sesleri duyuldu sonrası korkunç
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor