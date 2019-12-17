Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

17.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:10

Fenerbahçe 'saha olayları' ve Beşiktaş 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeni ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bugün yapılan toplantı sonrası PFDK'ya yapılan sevkleri açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:

"Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün 13.12.2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Antalyaspor Kulübü'nün 13.12.2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kasımpaşa Kulübü'nün 14.12.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor -Kasımpaşa Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gaziantep Futbol Kulübü Kulübü görevlisi Oğuzhan Erdoğmuş'un 15.12.2019 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü -İstikbal Mobilya Kayserispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü -İstikbal Mobilya Kayserispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü görevlisi Muammer Kaya'nın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi ve 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 8/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe futbolcusu Garry Mendes Rodrıgues'in aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş - BTC Turk Yeni Malatyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BTC Turk Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş - BTC Turk Yeni Malatyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12. ve 8/13. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün 14.12.2019 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü futbolcusu Aykut Demir'in aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Giresunspor Kulübü'nün 14.12.2019 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 16.12.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Giresunspor Kulübü futbolcusu Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez'in aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Giresunspor Kulübü idarecisi Sinan Akgün'ün aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 15.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Giresunspor Kulübü teknik sorumlusu Hakan Kutlu'nun aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Giresunspor Kulübü kaleci antrenörü Zafer Özgültekin'in aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Giresunspor Kulübü idarecisi Ferhat Karademir'in 16.12.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Boluspor Kulübü'nün 14.12.2019 tarihinde oynanan Boluspor-Fatih Karagümrük TFF 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fatih Karagümrük Kulübü'nün 14.12.2019 tarihinde oynanan Boluspor-Fatih Karagümrük TFF 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Eskişehirspor Kulübü'nün 14.12.2019 tarihinde oynanan İstanbulspor -Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Eskişehirspor Kulübü görevlisi Hakim İnci'nin aynı müsabakadaki 'hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 17.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Eskişehirspor antrenörü Zafer Şahin'in aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Adanaspor Kulübü'nün 14.12.2019 tarihinde oynanan Adanaspor -Ekol Göz Menemenspor TFF 1. Lig müsabakasındaki '5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Adanaspor futbolcusu Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs'in aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 15.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Cesar Grup Ümraniyespor Kulübü futbolcusu Mehmet Seyfettin Sedef'in 15.12.2019 tarihinde oynanan Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor Futbol Kulübü TFF 1. Lig müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Akhisarspor Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bursaspor Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan Altınordu-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Bursaspor Kulübü futbolcusu Anıl Karaer'in aynı müsabakadaki 'saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 17.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)

Kaynak: İHA