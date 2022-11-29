PUBG Battlegrounds 21.1 yama notları paylaşıldı
Gamegar Haberleri
Tüm zamanların en çok oynanan battle royale oyunu PUBG Battlegrounds'ın büyük değişiklikleri içeren 21.1 güncellemesi yayınlandı. Yeni güncelleme ile yapılan değişiklikler neler? PUBG yeni güncelleme ne zaman gelecek? Detayları haberimizde…
PUBG Battlegrounds'ın oynaması ücretsiz olmasıyla beraber düşüşe geçtiği oyuncu sayısını toparladı ve tekrardan oyuncu sayısını toparladı. PUBG Battlegrounds'ın 21.1 güncellemesi ile beraber oyunda ve haritalarda değişiklikler yapıldı. Peki, yeni güncelleme ile yapılan değişiklikler neler? PUBG yeni güncelleme ne zaman gelecek? İşte detaylar…
- Bilgisayar için: 6 Aralık 03:30 – 11:30 saatleri arasında güncelleme gelecektir.
- Konsol için: 15 Aralık 08:00 – 15:00 saatleri arasında güncelleme gelecektir.
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(PC) Solo, Duo ve Squad için FPP sırası artık KR/JP bölgelerinde kullanılamayacak. Yalnızca mevcut hizmetlerimizi diğer platformlarla uyumlu hale getirmemiz gerekmedi, aynı zamanda bu bölgelerdeki mevcut FPP eşleştirmesinin sırayı korumak için yeterince çaba göstermediğini de doğruladık.
- Öne Çıkan Harita olarak mevcuttur.
- 6x6km'lik bir haritadan 8x8km'lik bir haritayaGENİŞLEDİ.
- Buzullar, karlı alanlar ve yeşillikler gibi çeşitli ortamlardan oluşur.
- Kuzeyde keskin eğimler ve yoğun kar, güneyde nispeten daha az kar ve daha düz arazi sunar.
- AÇIKveBULUTLUhavalarasahiptir.
- Her istasyon için iki güzergah vardır ve güzergah başına yalnızca bir Teleferik çalışır.
- Teleferikler otomatik olarak hareket eder.
- Teleferikler istasyonuna vardığında Teleferiklere binebilirsiniz.
- Teleferikler, karşı güzergaha geçmeden önce her istasyonda kısaca duracaktır.
- Teleferiklere araçla da binebilirsiniz.
- Sadece Vikendi'de mevcuttur.
- Normal Maçlar, Özel Maçlar
Belirli olasılık dağılımlarına sahip belirli öğeleri üreten yeni bir sandık türü olan SUPPLY DROPS , LABORATUAR KAMPLARINDA ORTAYA ÇIKACAKTIR.
YELLOW SUPPLY DROPS : Takviye öğeleri, Fırlatılabilirler, M79 veya Seviye 3 Ekipmanı ortaya çıkabilir.
RED SUPPLY DROPS : Vikendi'de bulunan silahlar (cephane dahil) ortaya çıkabilir.
- Çok şanslıysanız Bakım Paketi silahlarını bile bulabilirsiniz!
BLUE SUPPLY DROPS : Vikendi'de bulunan eklentiler.
- Belirli Laboratuar Kamplarına alarmlar kurulur. Tedarik Damlalarından öğeler çıkarıldıktan sonra hemen etkinleşirler.
- Etkinleştirilen alarmlar, belirli bir süre yüksek sesli siren ve kırmızı ışık yayar.
- ALARM ETKİNKEN TEDARİK DÜŞÜŞLERİ İLEetkileşimde bulunmak, alarmın yeniden etkinleştirilmesini sağlamaz.
- Bir alarmın etkinleştirilme süresinden SONRATedarik Düşüşleri ile etkileşim kurmak, alarmı yeniden etkinleştirir.
Bir dahaki sefere maç sırasında öldüğünüzde daha iyi şans olmaz. Comeback BR, size yalnızca bir değilÜÇfırsat sunmak için Vikendi'ye geldi!
- Oyuncular, maçın belirli aşamalarında öldükten sonra takım üyelerini izleyecektir.
- Comeback BR'nin geri sayımı bittiğinde, bir yükleme ekranı açılacak ve uygun oyuncuları Comeback BR ??arenasına taşıyacak.
- Her oyuncunun sağlığı sıfırlanacak.
- Bir oyuncunun ölmeden önce sahip olduğu her eşya/ekipman/destek kaldırılacaktır.
HAYATTA KALAN OYUNCULAR, arenada elde ettikleri her eşya ile maça geri dönecek.
- Tek bir maç sırasında toplam ÜÇGeri Dönüş BR Aşaması devam edecek.
- Birinci, ikinci ve üçüncü Comeback BR ??Aşamaları, maçın belirli aşamalarında art arda ilerleyecektir. Comeback BR ??katılımcısı işe alma aşaması, dünya haritası ekranının sol üst köşesinde gösterilecektir.
- YALNIZCAGeri Dönüş BR Aşaması katılımcı toplama aşamasında ölen oyuncular, Geri Dönüş BR Aşamasına katılabilecektir.
