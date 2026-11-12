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Manifest'in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı

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Manifest'in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı Haber Videosunu İzle
Manifest'in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı
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Manifest grubunun sevilen üyelerinden Sueda Uluca, bu kez sahne performansıyla değil, günlük hayatından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Genç şarkıcı, lazer epilasyon yaptırırken şarkı söylediği anları takipçileriyle paylaştı.

Big5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan Manifest grubuyla tanınan Sueda Uluca, sahne çalışmalarının dışında günlük yaşamından kesitleri de takipçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Uluca, son paylaşımında lazer epilasyon yaptırırken şarkı söylediği anlara yer verdi.

GÜZELLİK BAKIMINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Sahne kostümleri, dans performansları ve tarzıyla tanınan genç şarkıcı, bu kez kişisel bakım sürecinden görüntüler yayımladı. Lazer epilasyon sırasında kaydedilen anlarını paylaşan Uluca, günlük yaşamından farklı bir kesiti takipçilerinin karşısına çıkardı.

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