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Aralık 2022 en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı

Gamegar Haberleri

Aralık 2022 en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment'ın İçerik İletişim Kıdemli Uzmanı Gillen McAllister'ın PlayStation Blog'da yayınladığı rapora göre PlayStation mağazasında Avrupa ve Amerika kullanıcılarının Aralık ayında en çok indirdiği PS5, PS4, PS VR ve oynaması ücretsiz oyunları açıklandı.

PlayStation 5 ve PlayStation 4 konsollarında Amerika/Kanada bölgesinde en çok indirilen oyun Call of Duty Modern Warfare 2 olurken Avrupa'da ise FIFA 23 oldu. İkinci sıraya yerleşen oyunlar ise Amerika/Kanada'da FIFA 23 olurken Avrupa'da ise Call of Duty Modern Warfare 2 oldu.

Aralık ayında PS5, PS4, PSVR ve oynaması ücretsiz oyunlar için en çok indirilenleri açıklandı. Aralık ayının büyük yeni sürümleri The Callisto Protocol, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion ve Marvel's Midnight Suns da listede yer aldı.

ABD/Kanada Avrupa
1Call of Duty: Modern Warfare IIFIFA 23
2FIFA 23Call of Duty: Modern Warfare II
3NBA 2K23Grand Theft Auto V
4Grand Theft Auto VNeed For Speed Unbound
5Madden NFL 23The Witcher 3: Wild Hunt
6The Callisto ProtocolThe Callisto Protocol
7God of War RagnarökGod of War Ragnarök
8Need For Speed UnboundELDEN RING
9ELDEN RINGNBA 2K23
10CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNIONCRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION
11Marvel's Spider-Man: Miles MoralesCyberpunk 2077
12Gotham KnightsIt Takes Two
13The Witcher 3: Wild HuntStar Wars Jedi: Fallen Order
14Marvel's Midnight SunsGoat Simulator 3
15Cyberpunk 2077Assassin's Creed Valhalla
16Star Wars Jedi: Fallen OrderGRAN TURISMO 7
17NHL 23FAR CRY 6
18GRAN TURISMO 7F1 22
19Sonic FrontiersGotham Knights
20The Last of Us Part IMarvel's Spider-Man: Miles Morales
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ABD/Kanada Avrupa
1Call of Duty: Modern Warfare IIFIFA 23
2FIFA 23Call of Duty: Modern Warfare II
3NBA 2K23Minecraft
4MinecraftGrand Theft Auto V
5Grand Theft Auto VThe Last of Us Part II
6Red Dead Redemption 2Red Dead Redemption 2
7The Last of Us Part IINeed for Speed Heat
8Madden NFL 23NBA 2K23
9God of War RagnarökA Way Out
10Need for Speed HeatGod of War Ragnarök
11ARK: Survival EvolvedARK: Survival Evolved
12God of War III RemasteredGod of War III Remastered
13EA Sports UFC 4The Crew 2
14God of WarTom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
15A Way OutGod of War
16NHL 23Marvel's Spider-Man
17Marvel's Spider-Man: Miles MoralesAssetto Corsa
18ELDEN RINGEA Sports UFC 4
19Call of Duty: Black Ops IIIELDEN RING
20Star Wars Battlefront IIF1 22

ABD/Kanada Avrupa
1Beat SaberJob Simulator
2Job SimulatorBeat Saber
3SUPERHOT VRSUPERHOT VR
4Swordsman VRSniper Elite VR
5NFL ProERA '22Rush VR
6The Walking Dead OnslaughtSwordsman VR
7The Walking Dead: Saints & SinnersThe Walking Dead Onslaught
8After the FallMoss: Book II
9Astro Bot Rescue MissionGun Club VR
10Sniper Elite VRAfter the Fall

ABD/Kanada Avrupa
1FortniteCall of Duty: Warzone 2.0
2Call of Duty: Warzone 2.0Fortnite
3Overwatch 2Rocket League
4Fall GuysFall Guys
5Rocket LeagueThe Sims 4
6Apex LegendsOverwatch 2
7The Sims 4eFootball 2023
8GUNDAM EVOLUTIONApex Legends
9eFootball 2023Genshin Impact
10MultiVersusMultiVersus
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

PlayStation VR2 PlayStation 4 Playstation Gamegar Haberler

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