- Bir oyuncu Geri Dönüş BR Aşamasından sonra maça dönüp tekrar öldükten sonra, katılımcı toplama aşamasında ölürse bir sonraki Geri Dönüş BR Aşamasına katılabilecektir.
ÖLEN OYUNCULAR, bir sonraki Geri Dönüş BR Aşamasına kadar takım arkadaşlarını izleyecek.
- Birinci/ikinci Geri Dönüş BR Aşamasında ölen oyunculara bir sonraki Aşamada yeniden deneme fırsatı sunulur.
- Bir Geri Dönüş BR Aşamasının başlamasını bekleyen ölü bir oyuncu, maçtaHER TAKIM ARKADAŞI ÖLÜRSEve/veya maçtan çıkarsaMAÇI anında kaybeder .
- Comeback BR ??Aşaması başına birCOMEBACK BR ??MULTİDROPsunulacaktır.
- Comeback BR'de maçtan ayrı bir Mavi Bölge etkinleştirilecek.
- Arenada çeşitli öğeler (Sırt Çantaları dahil) doğacak.
- Maç başına her Geri Dönüş BR Aşaması için tek bir arena kullanılacaktır. Bu nedenle, öğe yumurtlamaları/deathbox'lar/yok edilen yapılar Aşama başına sıfırlanmayacaktır.
- ikendi'deki her oyuncuya Harita Yardımcı Öğeleri sağlanacaktır.
- Yükseltici Eklenti
- Yardımcı Paraşüt
- Gözlemevi ve Kömür Madeni'ndeki binalara yükselticiler takılmıştır.
- Ascender Kuleleri harita boyunca yer almaktadır.
Sadece Deston'a ÖzelYAKIT POMPALARIda kış partisine katılıyor. Düşmanlarınızı karın içine uçurmak için aracınızı doldurun veya Yakıt Pompalarını patlatın!
- Vikendi'nin kış konsepti, Vikendi'nin Yakıt Pompalarına uygulandı.
Oyuncular artıkÇEŞİTLİ HARİTA NESNELERİ İLE ETKİLEŞİME GEÇMEK İÇİN KAZA ÇUBUKLARINI kullanabilirler .
- Harita boyunca dağılmış dolaplar, çeşitli öğeler elde etmek için Levye ile açılabilir.
- Vikendi genelinde bulunan kilitli binaları açmak için levye de kullanılabilir.
- Levyeler, dolaplar/kilitli binalar ile etkileşime girecek şekilde donatılmalıdır.
- 2 oyuncuya kadar taşır.
- Maksimum hız: 120km/s
- Hareket hızı artık düz yüzeylerde/betonda/yollarda/sert zeminde düşmeyecek.
- Oyuncular artık sürücü koltuğundan tabancalarla ateş edebilirler.
- Mevcut modlar
- Kar motosikletleri yalnızca Vikendi'de doğacak.
- Normal Maçlar, Özel Maçlar
Erangel
- Oyuncular artık araçlara binerek feribota binebilirler.
- Daha esnek bir araç navigasyonu için feribot ve iskelede çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır.
- Feribot ve iskeleden bazı nesneler kaldırıldı.
- Bazı köprülerin genişlikleri genişledi.
- Vapur ve iskele yüksekliğinin farklı olduğu kısımlara kalaslar eklenmiştir.
- Mini haritaya feribot güzergahları eklendi.
- Hastanenin altındaki binaya yeni bir bina eklendi.
- Çitlerin yerleri yeniden düzenlendi.
- Yeni çitler eklendi.
- Mevcut bina hafifçe sola kaydırılmıştır.
- Alana sokak lambaları ve banklar eklendi.
Sanhok
- Oyuncular, hareket eden oyuncak trenle çarpışmaktan zarar görmeyecek.
- Oyuncak tren birçuf çuf yansıtacak! gürültü, ses.
ZİMA
- Sağlık: 900 → 1200
- Trunk özelliği eklendi.
- Bagaj kapasitesi: 250
- Karlı/buzlu arazide araç hareketi ve kontrolü iyileştirildi.
- Aracın ekstra hasara karşı nispeten savunmasız olan bir alanı biraz azaltıldı.
PORTER
- Sağlık: 1200 → 1500
- Genel hız arttı.
- Maksimum hız değişmedi.
- Araç kontrolü geliştirildi.
PONY COUPE
- Düşük devir aralığındaki genel hız ve tork biraz azaltıldı.
- Maksimum hız değişmedi.
MİNİBÜS
- Sağlık: 2000 → 2500
- Düşük devir aralığında tork arttı.
- Azami hız (normal) 87km/s'ye yükseldi.
- Maksimum hız (yükseltme) değişmedi.
- Araç kontrolü geliştirildi.
- Aracın lastiklerinin sağlığı biraz arttı.
UAZ
- Düşük devir aralığında tork arttı.
- Maksimum hız değişmedi.
MİRADO
- Düşük devir aralığında tork arttı.
- Maksimum hız değişmedi.
- Araç kontrolü geliştirildi.