Espor oyuncusu Gizem Harmankaya depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde enkaz altında kalan Valorant espor oyuncusu Gizem Harmankaya, hayatını kaybetti. Enkaz altındaki 40 saatlik yaşam mücadelesini kaybeden Gizem Harmankaya'nın vefat haberini veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sözler artık kifayetsiz, çok üzgünüm" dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Ülke genelinde yedi günlük milli yas ilan edilirken 10 ilde de OHAL ilan edildi. Turgutlu Belediye Esports takımının Luie kullanıcı adlı profesyonel Valorant oyuncusu Gizem Harmankaya, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybetti.

ESPOR OYUNCUSU HAYATINI KAYBETTİ

Depremde 40 saat enkaz altında kalan ve kurtarılmayı bekleyen Turgutlu Belediye Esports takımının profesyonel Valorant oyuncusu Gizem Harmankaya'dan acı haberi iki gün sonra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'dan geldi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Belediyemiz esports oyuncusu Gizem Harmankaya'nın yaşadığımız büyük deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Sözler artık kifayetsiz, çok üzgünüm... Başımız sağ olsun." sözlerine yer verdi.