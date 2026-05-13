Cezaevinden çıktı, intikam için kapıya dayandı: Vurduğu husumetlisinin başında polisi bekledi

Denizli’de cezaevinden yeni tahliye olan bir şahsın gerçekleştirdiği intikam saldırısı kan dondurdu. 2,5 yıl önce karıştığı kavga nedeniyle hapis yatan Nuri T., özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz husumetlisi Durmuş H.’nin iş yerini bastı. Esnafı tüfekle bacağından yaralayan saldırgan, yaralı şahsın başında silahla dakikalarca "intikam nöbeti" tutarak kimsenin yardım etmesine izin vermedi. Dehşet anları, polis ekiplerinin olay yerine gelip zanlıyı ikna ederek teslim almasıyla son buldu.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 2,5 yıl önce karıştığı bir kavga nedeniyle hapis yatan şahıs, tahliye olur olmaz dehşet saçtı. Eski husumetlisini iş yerinde tüfekle yaralayan saldırgan, yaraladığı şahsın başında polis ekipleri gelene kadar silahla nöbet tuttu.

2,5 YILLIK KİN KANLI BİTTİ 

Olay, Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2,5 yıl önce Durmuş H. ile kavga ettiği için cezaevine giren Nuri T., özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz intikam planını devreye soktu. Esnaflık yapan Durmuş H.’nin iş yerine giden Nuri T., burada çıkan tartışmanın ardından yanındaki tüfekle husumetlisini bacağından vurdu.

YARDIM EDİLMESİNE DE İZİN VERMEDİ 

Saldırı sonrası çevredekilerin yaralıya müdahale etmesini silah zoruyla engelleyen Nuri T., kanlar içindeki Durmuş H.’nin başında dakikalarca bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİSE TESLİM OLDU 

Bölgeyi kuşatan polis ekiplerinin "Teslim ol" çağrısına yanıt veren Nuri T., silahını bırakarak teslim oldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan esnaf Durmuş H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Nuri T. emniyete götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
