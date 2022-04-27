League of Legends 12.8 yama notları paylaşıldı

26 Nisan Salı günü yayınlanan League of Legends 12.8 Yama Notları detaylarına göre Jinx, Soraka ve Xayah zayıflarken, Bard, Ezreal, Fiddlesticks, Kassadin, Jhin, Mordekaiser, Poppy, Sejuani, Sylas, Tristana, Vel'Koz, Vladimir, Xerath ve Zoe güçlendi.

ŞAMPİYONLAR

Swain

Pasif – Kuzgun Sürüsü

Tayflardan Gelen İyileştirme: Azami canın %4/5,5/7'si ? 1/6/11/16. seviyelerde azami canın %4/5,5/7/9'u



Tayf Başına Azami Can Artışı: 5 ? 12



[Kaldırıldı] E – Çekiş Mekanizması: Swain artık Pasif – Kuzgun Sürüsü ile hareketi kısıtlanan düşmanlardan Tayf çekemiyor (bkz. E – Kımıldama)

Q – Ölümün Eli

Hasar: 55/75/95/115/135 (+%40 YG) ? 60/80/100/120/140 (+%38 YG)



Fazlada Atış Başına İlave Hasar: 8,25/15/23,75/34,5/47,25 (+%6/8/10/12/14 YG) ? 12/22/32/42/52 (+%8 YG)



Azami Hasar: (5 Atış) 88/135/190/253/324 (+%64/72/80/88/96 YG) ? 108/168/228/288/348 (+%70 YG)



Bekleme Süresi: 9/7,5/6/4,5/3 saniye ? 7/6/5/4/3 saniye



Mana Bedeli: 65/70/75/80/85 ? 45/50/55/60/65

W – İmparatorluğun Gözü

Mana Bedeli: 70/80/90/100/110 ? 60/65/70/75/80



[Yeni] Bakış Açısı Farkı: W – İmparatorluğun Gözü yeteneğini sinyalle göstermek artık menzildeki görünür rakipleri takım sohbetinde belirtiyor (Twisted Fate ve Nocturne ultilerine benzer şekilde).



E – Kımıldama



[Yeni] Zavallı Piyonlar: Artık ikinci defa kullanılarak E – Kımıldama ile yerine sabitlenen tüm şampiyonları kendine doğru çeker ve her birinden 1 Tayf elde eder.



[Kaldırıldı] Sessiz Fedakarlık: Swain rakipleri çektiğinde artık hasar vermiyor.



[Yeni] Gerçek Bir Vizyoner: Artık yerine sabitlenen tüm rakipler için görüş sağlıyor.



[Yeni] İblis İndirimi: E – Kımıldama yeteneğinin bekleme süresi R – Karanlığın Zirvesi sırasında %20 azalıyor.

R – Karanlığın Zirvesi

Bekleme Süresi: 120 saniye ? 100/80/60 saniye



Saniye Başına Emme Hasar: 35/50/65 (+%14 YG) ? 20/40/60 (+%10 YG)



Saniye Başına Can Çalma: 20/35/40 (+%16 YG) ? 15/40/65 (+%25 YG)



[Kaldırıldı] Büyük Kuş: Artık Swain'e 125/200/275 İlave Can kazandırmıyor.



[Kaldırıldı] Etkin Kaldığı Süre: 12 saniye ? İblis Gücü'ne bağlı



[Güncellendi] İblis Gücü: Karanlığın Zirvesi'ni etkinleştirmek Swain'e 50 İblis Gücü kazandırır. Bu güç, saniyede 10 azalır. Karanlığın Zirvesi 5 saniye etkin kaldıktan sonra Swain'in İblis Gücü saniyede 15 azalmaya başlar.



[Yeni] Ruh Çalan: Swain, rakip şampiyonlardan can çalarken saniyede 20 İblis Gücü kazanır.



[Güncellendi] Büyük İblis Enerjisi: Karanlığın Zirvesi 2 saniye etkin kaldıktan sonra Swain ultisini R – İblis Ateşi olarak yeniden kullanabilir. R – İblis Ateşi yalnızca bir kere kullanılabilir ve Karanlığın Zirvesi'nin sonlanmasına sebep olmaz.

R – İblis Ateşi

Hasar: 100/150/200 (+%50 YG) ? 150/225/300 (+%60 YG)



[Yeni] Yangın Var!: İblis Ateşi artık 1,5 saniye içinde azalacak şekilde rakipleri %60 yavaşlatıyor.



