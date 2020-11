Exxen dizileri nelerdir? Exxen'de hangi oyuncular rol alacak? Exxen dizileri konusu ve isimleri nelerdir?

Acun Ilıcalı'nın hayata geçireceği Türkiye'nin yeni dijital dizi ve şov platformu Exxen 1 Ocak 2021'de seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Exxen dizi, belgesel, sitcom ve reality show gibi birçok konseptle seyircilerle karşısına çıkacak. Peki Exxen'de hangi diziler var? Exxen dizilerinde hangi oyuncular yer alacak?

Acun Ilıcalı, yeni projesi Exxen'in içeriklerini kısa süre öncesinde duyurdu. Exxen diziler, yarışmalar, belgeseller, çocuk projeleri, stand up'lar, reality showlar ve orijinal projerle 1 Ocak'ta izleyicilerle buluşacak.Yalnızca dijitalde yer alacak olan platforma üye olarak uygulama ve internet üzerinden giriş yapılabilecek. Exxen üyelik ve abonelik hakkında detaylı bilgi ve ücret bilgisi henüz yayınlanmadı. Acun Ilıcalı Exxen platformunda yayınlanması netleşen birçok projeyi duyurdu. Bunların yanı sıra izleyicileri sürprizlerin de beklediği haberini verdi! Peki Exxen dizileri nelerdir, konuları nelerdir? Ve hangi oyuncular Exxen dizilerinde yer alacak?

EXXEN

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital kanalı Exxen 1 Ocak 2020'de izleyicilerle dijital ortamda buluşacak. Uluslararası alana da yayılması beklenen Exxen diziler ve projeler şimdiden büyük ilgi görüyor. Haberi yayınlandığı günden beri gündemden düşmeyen Exxen için Acun Ilıcalı her geçen gün yeni bir projenin sürprizini veriyor. Büyük oyuncular ve büyük yönetmenlerle anlaşılan Exxen dizileri ve belgesellerin yanı sıra stand up, sitcom ve reality şovlar da büyük ilgi göreceğebenziyor. Diğer birçok dijital film ve dizi platformlarının aksine Exxen yalnızca kendi projelerini izleyicilere sunacak. Şimdilik verilen bilgilere göre dışarıdan film ya da proje alınmayacak. Bu düşünce izleyiciler tarafından Acun Ilıcalı için Netflix ve diğer platformlara rakip olacak şeklinde yorumlanıyor.

ŞEREF BEY

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'in dizilerinde büyük isimler duyurulmaya başlandı. 2019 yılında ikinci dijital dizisiyle "Uluslararası Emmy En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" ödülüne layık görülen Haluk Bilginer, Exxen dizisi "Şeref Bey"de yer alacak. Senaryosu Ali Atay'a ait Şerey Bey dizisinin yönetmen koltuğunda ise ünlü yönetmen Onur Ünlü oturuyor. Çekimleri devam eden dizide Haluk Bilginer'e Songül Öden, Ertan Saban gibi oyuncular da eşlik ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla izleyicilerde merak uyandıran bu dizinin şimdilik 10 bölüm olması planlanıyor. 1 Ocak'ta yayına girmesi planlanan dizinin konusu hakkında detaylı bilgi henüz verilmedi.

KONUŞANLAR

Exxen dizi projelerinin yanı sıra birçok stand up, sitcom ve reality şovlarla da seyircilerin karşısına çıkıyor. Acun Ilıcalı'nın son açıkladığı sürpriz de ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın konuşanlar şovunun Exxen'de yayınlanacak olmasıydı. Exxen Konuşanlar ile seyircilerin yüzünü bir hayli güldürecek gibi duruyor. Youtube'da yüz binlerce izlenen Konuşanlar programı yeni yıldan sonra Exxen'de yayınlanacak.Adından da anlaşıldığı gibi bu şov adını kara tahtaya konuşan seyircilerin yazılmasından alıyor. Hasan Can Kaya konuşan izleyicilerin isimlerini alıyor ve tahtaya yazıyor, daha sonra da yazılan kişi konuşuyor, başından geçen bir hikayesini anlattırıyor. Program birkaç kısımdan oluşuyor. ikinci partta ismi yazılan konuşan sahneye çıkıyor ve soruları yanıtlıyor ve reaksiyon aldıkça isminin yanına çarpı konuyor. Reaksiyonlarla dönen bu şovda en çok reaksiyonu alan izleyici en çok çarpıyı alıyor ve konser bileti kazanıyor. Bu hikayelerden yola çıkarak da Hasan Can Kaya'ya oldukça komik konuşacak ve güldürecek şeyler kalıyor.

YAVUZ

Acun Ilıcalı Exxen için birçok sürpriz proje olacağını duyurmuştu. Bunlar arasında özellikle tarih severler tarafından dikkat çeken Exxen dizisi ise Yavuz Sultan Selim'in hayatını konu alan dizi. Adının "Yavuz" olması beklenen dizinin senaryosu Koray Yeltekin ve Bilal Kalyoncu tarafından kaleme alındı ve yönetmen koltuğunda da Bilal Kalyoncu oturuyor. "Yavuz" dizisinde Yavuz Sultan Selim'i Cengiz Coşkun, eşi Ayşe Hafsa Hatun'u ise Hazal Filiz Küçükköse'nin canlandırması bekleniyor. Yavuz, Ocak 2020'den itibaren Exxen'de!

