Feri müdahale nedir? Feri müdahale ne demek, CHP Kurultay Davasında neden gündeme geldi? - SON DAKİKA

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava sürecinde, hukuki bir terim olarak öne çıkan "feri müdahale" kavramı gündeme geldi. Mahkeme tutanaklarında yer alan bu ifade, kamuoyunda ve sosyal medyada yoğun ilgi gördü. "Feri müdahale ne demek, ne anlama geliyor?" soruları en çok merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Peki, CHP Kurultay davası kapsamında feri müdahale hangi durumda devreye giriyor?Feri müdahale ne demek, yetkilileri kimler? İşte, detaylar…

FERİ MÜDAHALE NEDİR?

Feri müdahale, Türk hukuk sisteminde bir davaya taraf olmayan üçüncü kişilerin, dava sonucunun kendi hak veya menfaatlerini etkileyebileceğini öne sürerek davaya katılmak için mahkemeden izin talep etmeleri anlamına gelir.

Feri müdahale nedir

Feri müdahale, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 66. maddesi kapsamında düzenlenmiştir. Bu kavram, "asli müdahale"den farklı olarak, kişinin kendi adına değil, destek olmak amacıyla mevcut davadaki taraflardan birinin lehine katılım göstermesidir.

Örneğin; bir siyasi parti davasında, dava sonucu belirli üyeleri, delegeleri ya da organları doğrudan etkileyebileceği için, bu kişiler ya da gruplar mahkemeden feri müdahil olma talebinde bulunabilir.

Feri müdahale CHP Kurultay Davasında neden gündeme geldi

CHP KURULTAY DAVASINDA FERİ MÜDAHALE NEDEN GÜNDEME GELDİ?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada, Parti Meclisi üyeleri ve delegelerin bazıları, davaya feri müdahil olarak katılmak için başvuru yaptı. Çünkü dava sonucunun parti içi yönetim, temsil ve yetki dağılımı üzerinde etkisi olabileceği düşünülüyor.