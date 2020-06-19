Erzurum'da görülmesi gereken yerler nerelerdir? Erzurum geleneksel lezzetleri nelerdir? Erzurum şehri nerededir?
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Erzurum'da görülmesi gereken yerler nerelerdir? Erzurum geleneksel lezzetleri nelerdir? Erzurum şehri nerededir?

Karlar şehri Erzurum'da görülmesi gereken yerler nerelerdir? 20 ilçeli Erzurum'un lezzetleri nelerdir? Doğal güzelliklerine doyamayacağınız şehir Erzurum hakkında tüm detaylar haberde

Erzurum'da görülmesi gereken yerler nerelerdir? Erzurum geleneksel lezzetleri nelerdir? Erzurum şehri nerededir?
19.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:43

Türkiye'nin en yüksek şehri Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Sıra Dağlar ve yaylalar ile çevrilidir. Artvin, Rize, Bingöl ve Muş ile sınır komşularıdır. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük 3. ilidir. Erzurum nüfusu 2019 yılına göre 762.062'dir. Oldukça soğuk olan Erzurum'da, sert kara iklimi görülmektedir. En uzun kayak pistine sahip Palandöken Erzurum için önemli turizm cennetidir.

ERZURUM NEREDEDİR?

Türkiye'nin en yüksek şehri Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Sıra Dağlar ve yaylalar ile çevrilidir. Artvin, Rize, Bingöl ve Muş ile sınır komşularıdır. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük 3. ilidir.

ERZURUM'DA GEZİLECEK YERLER NERELERDİR?

Çifte Minareli Medrese:Erzurum'un simgesidir. Selçuklular tarafından yapılmıştır. İki katlı, dört eyvanlı ve açık avlulu medreseler önemli özellikler arasındadır.

Erzurum'da görülmesi gereken yerler nerelerdir? Erzurum geleneksel lezzetleri nelerdir? Erzurum şehri nerededir?

Palandöken: Kış turizmi için önemli yere sahip yer, Erzurum ilinin 5 kilometre güneyinde bulunur. Palandöken en uzun kayak pisti olma özelliği ile de dikkat çekmektedir.

Erzurum'da görülmesi gereken yerler nerelerdir? Erzurum geleneksel lezzetleri nelerdir? Erzurum şehri nerededir?

Üç Kümbetler: Anıt mezarı olarak bilinir. Üç kümbetten sadece birinin kime ait olduğu bilinmektedir. En büyük kümbet Emir Saltuk'a aittir.

Erzurum'da görülmesi gereken yerler nerelerdir? Erzurum geleneksel lezzetleri nelerdir? Erzurum şehri nerededir?

Tortum Şelalesi: Dünyanın en büyük şelaleleri arasında yer almaktadır. Tev Vadisi'ndeki heyelan kütlesini aşarak dökülmektedir. Şelaleyi izleyebileceğiniz balon bulunması büyük ilgi görmektedir.

Abdurrahman Gazi Hazretleri Türbesi: Palandöken'in eteklerinde bulunur. 1796'da Erzurum Valisi Yusuf Ziya Paşa'nın eşi Fatma Hanım tarafından yaptırıldı.

Erzurum'da görülmesi gereken yerler nerelerdir? Erzurum geleneksel lezzetleri nelerdir? Erzurum şehri nerededir?

Tortum Gölü: Erzurum-Artvin yolu üzerinde yer alır. Doğal baraj oluşmuş bu gölde, fazla suları, bu doğal seti aşarak Tev Vadisi'ne döküldüğü yerde Tortum Şelalesi'ni oluşturmaktadır.

Erzurum'da görülmesi gereken yerler nerelerdir? Erzurum geleneksel lezzetleri nelerdir? Erzurum şehri nerededir?

İspir Yedigöller: Mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır. Küçüklü büyüklü birçok dağ bulunmaktadır. Engebeli olduğu için otomobil ile gitmek mümkün değildir. Dağcıların gözde mekanı olan Yedigöller'e gitmek için en iyi zaman, haziran ayının onbeşinden sonrası ve ağustos ayının sonlarıdır.

Erzurum'da görülmesi gereken yerler nerelerdir? Erzurum geleneksel lezzetleri nelerdir? Erzurum şehri nerededir?

Çobandede Köprüsü: İpek Yolu güzergahında bulunmaktadır. 1928 yılında yapılmıştır. 7 yuvarlak gözden oluşan köprü, son yıllarda onarım için tek gözü kapatılmıştır.

Erzurum'da görülmesi gereken yerler nerelerdir? Erzurum geleneksel lezzetleri nelerdir? Erzurum şehri nerededir?

Oltu Kalesi: Urartular tarafından MÖ. 4. yüzyılda yapılmıştır. Çok kez restore edilen yapı, ihtişamı ile dikkat çekmektedir.

Erzurum'da görülmesi gereken yerler nerelerdir? Erzurum geleneksel lezzetleri nelerdir? Erzurum şehri nerededir?

Narman Beş Göller: Farklı büyüklükte 5 tane gölden oluşmaktadır. Kamp yapmak isteyenlerin tercih edeceği bölge, yaz aylarında tercih edilir.

ERZURUM GELENEKSEL YEMEKLERİ

Aşotu Çorbası: Yoğurt, şoğan, buğday ve yumurta ile hazırlanır.

Cağ Kebabı: Cağ kebabı, Erzurum ile özdeşleşen yemektir.

Erzurum'da görülmesi gereken yerler nerelerdir? Erzurum geleneksel lezzetleri nelerdir? Erzurum şehri nerededir?

Şalgam Dolması: Şalgam dilimlerinin arasına kıyma, salça, pirinç ve soğan karışımı konularak pişirilir.

Laganya: Erzurum'da kahvaltılarda sıklıkla tüketilir.

Lor Dolması: Pazı, lor peyniri ve bulgur ile hazırlanır.

Hasuta: Dut pekmezi ile yapılır. Un ve nişasta ile pişirilir.

Çiriş yemeği: Kente özel otlardan biridir.

Dut çullaması: Erzurum'da yetişen dutların tereyağı ve şeker ile kavrulması ile yapılır.

Çaşır: Çaşır otu, Erzurum'da yetişir ve yemeklerde sıklıkla kullanılır.

Erzurum ketesi: Erzurum ketesi, yörede bayramlarda ve özel günlerde yapılır.

Kadayıf Dolması: Kadayıfların arasına ceviz konulur ve kızartılır.

Erzurum'da görülmesi gereken yerler nerelerdir? Erzurum geleneksel lezzetleri nelerdir? Erzurum şehri nerededir?

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