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Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada

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Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada
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Avustralya'da kamp yaparken kaybolan 17 yaşındaki William, 6 gün boyunca yiyecek, su ve telefon olmadan mahsur kaldığı ormanlık alanda sağ bulundu. Polis helikopterinin kayalıklar üzerinde fark ettiği genç, ekipler tarafından kurtarılırken o anlar kameraya yansıdı. Oğluna kavuşmanın sevincini yaşayan anne Elizabeth ise yaşadığı korkunun ardından esprili bir dille, "Artık evden çıkamayacak" diyerek herkesi gülümsetti.

  • Avustralya'nın Victoria eyaletinde kamp yaparken kaybolan 17 yaşındaki William, 6 gün süren arama çalışmalarının ardından yoğun ormanlık alanda sağ olarak bulundu.
  • William'ın yeri, 12 Kasım Perşembe günü havadan arama yapan polis helikopterinin Stoney Creek bölgesinin yaklaşık 2 kilometre doğusunda fark ettiği bir malzeme kutusunu incelemesiyle tespit edildi.
  • Güneş yanıkları ve hafif yaraları bulunan genç, vinç yardımıyla helikoptere alınarak güvenli bölgeye götürüldü ve kontrol amacıyla hastaneye kaldırılmadan önce ailesiyle buluşturuldu.

Avustralya'da kamp yaparken kaybolan 17 yaşındaki William, 6 gün süren arama çalışmalarının ardından yoğun ormanlık alanda sağ bulundu. Telefonu, yiyeceği ve suyu olmadan doğada mahsur kalan gencin yerini polis helikopteri tespit etti. William'ın kurtarıldığı anlar havadan saniye saniye kaydedildi.

KAMP YAPARKEN ORMANDA KAYBOLDU

Olay, Avustralya'nın Victoria eyaletinde, Melbourne kentinin yaklaşık 185 kilometre doğusundaki Walhalla yakınlarında meydana geldi. 17 yaşındaki William, 6 Kasım Cuma günü bir arkadaşıyla kamp yapmak için bölgeye gitti. Kamp alanından ayrılarak bazı malzemeleri almak isteyen genç, bir daha geri dönmedi.

William'ın dönmemesi üzerine arkadaşı çevrede arama yaptı ancak kendisine ulaşamadı. Gencin cep telefonunu, yiyeceklerini ve suyunu kamp alanında bıraktığı öğrenilirken, yalnızca şort ve bot giydiği belirtildi. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

HELİKOPTER EKİBİ DERE YATAĞINDA BULDU

Polis ekipleri, arama kurtarma görevlileri, gönüllüler ve özel eğitimli köpeklerin katılımıyla 6 gün boyunca bölge tarandı. Engebeli arazi ve yoğun bitki örtüsü nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürüldü.

12 Kasım Perşembe günü havadan arama yapan polis helikopteri, Stoney Creek bölgesinin yaklaşık 2 kilometre doğusunda bir malzeme kutusu fark etti. Kamerayla bölgeye yakından bakıldığında William'ın dere yatağındaki kayalıkların üzerinde uzandığı görüldü.

KURTARILDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Helikopterden inen kurtarma görevlileri, günlerdir doğada mahsur kalan gence ulaştı. William, helikopteri fark ettiğinde ekiplere başparmağını kaldırarak iyi olduğunu gösterdi. Ardından vinç yardımıyla helikoptere alınarak güvenli bölgeye götürüldü.

Güneş yanıkları ve hafif yaraları bulunan gencin genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. William, kontrol amacıyla hastaneye kaldırılmadan önce ailesiyle buluşturuldu.

ANNESİNDEN DUYGULANDIRAN AÇIKLAMA

Oğlunun sağ bulunmasının ardından büyük sevinç yaşayan anne Elizabeth, yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. Oğlunun hayatta olmasına inanamadığını belirten anne, esprili bir dille William'ın artık evden çıkmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Altı gün boyunca süren arama çalışmalarına 100'den fazla görevli ve gönüllü katılırken, polis ekipleri kurtarma operasyonuna destek veren herkese teşekkür etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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