[Kaldırıldı] Yok Öyle Çalma: İblis Ateşi artık düşmanlardan çalınan cana bağlı olarak ilave hasar vurmuyor.

Bard

Pasif – Gezginin Çağrısı

Saldırılarda İlave Büyü Hasarı: 30 (5 Tını başına +12) (+%30 YG) ? 35 (5 Tını başına +14) (+%30 YG)

W – Koruyucunun Mabedi

Azami İyileştirme: 55/95/135/175/215 (+%60 YG) ? 60/105/150/195/240 (+%60 YG)

R – İsabet Dalgası

Bekleme Süresi: Tüm seviyelerde 120 saniye ? 120/105/90 saniye



Fiddlesticks

W – Kan Hasadı

Şampiyonlardan Sağlanan İyileştirme Yüzdesi: %30/35/40/45/50 ? %30/40/50/60/70 (minyonlara karşı hâlâ %15)

W – Trajedi

Sabitleme Süresi: 1/1,25/1,5/1,75/2 saniye ? 1,25/1,5/1,75/2/2,25 saniye



[Kaldırıldı] Kukla Canavarlar: Canavarlara karşı hasar artık %25 azalmıyor (minyonlara ve çağırılan birimlere karşı hasarı değişmedi)

E – Esaret Çiçeği

Kapan Yenileme Süresi: 28/25/22/19/16 saniye ? 24/21,5/19/16,5/14 saniye



[Kaldırıldı] Orman mı Jhin?!: İlk Nilüfer Kapanı artık canavarlara ve yoldaşlara %35 daha az hasar vermiyor (minyonlara yönelik hasarı değişmedi).

Jinx

Taban Nitelikler

Taban Can: 610 ? 560

Kai'Sa

Pasif – İkinci Deri

Tam Plazma Yükleri Tüketildiğinde Verilen İlave Büyü Hasarı: %15 (100 YG başına +%2,5) ? Hedefin eksik canının %15'i (100 YG başına +%5)

W – Hiçlik Topu

Büyü Hasarı: 30/55/80/105/130 (+%130 SG) (+%70 YG) ? 30/55/80/105/130 (+%130 SG) (+%45 YG)

R – Ölümcül Dürtü

Kalkan Gücü: 75/100/125 (+%100/150/200 SG) (+%75 YG) ? 75/100/125 (+%100/150/200 SG) (+%100 YG)

Kassadin

Q – Hiçlik Küresi

Büyü Kalkanı: 40/70/100/130/160 (+%30 YG) ? 60/90/120/150/180 (+%40 YG)

E – Güç Darbesi

Büyü Hasarı: 80/105/130/155/180 (+%80 YG) ? 80/105/130/155/180 (+%85 YG)

Mordekaiser

Pasif – Karanlık Azap

İlave Hareket Hızı: Her seviyede %3 ? 1/6/11. seviyelerde %3/6/9

Poppy

W – Sağlam Duruş

Bekleme Süresi: 24/22/20/18/16 saniye ? 20/18/16/14/12 saniye

R – Muhafızın Hükmü

Yoğunlaşmadan Havaya Savurma Süresi: 0,75 saniye ? 1 saniye



Yetenek İlerleme Hızı: 2000 ? 2500



Yoğunlaştığında Geri Savurma Mesafesi: 2400 ? 3400



Yoğunlaşma İptal Edildiğinde Bekleme Süresi İadesi: 30 saniye ? 15 saniye

Sejuani

Pasif – Kuzeyin Hiddeti

Buz Zırh Bekleme Süresi: Sejuani'nin Buz Zırh'ı 12 saniye sonra etkinleşir. ? 1-18. seviyelerde 12-6 saniye boyunca rakip şampiyonlardan ya da canavarlardan hasar almadığında etkinleşir.

