Foça'da yangın söndü mü, Foça yangını neden çıktı? - SON DAKİKA

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan yangın, ilçe genelinde büyük endişeye yol açtı. Alevlerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte ekipler bölgeye sevk edilirken, vatandaşlar gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.Yangının çıkış sebebi ve yol açtığı etkiler ise en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Foça'daki yangın kontrol altına alındı mı? Foça yangını neden başladı? İşte ayrıntılar…

FOÇA YANGINI NASIL BAŞLADI?

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Foça'nın Ilıpınar Mahallesi'ne kadar ulaştı. Alevlere hem havadan hem karadan yoğun müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle bölgede büyük panik yaşanırken, yetkililer ekiplerin aralıksız çalıştığını belirtti.

Foça'da yangın söndü mü

Yangının ilk olarak Horozgediği Mahallesi'nde başladığı, ardından ormanlık alan boyunca yayıldığı öğrenildi. Bölgeye 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı, su tankerleri ve 6 dozer sevk edildi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine Foça'ya bağlı Ilıpınar Mahallesi'nde önlem amacıyla 20 ev tahliye edildi. Öte yandan bazı hayvan barınaklarının da alevlerden etkilendiği bildirildi.

Yangın söndürme çalışmalarında görev yapan 4 personel dumandan etkilenirken, 2'si ambulansta tedavi edildi, 2'si hastaneye kaldırıldı. Bölgede teyakkuz sürerken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Foça yangını neden çıktı

FOÇA'DA YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Aliağa'nın Horozgediği mevkiinde bugün öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak Bozköy Mahallesi üzerinden Foça sınırlarına kadar ilerledi. Yangına havadan ve karadan geniş kapsamlı müdahale başlatıldı.

Orman Genel Müdürlüğü, yangını kontrol altına almak için 7 uçak ve 14 helikopterle havadan, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı, 6 dozer, 2 iş makinesi ve 6 TOMA ile karadan yoğun müdahalede bulunuyor. Bölgede ayrıca Aliağa Belediyesi ekipleri de aktif şekilde görev yapıyor.

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine ekipler alarma geçti. Alevlerin evlere ulaşmaması için yoğun çaba harcanırken, risk altındaki bazı hanelerin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Foça yangın

FOÇA'DA YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Erban ise ilk belirlemelere göre yangının elektrik hattından çıktığını açıkladı.

Açıklamaları sırasında Emniyet, Jandarma ve İtfaiye ekipleri ile birlikte toplamda 450 personelin alanda görev yaptığını dile getiren Vali Elban, "Tüm kurumlarımızın desteğiyle, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Yangından etkilenen tüm İzmirli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Bölgedeki hava koşullarının da kontrol altına alma sürecini zorlaştırdığı belirten Ilıpınar Mahallesi Muhtarı Selçuk Tabaklı, yangının kontrol altına alınması için tüm kurumların seferber olduğunu ifade ederek, hem yerleşim yerlerinin hem de hayvanların korunması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.