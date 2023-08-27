Çetin Akın Haberleri - Çetin Akın Kimdir - Haberler

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Çetin Akın Haberleri

Çetin Akın haber, Çetin Akın son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Çetin Akın

Çetin Akın Biyografisi

Çetin Akın Kimdir ?

Çetin Akın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Manisa Turgutlu Belediye Başkan adayı oldu.
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Turgutlu Belediye Başkanı Yangından Etkilenen Esnafa Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu

Turgutlu Belediye Başkanı Yangından Etkilenen Esnafa Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu

Çetin Akın - 27.08.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Yatırımları İnceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Yatırımları İnceledi

Çetin Akın - 18.08.2023
Turgutlu Belediyesi İstasyonaltı Mahallesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarını İnceledi

Turgutlu Belediyesi İstasyonaltı Mahallesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarını İnceledi

Çetin Akın - 17.08.2023
Turgutlu Belediyesi Sanayi Çarşısı'nda 3 iş yerinin ihalesi yapılacak

Turgutlu Belediyesi Sanayi Çarşısı'nda 3 iş yerinin ihalesi yapılacak

Çetin Akın - 12.08.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Proje ve Yatırımları İnceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Proje ve Yatırımları İnceledi

Çetin Akın - 10.08.2023
Turgutlu Belediyesi 2023 yılı asfaltlama sezonuna başladı

Turgutlu Belediyesi 2023 yılı asfaltlama sezonuna başladı

Çetin Akın - 03.08.2023
Turgutlu Belediyesi Deprem Hazırlıklarını Paylaştı

Turgutlu Belediyesi Deprem Hazırlıklarını Paylaştı

Çetin Akın - 05.07.2023
Turgutlulu Öğretmenin İlk Kitabı 'Horoz Şekeri' Okuyucuyla Buluştu

Turgutlulu Öğretmenin İlk Kitabı 'Horoz Şekeri' Okuyucuyla Buluştu

Çetin Akın - 04.07.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, EYT'lilerle bir araya geldi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, EYT'lilerle bir araya geldi

Çetin Akın - 23.06.2023
Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı'nda da Bayramlaşma Geleneğini Sürdürdü

Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı'nda da Bayramlaşma Geleneğini Sürdürdü

Çetin Akın - 23.06.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, U15 Kadın Hentbol Takımı Oyuncularıyla Bir Araya Geldi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, U15 Kadın Hentbol Takımı Oyuncularıyla Bir Araya Geldi

Çetin Akın - 22.06.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Sanayi Çarşısı ve mahallelerde incelemelerde bulundu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Sanayi Çarşısı ve mahallelerde incelemelerde bulundu

Çetin Akın - 20.06.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Derbent Mahallesi'ne asfalt müjdesi verdi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Derbent Mahallesi'ne asfalt müjdesi verdi

Çetin Akın - 16.06.2023
Turgutlu'da Atık Pil Toplama Kampanyası Ödülleri Verildi

Turgutlu'da Atık Pil Toplama Kampanyası Ödülleri Verildi

Çetin Akın - 15.06.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Manisa Büyükşehir'den Devralınan Alanlarda İncelemelerde Bulundu

Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Manisa Büyükşehir'den Devralınan Alanlarda İncelemelerde Bulundu

Çetin Akın - 02.06.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Yoğun Yağıştan Etkilenen Bölgeleri İnceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Yoğun Yağıştan Etkilenen Bölgeleri İnceledi

Çetin Akın - 01.06.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Akın: 'Yarının Türkiye'sini Birlikte İnşa Edeceğiz'

Turgutlu Belediye Başkanı Akın: "Yarının Türkiye'sini Birlikte İnşa Edeceğiz"

Çetin Akın - 26.05.2023
Turgutlu Belediyesi'nin Cuma Pazarı Projesinde Çalışmalar Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi'nin Cuma Pazarı Projesinde Çalışmalar Devam Ediyor

Çetin Akın - 18.05.2023
Cumartesi Pazarı, Turgutlu Belediyesi'ne Geçti… Başkan Akın: 'Turgutlu'nun Malını Turgutlu'ya Geri Kazandırdık'

Cumartesi Pazarı, Turgutlu Belediyesi'ne Geçti… Başkan Akın: "Turgutlu'nun Malını Turgutlu'ya Geri Kazandırdık"

Çetin Akın - 16.05.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Çevre ve Peyzaj Düzenlemeleri İçin İncelemelerde Bulundu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Çevre ve Peyzaj Düzenlemeleri İçin İncelemelerde Bulundu

Çetin Akın - 11.05.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: 'Artık bir değişim şart'

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: "Artık bir değişim şart"

Çetin Akın - 10.05.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Vizyon Projelerini İnceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Vizyon Projelerini İnceledi

Çetin Akın - 08.05.2023
Turgutlu Belediyesi Kadın Esports Takımı Türkiye Kadınlar Ligi'nde başarılı oldu

Turgutlu Belediyesi Kadın Esports Takımı Türkiye Kadınlar Ligi'nde başarılı oldu

Çetin Akın - 05.05.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Selendi ve Kula'da seçim çalışmalarına devam ediyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Selendi ve Kula'da seçim çalışmalarına devam ediyor

Çetin Akın - 05.05.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Vatandaş Soruyor Çetin Başkan Cevaplıyor programıyla Turgutlu'da bir ilke imza attı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Vatandaş Soruyor Çetin Başkan Cevaplıyor programıyla Turgutlu'da bir ilke imza attı