Soraka

W – Astral İlham

İyileştirme: 100/135/170/205/240 (+%70 YG) ? 100/130/160/190/220 (+%65 YG)

Sylas

R – Gasp

Bekleme Süresi: 100/70/40 saniye ? 80/55/30 saniye

Tristana

Taban Nitelikler

Saldırı Gücü Büyüme Oranı: 3,3 ? 3,7



18. Seviyede Saldırı Gücü: 115,1 ? 121,9

Vel'Koz

Q – Plazma Ayrışması

Büyü Hasarı: 80/120/160/200/240 (+%80 YG) ? 80/120/160/200/240 (+%90 YG)

W – Hiçlik'e Açılan Yarık

Birincil Büyü Hasarı: 30/50/70/90/110 (+%15 YG) ? 30/50/70/90/110 (+%20 YG)

Vladimir

Taban Nitelikler

Taban Zırh: 23 ? 27

Xayah

Q – Çifte Hançer

Bıçak Başına Q Hasarı: 45/65/85/105/125 (+%50 İlave SG) ? 45/60/75/90/105 (+%50 İlave SG)



Bekleme Süresi: 10/9/8/7/6 saniye ? 10/9,5/9/8,5/8 saniye

Xerath

E – Şok Küresi

Sersemletme Süresi: 0,5-2 saniye (mesafeye bağlı olarak) ? 0,75-2,25 saniye (mesafeye bağlı olarak)

Zoe

Q – Uçarı Yıldız

Mana Bedeli: 50/55/60/65/70 ? 40/45/50/55/60

R – Bi' Ordayım Bi' Burda

Mana Bedeli: 50 ? 40

EŞYALAR

Kronometre

[Kaldırıldı] En Güzel Saat: Halihazırda Koruyucu Melek veya Zhonya'nın Kumsaati'ne sahipseniz artık Kronometre satın alamayacaksınız.

İHTİŞAMLI İÇERİK YENİLEMESİ

Başlangıç Partisi: Vitrin etkinleştiğinde herkese 1 Tutulma 2022 Kapsülü (bu kapsüller ilerleme ödüllerine de sayılacak!) ve 1 Tutulma 2022 Tut-Çek Çantası hediye eden bir görev açılacak! Bu, vitrin etkinlikleriyle birlikte gelen standart, bedelsiz görev zincirine ek olarak verilecek.

1 Kapsül: Tutulma Şövalyeleri 2022 Simgesi

3 Kapsül: Prestij Tutulma Şövalyesi Senna İfadesi + 5 İhtişamlı Öz

5 Kapsül: Rasgele Kalıcı Tutulma 2022 Destansı Kostümü (Kara Ay Aatrox, Kara Ay Senna, Kara Güneş Sejuani, Güneş Yiyen Kayle) + 15 İhtişamlı Öz

10 Kapsül: Rasgele Kalıcı Tutulma 2022 Destansı Kostümü + 20 İhtişamlı Öz

15 Kapsül: Rasgele Kalıcı Tutulma 2022 Destansı Kostümü + 25 İhtişamlı Öz

20 Kapsül: Rasgele Kalıcı Tutulma 2022 Destansı Kostümü + Tutulma 2022 Tut-Çek Çantası + 30 İhtişamlı Öz

25 Kapsül: 2 Tutulma 2022 Tut-Çek Çantası + 30 İhtişamlı Öz

Toplam Ödüller: 25 Tutulma Kapsülü + Tutulma Şövalyeleri 2022 Simgesi + Prestij Tutulma Şövalyesi Senna İfadesi + Dört Kalıcı Tutulma 2022 Destansı Kostümünün Hepsi + 3 Tutulma 2022 Tut-Çek Çantası + 125 İhtişamlı Öz

PILTOVER CLASH TURNUVASI

Piltover Clash Turnuvası'nın ikinci hafta sonunun takım kurma aşaması 25 Nisan'da başlayacak ve turnuvalar 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta gerçekleşecek.

GİDERİLEN HATALAR VE YAŞAM KALİTESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Üzerinde harita hedefi olan Nexus kuleleri artık can göstergesinde ödül vereceğini doğru bir şekilde gösteriyor ve sinyalle işaretlendiğinde sohbette ödül bilgisini gösteriyor.

Nexus'ların isabet alanlarının olması gerektiğinden daha büyük gözükmesine sebep olan hata giderildi.

Kule barikatları düşerken belirli koşulları karşılayan kulelerin dirençlerinin kalıcı olarak azalmasına sebep olan, nadir görülen bir hata giderildi.

Düşman Sion, Kog'Maw veya Karthus'un geçici dirilme pasifi sona erdiğinde rakip bir kulenin menzilinde olmak, artık kulenin oyuncuya saldırmasına sebep olmuyor.

Hayalet Porolar düzeltildi ve artık olmaları gerektiği gibi normal görüş sağlıyorlar, gerçek görüş değil.

[Güncellendi] Yaşam Kalitesi Değişiklikleri: Illaoi'nin E – Ruh Sınavı artık kabuk hiç hasar almamış olsa bile asist sağlıyor.

