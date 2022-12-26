Açık dünya aksiyon macera oyunu Death Stranding'de hangi oyuncuların oynadığı araştırılırken, oyunda birçok ünlü oyuncu da yer almaktadır. Peki, Death Stranding oyuncuları kimler? İşte detaylar…

DEATH STRANDING OYUNCULARI

Sam Porter Bridges – Norman Reedus

Deadman – Guillermo Del Toro

Amelie – Lindsay Wagner

Higgs Monaghan – Troy Baker

Mama – Margaret Qualley

Cliff Unger – Mads Mikkelsen

Fragile – Lea Seydoux

Die-Hardman – Tommie Earl Jenkins

Heartman – Nicolas Winding Refn

SAM PORTER BRIDGES

Samuel "Sam" Porter Bridges, Chiral Network'ün genişletilmesinde ve batıya doğru bir keşif gezisine çıkarak Amerika Birleşik Şehirleri'nin bir bütün haline getirilmesinde ayrılmaz bir rol oynayan efsanevi bir hamal ve Bridges üyesidir.

HIGGS MONAGHAN

"Man in the Golden Mask" olarak da bilinen Higgs Monaghan, Amelie ile tanışıp baştan çıkarılana kadar Fragile Express'in bir hamal ve yakın bir arkadaşıydı. Higgs, Amelie'nin emriyle Edge Knot City'nin bağımsızlığını korumak için Homo Demens olarak bilinen militan ayrılıkçı grubun figürü olarak hareket etti.

AMELIE

Yaygın olarak Amelie olarak bilinen Samantha America Strand, altıncı nesli tükenme varlığının "ka" (ruh), kamuoyunda meslektaşı "ha" (beden), Başkan Bridget Strand'ın kızı ve Sam Strand'ın "evlatlık kız kardeşi" olarak tanınmaktadır.

CLIFF UNGER

Clifford "Cliff" Unger, oğlunun velayetini Bridges'ten geri almaya çalışırken vurularak öldürülen bir ABD Ordusu Özel Kuvvetler yüzbaşısıydı. Ölümünden sonra, "Savaş Gazisi" olarak "BB" yi huzursuz bir arayışa soktu.".

FRAGILE

Fangle, genç yönetici şirket ve Fragile Express'in sahibi ve batı seferi sırasında Sam Porter'ın müttefikidir.

MAMA

Gerçek adı Malingen olan Mama, Bridges'in bir üyesi ve Lockne'un ikiz kız kardeşidir. UCA'daki en büyük bilim adamlarından biridir, hamalların kullanması için çok sayıda alet ve araç icat etmiştir ve ayrıca ikiz kız kardeşi ile birlikte Chiral Network'ün ortak yaratıcılarıdır.