Evinin Arka Bahçesinde Bulduğu Kapağı Kaldıran Adam Tarihi Sığınakla Karşılaştı

İngiltere'nin Middlesbrough şehrindeki evini yenileyen Chris Scott isimli adam, arka bahçede bulduğu kapağı açınca gözlerine inanamadı. 40 yaşındaki İngiliz, bahçesindeki tahliye kapağını açınca hayrete düştü ve eşiyle birlikte manzarayı görüntüledi.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA SIĞINAK ÇIKTI

Çift, aşağı inmeden önce iki gün boyunca gizli bölmedeki suyu tahliye etti. Buldukları, iki odalı sağlam beton duvarlarla örülü ve iki çıkışı bulunan, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir sığınaktı.

BAŞTA NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

"Sadece bir tahliye kapağı gibi duruyordu" diyen Chris, çevrede konuyla ilgili söylentiler olduğunu ancak şimdiye kadar hiç ciddiye almadığını da sözlerine ekledi. İndikleri yerde ikinci bir kapı bulan adam önce buradaki molozları temizledi. Daha sonra "acil kaçış merdiveni" olduğunu sandıkları başka bir merdiven daha buldu ve buradan sığınağa ulaştı.

Aşağıda bulduğu oldukça büyük odayı değerlendireceğini söyleyen adam, içeride tarihi bir masa bulduğunu ve onu da kullanmak istediğini belirtti.