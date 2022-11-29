PUBG Battlegrounds 21.1 yama notları paylaşıldı

Tüm zamanların en çok oynanan battle royale oyunu PUBG Battlegrounds'ın büyük değişiklikleri içeren 21.1 güncellemesi yayınlandı. Yeni güncelleme ile yapılan değişiklikler neler? PUBG yeni güncelleme ne zaman gelecek? Detayları haberimizde…

PUBG Battlegrounds'ın oynaması ücretsiz olmasıyla beraber düşüşe geçtiği oyuncu sayısını toparladı ve tekrardan oyuncu sayısını toparladı. PUBG Battlegrounds'ın 21.1 güncellemesi ile beraber oyunda ve haritalarda değişiklikler yapıldı. Peki, yeni güncelleme ile yapılan değişiklikler neler? PUBG yeni güncelleme ne zaman gelecek? İşte detaylar…

PUBG YENİ GÜNCELLEME NE ZAMAN GELECEK?

Bilgisayar için: 6 Aralık 03:30 – 11:30 saatleri arasında güncelleme gelecektir.

Konsol için: 15 Aralık 08:00 – 15:00 saatleri arasında güncelleme gelecektir.

FPP MODU

(PC) Solo, Duo ve Squad için FPP sırası artık KR/JP bölgelerinde kullanılamayacak. Yalnızca mevcut hizmetlerimizi diğer platformlarla uyumlu hale getirmemiz gerekmedi, aynı zamanda bu bölgelerdeki mevcut FPP eşleştirmesinin sırayı korumak için yeterince çaba göstermediğini de doğruladık.

VİKENDİ DEĞİŞİYOR

Öne Çıkan Harita olarak mevcuttur.

6x6km'lik bir haritadan 8x8km'lik bir haritayaGENİŞLEDİ.

Buzullar, karlı alanlar ve yeşillikler gibi çeşitli ortamlardan oluşur.

Kuzeyde keskin eğimler ve yoğun kar, güneyde nispeten daha az kar ve daha düz arazi sunar.

AÇIKveBULUTLUhavalarasahiptir.

YENİ ÖZELLİK: TELEFERİKLER

Her istasyon için iki güzergah vardır ve güzergah başına yalnızca bir Teleferik çalışır.

Teleferikler otomatik olarak hareket eder.

Teleferikler istasyonuna vardığında Teleferiklere binebilirsiniz.

Teleferikler, karşı güzergaha geçmeden önce her istasyonda kısaca duracaktır.

Teleferiklere araçla da binebilirsiniz.

Sadece Vikendi'de mevcuttur.

Normal Maçlar, Özel Maçlar

YENİ ALAN: LABORATUVAR KAMPI

Belirli olasılık dağılımlarına sahip belirli öğeleri üreten yeni bir sandık türü olan SUPPLY DROPS , LABORATUAR KAMPLARINDA ORTAYA ÇIKACAKTIR.

YELLOW SUPPLY DROPS : Takviye öğeleri, Fırlatılabilirler, M79 veya Seviye 3 Ekipmanı ortaya çıkabilir.

RED SUPPLY DROPS : Vikendi'de bulunan silahlar (cephane dahil) ortaya çıkabilir.

Çok şanslıysanız Bakım Paketi silahlarını bile bulabilirsiniz!

BLUE SUPPLY DROPS : Vikendi'de bulunan eklentiler.

Belirli Laboratuar Kamplarına alarmlar kurulur. Tedarik Damlalarından öğeler çıkarıldıktan sonra hemen etkinleşirler.

Etkinleştirilen alarmlar, belirli bir süre yüksek sesli siren ve kırmızı ışık yayar.

ALARM ETKİNKEN TEDARİK DÜŞÜŞLERİ İLEetkileşimde bulunmak, alarmın yeniden etkinleştirilmesini sağlamaz.

Bir alarmın etkinleştirilme süresinden SONRATedarik Düşüşleri ile etkileşim kurmak, alarmı yeniden etkinleştirir.

YENİ SİSTEM: GERİ DÖNÜŞ BR

Bir dahaki sefere maç sırasında öldüğünüzde daha iyi şans olmaz. Comeback BR, size yalnızca bir değilÜÇfırsat sunmak için Vikendi'ye geldi!

Oyuncular, maçın belirli aşamalarında öldükten sonra takım üyelerini izleyecektir.

Comeback BR'nin geri sayımı bittiğinde, bir yükleme ekranı açılacak ve uygun oyuncuları Comeback BR ??arenasına taşıyacak.

Her oyuncunun sağlığı sıfırlanacak.

Bir oyuncunun ölmeden önce sahip olduğu her eşya/ekipman/destek kaldırılacaktır.

HAYATTA KALAN OYUNCULAR, arenada elde ettikleri her eşya ile maça geri dönecek.

Tek bir maç sırasında toplam ÜÇGeri Dönüş BR Aşaması devam edecek.

Birinci, ikinci ve üçüncü Comeback BR ??Aşamaları, maçın belirli aşamalarında art arda ilerleyecektir. Comeback BR ??katılımcısı işe alma aşaması, dünya haritası ekranının sol üst köşesinde gösterilecektir.

