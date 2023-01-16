PUBG Battlegrounds 21.2 yama notları paylaşıldı! İşte yenilikler

Oynaması ücretsiz tüm zamanların en popüler battle royale oyunu PUBG Battlegrounds'ın 21.2 güncellemesinin yama notları paylaşıldı. Yeni güncelleme ile geliştirici ekip, öncelikle harita değişikliklerine odaklanıyor ve bunların çoğu, battle royale'in harita seçiminde ve çevresindeki geçişi iyileştirmeyi amaçlıyor.

Pubg Battlegrounds'ın 21.2 güncellemesiyle beraber Vikendi, Sanhok ve Taego haritalarda değişiklikler ve iyileştirmelere yer verilecek.

PUBG BATTLEGROUNDS 21.2 GÜNCELLEMESİ

Vikendi

Vikendi haritasında yapılacak en büyük yenilik fırtına olacak. Karlı Vikendi haritasına eklenecek fırtına ve devasa hortum ile içerisine giren oyuncuların görüşü kısıtlanacak, sadece rüzgar sesi duyacak ve saniyede tutarlı hasar alacak. Ayrıca kar fırtınası içerisine giren oyuncular daha yavaş hareket ederken araç kontrolü daha zor olacak.

Vikendi haritasına eklenen yeni bir gizli oda ile yalnızca Security Key sahibi olanlar odaya girecek. Security Key'ler haritanın farklı yerlerinde bulunacak.

Yeni güncelleme ile kırılan zırhlarınız artık onarılabilecek. Onarım kitleri sayesinde hasarlı kask, hasarlı zırh ve hasarlı araçlarınız tamir edilebilecek. Oyuna eklenen üç yeni tamir çantası ile kaskınızı ve zırhınızı tam sağlığa kavuştururken araçlar için 500 sağlık onaracak, ancak araç onarım kiti araçların lastiklerini tamir edemeyecek.

Sadece Taego'da bulunan çoklu droplar artık Vikendi haritasında da yer alacak. Yüksek seviyeli silahlar, zırhlar ve daha fazlasını içeren çoklu bakım paketleri maç sırasında rastgele düşecek.

Sanhok

Sanhok haritasında da bazı değişiklikler bulunuyor. Sanhok'un kuzeybatı adası ile doğu adasını (Bootcamp) birbirine bağlayan bir köprü eklenirken mağaralardan kolay çıkabilmek için tırmanma vinçleri oyuna eklendi.



PUBG BATTLEGROUNDS GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN?

PUBG Battlegrounds'ın 21.2 güncellemesi PC ve konsollarda farklı tarihlerde çıkış yapacak: