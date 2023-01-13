Aralık 2022 en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment'ın İçerik İletişim Kıdemli Uzmanı Gillen McAllister'ın PlayStation Blog'da yayınladığı rapora göre PlayStation mağazasında Avrupa ve Amerika kullanıcılarının Aralık ayında en çok indirdiği PS5, PS4, PS VR ve oynaması ücretsiz oyunları açıklandı.

PlayStation 5 ve PlayStation 4 konsollarında Amerika/Kanada bölgesinde en çok indirilen oyun Call of Duty Modern Warfare 2 olurken Avrupa'da ise FIFA 23 oldu. İkinci sıraya yerleşen oyunlar ise Amerika/Kanada'da FIFA 23 olurken Avrupa'da ise Call of Duty Modern Warfare 2 oldu.

ARALIK AYINDA PLAYSTATION'DA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR

Aralık ayında PS5, PS4, PSVR ve oynaması ücretsiz oyunlar için en çok indirilenleri açıklandı. Aralık ayının büyük yeni sürümleri The Callisto Protocol, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion ve Marvel's Midnight Suns da listede yer aldı.

PLAYSTATION 5 OYUNLARI

ABD/Kanada Avrupa 1 Call of Duty: Modern Warfare II FIFA 23 2 FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare II 3 NBA 2K23 Grand Theft Auto V 4 Grand Theft Auto V Need For Speed Unbound 5 Madden NFL 23 The Witcher 3: Wild Hunt 6 The Callisto Protocol The Callisto Protocol 7 God of War Ragnarök God of War Ragnarök 8 Need For Speed Unbound ELDEN RING 9 ELDEN RING NBA 2K23 10 CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION 11 Marvel's Spider-Man: Miles Morales Cyberpunk 2077 12 Gotham Knights It Takes Two 13 The Witcher 3: Wild Hunt Star Wars Jedi: Fallen Order 14 Marvel's Midnight Suns Goat Simulator 3 15 Cyberpunk 2077 Assassin's Creed Valhalla 16 Star Wars Jedi: Fallen Order GRAN TURISMO 7 17 NHL 23 FAR CRY 6 18 GRAN TURISMO 7 F1 22 19 Sonic Frontiers Gotham Knights 20 The Last of Us Part I Marvel's Spider-Man: Miles Morales

PLAYSTATION 4 OYUNLARI

ABD/Kanada Avrupa 1 Call of Duty: Modern Warfare II FIFA 23 2 FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare II 3 NBA 2K23 Minecraft 4 Minecraft Grand Theft Auto V 5 Grand Theft Auto V The Last of Us Part II 6 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 7 The Last of Us Part II Need for Speed Heat 8 Madden NFL 23 NBA 2K23 9 God of War Ragnarök A Way Out 10 Need for Speed Heat God of War Ragnarök 11 ARK: Survival Evolved ARK: Survival Evolved 12 God of War III Remastered God of War III Remastered 13 EA Sports UFC 4 The Crew 2 14 God of War Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint 15 A Way Out God of War 16 NHL 23 Marvel's Spider-Man 17 Marvel's Spider-Man: Miles Morales Assetto Corsa 18 ELDEN RING EA Sports UFC 4 19 Call of Duty: Black Ops III ELDEN RING 20 Star Wars Battlefront II F1 22

PLAYSTATION VR OYUNLARI

ABD/Kanada Avrupa 1 Beat Saber Job Simulator 2 Job Simulator Beat Saber 3 SUPERHOT VR SUPERHOT VR 4 Swordsman VR Sniper Elite VR 5 NFL ProERA '22 Rush VR 6 The Walking Dead Onslaught Swordsman VR 7 The Walking Dead: Saints & Sinners The Walking Dead Onslaught 8 After the Fall Moss: Book II 9 Astro Bot Rescue Mission Gun Club VR 10 Sniper Elite VR After the Fall

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