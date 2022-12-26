Death Stranding oyuncuları kimler?
Gamegar Haberleri
Kojima Productions'ın geliştirdiği açık dünya aksiyon macera oyunu Death Strading'in oyuncuları merak edilen konular arasında yer alıyor. Hideo Kojima'nın sevilen oyunu Death Stranding'in oyuncuları kimler? Detayları haberimizde…
Açık dünya aksiyon macera oyunu Death Stranding'de hangi oyuncuların oynadığı araştırılırken, oyunda birçok ünlü oyuncu da yer almaktadır. Peki, Death Stranding oyuncuları kimler? İşte detaylar…
- Sam Porter Bridges – Norman Reedus
- Deadman – Guillermo Del Toro
- Amelie – Lindsay Wagner
- Higgs Monaghan – Troy Baker
- Mama –Margaret Qualley
- Cliff Unger – Mads Mikkelsen
- Fragile – Lea Seydoux
- Die-Hardman – Tommie Earl Jenkins
- Heartman – Nicolas Winding Refn
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Samuel "Sam" Porter Bridges, Chiral Network'ün genişletilmesinde ve batıya doğru bir keşif gezisine çıkarak Amerika Birleşik Şehirleri'nin bir bütün haline getirilmesinde ayrılmaz bir rol oynayan efsanevi bir hamal ve Bridges üyesidir.
"Man in the Golden Mask" olarak da bilinen Higgs Monaghan, Amelie ile tanışıp baştan çıkarılana kadar Fragile Express'in bir hamal ve yakın bir arkadaşıydı. Higgs, Amelie'nin emriyle Edge Knot City'nin bağımsızlığını korumak için Homo Demens olarak bilinen militan ayrılıkçı grubun figürü olarak hareket etti.
Yaygın olarak Amelie olarak bilinen Samantha America Strand, altıncı nesli tükenme varlığının "ka" (ruh), kamuoyunda meslektaşı "ha" (beden), Başkan Bridget Strand'ın kızı ve Sam Strand'ın "evlatlık kız kardeşi" olarak tanınmaktadır.
Clifford "Cliff" Unger, oğlunun velayetini Bridges'ten geri almaya çalışırken vurularak öldürülen bir ABD Ordusu Özel Kuvvetler yüzbaşısıydı. Ölümünden sonra, "Savaş Gazisi" olarak "BB" yi huzursuz bir arayışa soktu.".
Fangle, genç yönetici şirket ve Fragile Express'in sahibi ve batı seferi sırasında Sam Porter'ın müttefikidir.
Gerçek adı Malingen olan Mama, Bridges'in bir üyesi ve Lockne'un ikiz kız kardeşidir. UCA'daki en büyük bilim adamlarından biridir, hamalların kullanması için çok sayıda alet ve araç icat etmiştir ve ayrıca ikiz kız kardeşi ile birlikte Chiral Network'ün ortak yaratıcılarıdır.