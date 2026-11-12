Afyonkarahisar'da 5-12 Kasım arası tüfekle işlenen cinayetlerde 10 kişi öldü

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Son bir hafta içerisinde 10 cinayetin işlendiği Afyonkarahisar'da yaşanan ölümler kamuoyunda geniş yankı bulurken, işlenen cinayetlerin ortak yanı ise tamamının tüfekle işlenmesi oldu.

Geçtiğimiz 5 Kasım da yaşanan ve ülke gündemine oturan olayda Arif Sefa Ö., isimli şahıs pompalı tüfekle yaklaşık 50 kilometrelik yol güzergahında 8 kişiyi öldürdü.

9 Kasım da Işıklar beldesinde meydana gelen olayda ise Aykut K. kayınbiraderleri M.C. ve S.C. tarafından alacak verecek meselesi yüzünden tüfekle vurularak öldürüldü.

Kente dün meydana gelen olayda ise Çobanlar ilçesinde daha önce çocukları arasında kavga çıktığı ve bu nedenle aralarında uzun zamandır husumet bulunduğu iddia edilen taraflar arasında yeniden gerginlik yaşandı. İddialara göre, 17 yaşındaki A.Ç., aralarındaki anlaşmazlık ve husumet nedeniyle çiftçilik yapan 47 yaşındaki A.U.'yu tüfekle vurarak öldürdü.

Kentte 5 Kasım ve 12 Kasım aralığında meydana gelen olaylarda toplam 10 kişi hayatını kaybetti. Cinayetlerin 9'nun jandarma birinin ise polis bölgesinde işlendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı