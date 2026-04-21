Final maçında görülmemiş olay! Hakem oyunu durdurup çalan telefona cevap verdi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Hollanda Kupası finalinde AZ Alkmaar ile NEC Nijmegen karşı karşıya geldi. AZ Alkmaar, mücadeleden 5-1 galip ayrılarak kupaya uzanırken, karşılaşmaya Hollandalı Hakem Danny Makkelie'nin yaptığı telefon görüşmesi damga vurdu.

AZ ALKMAAR'DAN RAKİBİNE DEV FARK

Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada de Wit, 67. dakikada Mijnans, 73. dakikada Koopmeiners, 90+1. dakikada Smit ve 90+5. dakikada Parrott kaydetti. NEC Nijmegen'in tek golü ise 78. dakikada Ogawa'dan geldi. Bu sonuçla birlikte AZ Alkmaar, Hollanda Kupası'nın sahibi oldu.

HAKEM MAÇI DURDURUP TELEFONLA KONUŞTU

Mücadelenin hakemi Danny Makkelie'nin, karşılaşma oynandığı bir esnada maçı durdurup saha kenarına geldi. Deneyimli hakemin çalan telefona cevap verdiği görülürken, mücadeleyi hem tribünde hem de ekran karşısında izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Bu olayın perde arkası ise maçtan saatler sonra ortaya çıktı. Hakemin, tribünlerden oyun alanına atılan havai fişekler ve güvenlik tedbirleri sebebiyle Hollanda Futbol Federasyonu'ndan bazı yetkililerle görüşme gerçekleştirdiği açıklandı.