Illaoi'nin Q – Dokunaç Darbesi yeteneği E – Ruh Sınavı animasyonu esnasında veya yetenek kullanamaz haldeyken (örn. Kronometre etkisinde) kullanıldığında anında imlece doğru dönmesine sebep olan hata giderildi.

Illaoi'nin E – Ruh Sınavı yeteneğinin isabet ettiği şampiyon kamuflaj altındayken bir kontrol totemi tarafından gösteriliyorsa beliren kabuğun görünmez olmasına sebep olan hata giderildi.

Kabuklar sona erdiğinde zaman zaman Illaoi'nin düşmanlarının işine yaramasına sebep olan tuhaf bir etkileşim düzeltildi (örneğin, mutlak sömürüye sahip olanların kendini iyileştirmesi gibi).

Etkin bir büyü kalkanına sahipken Illaoi'nin W – Sille Tokat'la güçlendirilmiş normal saldırılarının, yakınlardaki Dokunaçların hedefe saldırmamasına sebep olan hata giderildi.

Taliyah taş sörfü yaparken biri Banshee'nin Duvağı'nın büyü kalkanını kırarsa şampiyonun oyunun geri kalanında Pasif – Taş Kızak yeteneğini kullanamamasına yol açan hata TEKRAR giderildi.

Sett'in R – Yürek Hoplatan yeteneğiyle Tahm Kench'in R – Ham Yap yeteneğini içine gönderilen rakip şampiyonların önce orijinal Ham Yap noktasında belirip hızla olması gereken Tükür konumuna kaymasına sebep olan hata giderildi.

Belirli koşullar altında Yuumi'nin ruhunu ele geçiren Viego'nun kalıcı olarak bir dost şampiyona bağlı kalmasına sebep olan, nadir görülen bir hata giderildi.

Sona artık Pasif – Baskın Akor tam yükteyken totemlere saldırma esnasında yeteneklerini kullanarak normal saldırılarını sıfırlayamıyor.

Elise'in, E – Örümcek İnişi yeteneğini hemen yanında bir rakip şampiyon varken kendi üstünde kullandığında, yeteneği tekrar kullanmadan yukarı çıkıp hemen yanındaki şampiyonun üstüne inmesine sebep olan hata giderildi.

Pantheon'un Q – Meteor Mızrağı yeteneği ve Sett'in E – Surat Dağıtan yeteneği bekleme süresindeyken sürekli kullanılmaya çalışıldığında bazen saldırıları ve hareket etmeyi iptal etmesine sebep olan hata giderildi.

Kara Balta'nın pasif etkileşimi artık öncelikle Haşmetli Hydra alınmış olsa bile doğru bir şekilde her bir normal saldırı başına tek Hiddet yükü sağlıyor.

Lulu'nun Büyü Hırsızının Marifeti ve Hayalet Orak etkileşimleri, Pasif – Peri Yoldaş, Pix ile rakip şampiyonlara hasar verdiğinde de Vergi yükü sağlayacak şekilde tekrar düzenlendi.

Rengar artık Q – Yabani ile güçlendirilmiş normal saldırıyla bir bitkiye vurduğunda Navori Seribıçakları yükü kazanmayacak.

Aksiyom Akımı'nın pasifi düzeltildi ve artık Tahm Kench'in alt etmelerinde doğru bir biçimde R – Ham Yap yeteneğinin bekleme süresini azaltıyor.

Teemo'nun E – Zehirli Atış yeteneğini en az bir defa geliştirdiği durumlarda Manaveren yükleri kazanamamasına sebep olan hata giderildi. Maalesef bu değişiklik Teemo'yu daha az can sıkıcı bir hale getirmiyor.

Ornn'un şaheser eşyalarından Durgu ve Sonsuz Kış'ın doğru YG miktarını vermemesine sebep olan hata giderildi.

Bazı yetenek atışlarının savaş sisi içerisinde bulunan bir hedefe çarptığında doğru ses efektini oynatmamasına sebep olan hata giderildi (örn. Ahri'nin Q – Aldatan Küre yeteneğinin hedefe çarpma sesi).

Nocturne'ün R – Paranoya yeteneğinin ses düzeyi ayarlandı. Artık olması gerektiğinden daha yüksek bir ses oynatılmıyor.

Ivern ormandaki dostlarıyla barıştı! (Orman canavarlarına söylediği replikler artık yine oynatılıyor.)

YAKINDA GELECEK KOSTÜM VE RENKLER