SİHİRLİ ANNEM

Exxen dizileri arasında en merak edilenlerinden biri de tekrar yayın hayatına başlayacak olan Sihirli Annem dizisi. 2000li yılların çocuk büyük en sevilen dizilerinden biri olan Sihirli Annem Exxen platformunda seyircilerle tekrar buluşacak. Her bölümü 45 dakika sürecek dizinin birden fazla sezonda yayınlanması planlanıyor. 17 yılın ardından dijital olarak tekrar yayınlanacak olan dizinin kadrosunda yeni oyuncular yer alıyor. Bütün kadro henüz açıklanmasa da şimdilik Dudu Peri'yi Nergis Kumbasar, Sadık karakterini Emre Altuğ, Perihan teyze karakterini Lale Başar ve Betüş karakterini Açelya Topaloğlu'nun oynadığı biliniyor. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Başak Soysal'ı görüyoruz. Dizi 1 Ocak 2021'de Exxen platformunda yayına başlayacak.

VAHŞİ ŞEYLER

Baş rolünde Nurgül Yeşilçay'ın yer alacağı Vahşi şeyler Exxen dizileri arasında sitcom kategorisine girmektedir. Exxen'in ilk sitcomu olarak yayınlanan Vahşi Şeyler'de, Nurgül Yeşilçay'a Hazal Türesan ve Selim Bayraktar gibi oyuncular da eşlik edecek. Nurgül Yeşilçay tarafından söylenenlere göre dizinin çekimi çoktan bitti ve 1 Ocak'ta yayına girecek. Dizini şimdilik 8 bölüm olarak yayınlanması bekleniyor.

HÜKÜMSÜZ

Exxen dizileri arasından bir diğer heyecanla beklenen dizi de Hükümsüz. Televizyon hayatına uzun bir ara veren Özgü Namal Hükümsüz ile Exxen üzerinden ekranlara dönüyor. Ayla, Müslüm ve Naim gibi büyük yapımların yapımcısı Mustafa Uslu, Hükümsüz'ün yapımcılığına da üstleniyor. Dizinin detayları henüz netleşmedi fakat dizide güçlü bir kadının hikayesinin anlatılacağı biliyor ayrıca Exxen Hükümsüz dizisinin senaryosu Oğulcan Kırca'ya ait. Yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak oturuyor.

RAPSTAR

Acun Ilıcalı Rap müziğe olan ilgisini her fırsatta dile getirmektedir. Bu nedenle kendi platformu Exxen'de bir Rap yarışması olması da izleyenleri şaşırtmadı ve Rap severleri de oldukça heyecanlandırdı. Exxen Rapstar yarışmasının jüri üyeleri de şimdiden merak edilmeye başlandı. Jüri koltuğunda Ceza ve Sagopa Kajmer'in oturacağı duyuldu. Türkiye'nin en büyük iki rapçisinin jüri olacağı bu yarışmada yalnızca Rap müziği hakim olacak.

NEXT TOP MODEL

Dünyada popüler olan ve çokça ses getiren Next Top Model yarışması Türkiye'de Exxen'de yayınlanacak. Exxen Next Top Model yarışması günler önce Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu.Ocak 2020'de Exxen'de yayınlanacak olan Next Top Model yarışmasını ünlü model Burcu Esmersoy sunacak. Farklı bir konsept için heyecanlandığını söyleyen Ilıcalı, programın Türkiye versiyonundaki konseptinde kendi fikirlerinin de yoğun olduğunu söyledi.

EXXEN DİZİLERİ VE PLANLANAN DİĞER PROJELER

Exxen dizileri hakkında yayın tarihi yaklaştıkça haberler gelmeye devam ediyor. Yayınlanacak programlar ve platformda göreceğimiz ünlüler hakkında kesinleşmemiş ya da resmi olarak yayınlanmamış bazı bilgiler de bulunuyor.

Exxen dizileri arasında son zamanlarda ilgi çekenlerden biri de Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever ile ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin oynadığının konuşulduğu müzikal türündeki dizi projesi. Beraber dans derslerine başlayan ikili müzikalde hem dans hem de müzik zevki yaşatacak.

Acun Ilıcalı'nın bir diğer gençlerin ilgisini çekecek projesi ise Öğrenci Evi. Exxen Öğrenci Evi projesinin yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturuyor. Oyuncu kadrosu ve detayları belli olmayan bu dizinin gençlik dizisi kategorisinde yayınlanacağı biliniyor.

İbrahim Büyükak Exxen için dizi yazacağını duyurmuştu. Acun Ilıcalı Exxen için İbrahim Büyükak ile 2 dizi projesinde anlaştı. Daha önce film deneyimleri olan Büyükak, ilk defa Exxen için dizi yazıyor. Dizinin konusu ve detayları tam olarak bilinmezken, Büyükak bu diziyi kendi hayatından yola çıkarak yazdığını ifade etti. Hem ailesi hem kendisi hem de kariyer hayatı hakkında yazdığı dizi de dahil olmak üzere "İlginç Bazı Olaylar" ve "Zehirli Çiçekler" dizilerinin Ocak 2020'de Exxen'de yayınlanması bekleniyor. Oyuncu kadrosu da henüz netleşmeyen dizide Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler'in oynayacağı söyleniyor.

Tolga Çevik'in en sevilen programı "Arkadaşım Hoşgeldin" de Exxen'de olması beklenen komedi şovlarından birisi. Yıllardır ekranlardan uzak olan Çevik, yüzleri güldürmek için Exxen'e geliyor!