YALNIZCAGeri Dönüş BR Aşaması katılımcı toplama aşamasında ölen oyuncular, Geri Dönüş BR Aşamasına katılabilecektir.

Bir oyuncu Geri Dönüş BR Aşamasından sonra maça dönüp tekrar öldükten sonra, katılımcı toplama aşamasında ölürse bir sonraki Geri Dönüş BR Aşamasına katılabilecektir.

ÖLEN OYUNCULAR, bir sonraki Geri Dönüş BR Aşamasına kadar takım arkadaşlarını izleyecek.

Birinci/ikinci Geri Dönüş BR Aşamasında ölen oyunculara bir sonraki Aşamada yeniden deneme fırsatı sunulur.

Bir Geri Dönüş BR Aşamasının başlamasını bekleyen ölü bir oyuncu, maçtaHER TAKIM ARKADAŞI ÖLÜRSEve/veya maçtan çıkarsaMAÇI anında kaybeder .

Comeback BR ??Aşaması başına birCOMEBACK BR ??MULTİDROPsunulacaktır.

Comeback BR'de maçtan ayrı bir Mavi Bölge etkinleştirilecek.

Arenada çeşitli öğeler (Sırt Çantaları dahil) doğacak.

Maç başına her Geri Dönüş BR Aşaması için tek bir arena kullanılacaktır. Bu nedenle, öğe yumurtlamaları/deathbox'lar/yok edilen yapılar Aşama başına sıfırlanmayacaktır.

YENİ ÖZELLİKLER: HARİTA YARDIMCI ÖĞELERİ, YÜKSELENLER VE YÜKSELEN KULELER

ikendi'deki her oyuncuya Harita Yardımcı Öğeleri sağlanacaktır.

Yükseltici Eklenti

Yardımcı Paraşüt

Gözlemevi ve Kömür Madeni'ndeki binalara yükselticiler takılmıştır.

Ascender Kuleleri harita boyunca yer almaktadır.

YENİ ÖZELLİK: YAKIT POMPASI

Sadece Deston'a ÖzelYAKIT POMPALARIda kış partisine katılıyor. Düşmanlarınızı karın içine uçurmak için aracınızı doldurun veya Yakıt Pompalarını patlatın!

Vikendi'nin kış konsepti, Vikendi'nin Yakıt Pompalarına uygulandı.

YENİ SİSTEM: LEVYE ETKİLEŞİMİ

Oyuncular artıkÇEŞİTLİ HARİTA NESNELERİ İLE ETKİLEŞİME GEÇMEK İÇİN KAZA ÇUBUKLARINI kullanabilirler .

Harita boyunca dağılmış dolaplar, çeşitli öğeler elde etmek için Levye ile açılabilir.

Vikendi genelinde bulunan kilitli binaları açmak için levye de kullanılabilir.

Levyeler, dolaplar/kilitli binalar ile etkileşime girecek şekilde donatılmalıdır.

ARAÇ: KAR ARABASININ DÖNÜŞÜ

2 oyuncuya kadar taşır.

Maksimum hız: 120km/s

Hareket hızı artık düz yüzeylerde/betonda/yollarda/sert zeminde düşmeyecek.

Oyuncular artık sürücü koltuğundan tabancalarla ateş edebilirler.

Mevcut modlar

Kar motosikletleri yalnızca Vikendi'de doğacak.

Normal Maçlar, Özel Maçlar

HARİTALAR

Erangel

Oyuncular artık araçlara binerek feribota binebilirler.

Daha esnek bir araç navigasyonu için feribot ve iskelede çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır.

Feribot ve iskeleden bazı nesneler kaldırıldı.

Bazı köprülerin genişlikleri genişledi.

Vapur ve iskele yüksekliğinin farklı olduğu kısımlara kalaslar eklenmiştir.

Mini haritaya feribot güzergahları eklendi.

Hastanenin altındaki binaya yeni bir bina eklendi.

Çitlerin yerleri yeniden düzenlendi.

Yeni çitler eklendi.

Mevcut bina hafifçe sola kaydırılmıştır.

Alana sokak lambaları ve banklar eklendi.

Sanhok

Oyuncular, hareket eden oyuncak trenle çarpışmaktan zarar görmeyecek.

Oyuncak tren birçuf çuf yansıtacak! gürültü, ses.

ARAÇLAR

ZİMA

Sağlık: 900 → 1200

Trunk özelliği eklendi.

Bagaj kapasitesi: 250

Karlı/buzlu arazide araç hareketi ve kontrolü iyileştirildi.

Aracın ekstra hasara karşı nispeten savunmasız olan bir alanı biraz azaltıldı.

PORTER

Sağlık: 1200 → 1500

Genel hız arttı.

Maksimum hız değişmedi.

Araç kontrolü geliştirildi.

PONY COUPE

Düşük devir aralığındaki genel hız ve tork biraz azaltıldı.

Maksimum hız değişmedi.

MİNİBÜS

Sağlık: 2000 → 2500

Düşük devir aralığında tork arttı.

Azami hız (normal) 87km/s'ye yükseldi.

Maksimum hız (yükseltme) değişmedi.

Araç kontrolü geliştirildi.

Aracın lastiklerinin sağlığı biraz arttı.

UAZ

Düşük devir aralığında tork arttı.

Maksimum hız değişmedi.

MİRADO