Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir canlı yayın programında Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yayının bir bölümünde “Neden yıllar sonra harekete geçildi?” sorusuna yanıt veren Bakan Gürlek, gelen bir ihbar ile gizli tanığın Doku’ya ait mezar yerini söylediğini ve söz konusu bölgede yapılan incelemelerin de delillerle örtüştüğünü söyledi.

Bakan Gürlek’in açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde:

"SİLAH TOPRAKTA OKSİTLENME YAPIYOR"

“Başsavcımız 2025 yılında hareketlenme olduğunu söyledi. 2025 yılında ihbar geliyor. Gizli tanık dinleniyor. Yeni delil var. Tanığın anlattığıyla deliller örtüşüyor. Mezar yerini söyledi. Oradan da örnek alındı. Silah da beraberinde gömülmüş. Silah toprakta oksitlenme yapıyor. Tanığın anlattığı ile deliller örtüşünce rapor oluşturuluyor. Soruşturma aşamasında itirafçılar da oluyor. Polis memurunun vali ile ilgili söyledikleri de dosyaya girdi. Evre evre gelişen bir şey var. Kırmızı bülten çıkardık Umut Altaş'la birlikte. Abisini ve avukatına beyanlarda bulundu. Ama bizzat beyanlarda bulunması lazım.

"HUKUKTA 'SİYASETÇİYE, VALİYE, BELEDİYE BAŞKANINA' BAKILMAZ"

Kızcağızımızın bir mezarı var ise onu ortaya çıkarmak tek amacımız. Ailenin de gidip dua etmesini istiyoruz. Tek isteğimiz bu. Bir de suçluların cezasını alması. Hukukta 'siyasetçiye, valiye, belediye başkanına' bakılmaz. Savcılık ince bir işlik yaptı. Özel bir ekip de kuruldu. Gizli tanığın beyanıyla deliller örtüşüyor. Gerçekten gizli tanığın söylediği yerde ceset varmış. 'Ceset yoksa cinayet yoktur' diye bir algı var. Böyle bir şey yok. Buna dair birçok karar var.

"2 DELİL VAR..."

2 delil var. Sim kartın aileden alınarak özel siber polisine gönderilerek verilerin silinmesi ve hastane kayıtların silinmesi var. Delilleri karartma suç isnatı olur herhalde. Bizim ceza işleri genel müdürlüğümüz var. Bir ekip kurduk. Soruşturmayı başsavcılık yapar. Dosyalara bu ekipteki arkadaşlar farklı bir gözle bakıyor. Elbette soruşturmayı yapan ilgili savcılık. Biz soruşturma makamı değiliz. Savcılığın yerine geçip karar teyit etmiyoruz.”

“KESİNLEŞEN DOSYALARDA DA SANIK LEHİNE BİR DELİL ÇIKARSA BURADA YARGILAMANIN YENİLENMESİ YAPILABİLİR"

Mahkeme kararının verildiği ve şüpheliler hakkındaki cezaların kesinleştiği, ancak kamu vicdanındaki kuşkuların giderilemediği Narin Güran davası gibi dosyalara da değinen Bakan Gürlek, şunları söyledi:

“Şimdi. Narin davası ile ilgili olarak Yargıtay tarafından kesinleşti. Orada biliyorsunuz anne, amca ve kardeş hakkında ağırlaşmış müebbet hapis cezası verildi. Bir de Nevzat Bahtiyar... Nevzat Bahtiyar hakkında Yargıtay buradaki eylemin daha ağır olması gerektiğini söyledi, bozdu. 17,5 yıla çıktı. İlk derece mahkemesi 17,5 yıl ceza verdi. Şimdi şöyle, kesinleşen dosyalarda da yeni bir delil ortaya çıkarsa yani sanık lehine her zaman bir delil ortaya çıkabilir. Sizin söylediğiniz sanıklar, lehine bir delil ortaya çıkarsa burada yargılamanın yenilenmesi yapılabilir. Yani sonradan bir delil ortaya çıktı, ses kaydı ya da bir işte tanık çıktı. Tanık dedi ki ben dedi mahkemede yalan söyledim. Ya da bir belge ortaya çıktı, bu belgenin sahteliği ortaya çıktı. Bunlar ceza mahkemesi kanunumuzda yazılı yargılamanın yenileme sebepleri. Burada tabii mahkeme değerlendirecek bunu. Yani o sizin söylediğiniz konuda şu an anne, amca ve kardeş hakkında verilen cezalar Yargıtay tarafından kesinleşti. Ancak yeni bir delil çıkarsa burada ilk derece mahkemesi yargının yenilenmesi kararı verebilir.”

