Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren koca ile annesi tutuklandı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Baki Kaya, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 1 aylık uzaklaştırma cezası aldı. Cezanın sona ermesinden bir gün sonra Kaya, koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan eşi Gülbahar Kaya'nın yaşadığı eve gitti. Burada, çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Baki Kaya, eşini 10 bıçak darbesi ile yaralayıp, kaçtı.

Avukat Ayrancı, şüphelinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceklerini söyledi.