Çetin Akın - 28.04.2023
Turgutlu Belediyesi'nde Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Turgutlu Belediyesi'nde Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Çetin Akın - 20.04.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Vatandaşın Sorularını Yanıtlayacak

Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Vatandaşın Sorularını Yanıtlayacak

Çetin Akın - 20.04.2023
Başkan Akın'ın acı günü

Başkan Akın'ın acı günü

Çetin Akın - 14.04.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Akın, İlkokul Öğrencilerine Yerel Yönetimler Hakkında Bilgi Verdi

Turgutlu Belediye Başkanı Akın, İlkokul Öğrencilerine Yerel Yönetimler Hakkında Bilgi Verdi

Çetin Akın - 13.04.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Deprem Bölgesinde

Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Deprem Bölgesinde

Çetin Akın - 11.02.2023
Ataması Yapılmayan Öğretmenlerden Turgutlu Belediye Başkanı Akın'a Teşekkür Ziyareti

Ataması Yapılmayan Öğretmenlerden Turgutlu Belediye Başkanı Akın'a Teşekkür Ziyareti

Çetin Akın - 02.02.2023
TURGUTLU'DA İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ, 4 EV BOŞALTILDI

TURGUTLU'DA İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ, 4 EV BOŞALTILDI

Çetin Akın - 19.01.2023
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Çetin Akın kimdir? Çetin Akın hayatı ve biyografisi!

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Çetin Akın kimdir? Çetin Akın hayatı ve biyografisi!

Çetin Akın - 27.12.2022
Başkan Akın'dan Hayvanları Koruma Günü Mesajı: Satın Alma, Sahiplen

Başkan Akın'dan Hayvanları Koruma Günü Mesajı: Satın Alma, Sahiplen

Çetin Akın - 04.10.2022
Manisa haberleri: Turgutlu Belediyesi'nden Urganlı ve Gökkaya Mahalleleri Arasında Asfalt Çalışması

Manisa haberleri: Turgutlu Belediyesi'nden Urganlı ve Gökkaya Mahalleleri Arasında Asfalt Çalışması

Çetin Akın - 23.09.2022
Manisa yerel haberleri: Turgutlu'da Kurtuluş Coşkusu, İlyas Yalçıntaş Konseriyle İkiye Katlandı

Manisa yerel haberleri: Turgutlu'da Kurtuluş Coşkusu, İlyas Yalçıntaş Konseriyle İkiye Katlandı

Çetin Akın - 08.09.2022
Manisa haberleri: Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü

Manisa haberleri: Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü

Çetin Akın - 07.09.2022
Manisa haberi | Turgutlu Belediye Başkanı Akın Kur'an Kursu Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Manisa haberi | Turgutlu Belediye Başkanı Akın Kur'an Kursu Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Çetin Akın - 26.08.2022
Manisa haberleri! Turgutlu Belediyesi aşure hayrını gerçekleştirdi

Manisa haberleri! Turgutlu Belediyesi aşure hayrını gerçekleştirdi

Çetin Akın - 09.08.2022
Manisa haberleri... Turgutlu'daki Mama Üretim Tesisi deneme üretimine başladı

Manisa haberleri... Turgutlu'daki Mama Üretim Tesisi deneme üretimine başladı

Çetin Akın - 05.08.2022
Başkan Çetin Akın: 'Turgutlu Stadyumu'nda Sona Yaklaşıyoruz'

Başkan Çetin Akın: "Turgutlu Stadyumu'nda Sona Yaklaşıyoruz"

Çetin Akın - 30.07.2022
Manisa yerel haberi: Başkan Akın, Turgutlu'da İncelemelerde Bulundu

Manisa yerel haberi: Başkan Akın, Turgutlu'da İncelemelerde Bulundu

Çetin Akın - 30.07.2022
Turgutlu Belediyespor'dan Şehir Dışından Seçmelere Gelen Sporcu Adaylarına Teşekkür Zarfı

Turgutlu Belediyespor'dan Şehir Dışından Seçmelere Gelen Sporcu Adaylarına Teşekkür Zarfı

Çetin Akın - 23.07.2022
Başkan Akın'dan çalışmalara sıkı takip

Başkan Akın'dan çalışmalara sıkı takip

Çetin Akın - 23.07.2022
Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan İnceleme Turu

Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan İnceleme Turu

Çetin Akın - 22.07.2022
Turgutlu Belediyesi Ekiplerinden Evi Yanan Aileye Destek

Turgutlu Belediyesi Ekiplerinden Evi Yanan Aileye Destek

Çetin Akın - 21.07.2022
Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi hızla yükseliyor

Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi hızla yükseliyor

Çetin Akın - 20.07.2022
Başkan Akın'dan personeline sıcak bayramlaşma

Başkan Akın'dan personeline sıcak bayramlaşma

Çetin Akın - 08.07.2022
Başkan Akın'dan Turgutluspor Genel Kurulu öncesinde çağrı

Başkan Akın'dan Turgutluspor Genel Kurulu öncesinde çağrı

Çetin Akın - 28.06.2022
Turgutlu Haftalık Haber Bülteni 22. Bölümü ile Yayında

Turgutlu Haftalık Haber Bülteni 22. Bölümü ile Yayında

Çetin Akın - 15.06.2022
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